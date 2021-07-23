https://ru.sputnik.md/20210723/zolotaya-loza-smozhet-li-moldavskoe-vino-zavoevat-mir-43076631.html

Золотая лоза: сможет ли молдавское вино завоевать мир?

Золотая лоза: сможет ли молдавское вино завоевать мир?

В пятерку крупнейших покупателей молдавского бутилированного вина входят Румыния, Россия , Польша, Чехия и Беларусь. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T16:39+0300

2021-07-23T16:39+0300

2021-07-23T16:39+0300

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колумнистика

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вино

молдова

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В ближайшие годы Молдова намерена увеличить продажи вина за рубеж, расширяя традиционные рынки и открывая новые. Помочь стране в этом готова Международная организация винограда и вина. Хорошие перспективы для молдавской продукции видят и эксперты. Но сможет ли республика выдержать конкуренцию с более крупными игроками, сохранив при этом высокое качество вина – разбирался Sputnik.Реклама повышает спросМолдавские виноделы смогут повысить узнаваемость своих брендов на мировом рынке благодаря сотрудничеству Национального бюро винограда и вина (НБВВ) с Международной организацией винограда и вина. Об этом в минувший понедельник, 19 июля, договорились руководители двух структур - Кристина Фролова и Луиджи Мойо.Взаимодействие организаций откроет производителям винной продукции из Молдовы доступ к новым рекламным платформам. В перспективе это позволит им значительно нарастить поставки вина за границу, подчеркнули в НБВВ. Однако на момент публикации в бюро не ответили на вопросы Sputnik о конкретных форматах работы с Международной организацией винограда и вина, а также о поддержке молдавских виноделов с ее стороны.Закрепиться на международном рынке сейчас трудно даже крупным молдавским производителям, поэтому любая помощь действительно будет полезной, замечает директор по маркетингу компании Cricova Ливия Сынкумами."В Молдове у нас все хорошо, но в других странах продвигать продукцию тяжелее. При этом мы крупный производитель. Маленьким винодельням приходится еще сложнее. На международном рынке высокая конкуренция. Тяжело показать иностранному потребителю, что молдавские вина достойны внимания, что по своему вкусу и качеству они не уступают французским и итальянским винам. Нужно в первую очередь работать с потребителями из других стран", — говорит она.С такой точкой зрения соглашается владелец и управляющий винодельни Domeniile Pripa Андрей Припа. По его словам, выход на иностранные рынки требует больших вложений в маркетинг. Небольшие предприятия просто не могут позволить себе таких затрат.Востребованность вина среди потребителей чаще всего результат успешного маркетинга. Даже высококачественная продукция будет продаваться плохо, если покупатели мало знакомы с брендом, подчеркивает исполнительный директор российского проекта "АлкоЭксперт" Юрий Юдин.Качество идет на экспортВысокое качество молдавского вина признается подавляющим большинством винных экспертов в мире, поэтому на международном рынке спрос на продукцию однозначно будет, считает Юрий Юдин.Сейчас в пятерку крупнейших покупателей молдавского бутилированного вина входят Румыния (7,4 миллиона литров в 2020 году), Россия (6,2 миллиона), Польша (5,4 миллиона), Чехия (5,2 миллиона) и Беларусь (4,6 миллиона). Всего в минувшем году страна продала 136,7 миллиона литров винной продукции (не только бутилированной, но и наливной) на 2,7 миллиарда леев.Самым перспективным рынком из всех этих стран остается Россия, считает Юрий Юдин. Лояльность российского потребителя к молдавскому вину остается высокой, поэтому и закрепиться там будет гораздо легче.Высокое качество изготавливаемого вина дает Молдове возможность выйти на рынки европейских стран. Однако протекционистская политика Евросоюза и сильная конкуренция между производителями в регионе затруднят эту задачу, отмечает эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов.Занять более весомую долю рынка в традиционных странах - импортерах молдавского вина сложно, признает и Анатолий Юрко. Поэтому, считает эксперт, виноделам следует обратить внимание на Ближний Восток и страны Азии."Это очень объемные рынки, интерес к вину там есть. Я лично отправлял небольшую партию в Иран. Интерес со стороны Китая был. В этом направлении нам всем нужно плотно работать, чтобы в конечном счете выйти на большие объемы поставок и "завоевать" эти страны", — добавляет винодел.Молдавские производители хорошо попадают под "вкус" китайских потребителей, которые любят насыщенные и фруктовые вина. В перспективе именно КНР может стать главным рынком сбыта, подтверждает сомелье Евгений Сырбу.Массовый или премиальныйВиноделы из Молдовы готовы выходить на заграничные рынки, но в массовом ценовом сегменте они "проигрывают" производителям из Чили. Климатические условия в этой стране позволяют производить большие объемы сравнимого по качеству вина по низкой себестоимости, говорит Анатолий Юрко.Он добавляет, что в нынешних условиях виноделы должны сконцентрироваться на экспорте дорогих вин высочайшего качества, которые бы пользовались стабильным спросом со стороны ограниченной аудитории.Более оптимистичной точки зрения придерживается Юрий Юдин. Он напоминает, что почти все крупные заводы в республике технически перестроили свое производство и могут изготавливать большие объемы вина."Вопрос объемов не стоит так остро, как могло бы показаться. У страны есть возможность развиваться сразу под двум направлениям: премиальному и массовому. Если люди покупают хорошее вино за среднюю цену, то с большей вероятностью возьмут и дорогое, не волнуясь за качество. Без достойного массового сегмента никто дорогое молдавское вино сразу не купит", — рассуждает он.В конечном счете перед молдавскими виноделами стоит лишь одна задача – поддерживать нынешнее качество и не поддаваться соблазну производить много плохого и дешевого вина, указывает эксперт.Впрочем, такой сценарий крайне маловероятен, потому что за последнее десятилетие менталитет производителей кардинально изменился, уверяет Евгений Сырбу."Раньше в ту же Россию шли большие объемы фактически балкового вина, никто за качеством не следил. Но в 2006 году был введен запрет на поставки, тогда нашим виноделам пришлось "переобуться". Сейчас никто намеренно понижать качество продукции не станет. Производители перестроились в техническом плане и, что еще важнее, в ментальном", — заключает собеседник Sputnik.

https://ru.sputnik.md/20210406/Kak-zasukha-i-pandemiya-povliyali-na-vinodelie-v-2020-godu-34274991.html

https://ru.sputnik.md/20210515/exsport-vina-vo-vremya-pandemiya-russia-glavnyy-rynok-sbyta-34752862.html

https://ru.sputnik.md/20210612/v-kakie-strany-moldova-bolshe-vsego-eksportiruet-vino-35089888.html

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