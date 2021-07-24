https://ru.sputnik.md/20210724/charodeystvo-ili-obman-pochemu-moldavane-khodyat-k-gadalkam-42954587.html

Чародейство или обман: почему молдаване ходят к гадалкам

Чародейство или обман: почему молдаване ходят к гадалкам

Счастье и благополучие - быстро и с гарантией. Этого хотят молдаване, которые обращаются к "ведьмам", "колдунам" и им подобным. В конечном итоге многие платят... 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T15:00+0300

2021-07-24T15:00+0300

2021-07-24T15:00+0300

общество

молдова

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ИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. "Сниму венец безбрачия", "избавлю от порчи", "предскажу судьбу" - эти и подобные объявления без труда можно найти на молдавских рекламных сайтах.Только на одном таком сайте автору этой статьи удалось обнаружить не менее 40 подобных объявлений. Те, кто считает себя гадалками, ясновидящими, королями и королевами черной и белой магии, предлагают там свою помощь всем, кто впал в отчаяние и не может найти ответы на жизненные вопросы. Цены на услуги начинаются от 150 леев, но впоследствии аппетит "предсказателей" значительно возрастает, так что некоторые клиенты даже разоряются. Те, кто вступают в эту опасную игру, делают это, чтобы найти решение своих проблем "быстро и гарантированно", но позже многие осознают, что попали в ловушку своих же заблуждений. Боятся, что стали жертвами порчи, а становятся объектами шантажа. Подобные ситуации в Молдове не редкость. Оккультизм стал здесь почти "национальным спортом".Широкий резонанс получил случай, когда женщина заплатила 10 тысяч евро "ведьме", к которой обратилась с просьбой вернуть мужа, ушедшего к любовнице.Гадалка, однако, сместила акценты и заявила, что в немедленной "магической помощи" нуждается дочь просительницы. Якобы на нее наложено заклинание, которое угрожает жизни. Напуганная женщина отдала мошеннице все деньги, чтобы спасти ребенка.Другой шокирующий случай произошел в начале года: работник банка "позаимствовала" из кассы 3,5 миллиона леев, чтобы оплатить услуги ясновидящей. Погоня за "знаниями" обернулась заключением: за содеянное она получила 5 лет и 7 месяцев тюрьмы.Три года назад на скамье подсудимых оказались две женщины, мать и дочь, которые вымогали деньги у людей в обмен на обещание решить их "проблемы". Каждый первый "сеанс исцеления" стоил 100 леев. Позже с помощью определенных психологических методов манипуляции они завладевали имуществом жертв. Если те решались предъявить претензии, получали в ответ проклятия и обещание "наложить смертельную порчу" на родных и близких. Что же заставляет людей прибегать к столь отчаянным жестам и попадаться в ловушку мошенников? Корреспондент Sputnik Молдова попыталась выяснить ответ на этот вопрос.Журналистский экспериментПервым делом было решено найти в социальной сети Facebook людей, которые когда-либо побывали на "сеансах" гадалок и колдунов. Опубликованный в закрытой группе пост сразу вызвал шквал комментариев.Вначале отзывы носили явно иронический характер. Некоторые советовали автору лучше обратиться в храм и помолиться, чтобы решить "проблемы" обращением к богу. Однако и комментарии тех, кто верит в "венец безбрачия", не заставили себя ждать.На этот раз корреспондент Sputnik получала сообщения в личный чат. Писали преимущественно женщины, активно советуя обратиться к той или иной "ясновидящей", делились опытом и ссылками на профили гадалок. Одна из участниц чата предложила обратиться к "специалисту по эзотерике".Некоторые женщины признались, что их обманули, а другие до сих пор считают, что им помогли.Как бы там ни было, основная причина обращений к гадалкам - дела сердечные.Историю Даниелы, назовем ее так, баловством не назовешь. Для нее обращение к "ясновидящим" стало крайне болезненным опытом. Будучи юной и неопытной, девушка хотела личного счастья и обратилась к гадалке за советом. В то время героиня встречалась с парнем, который никаких серьезных планов не строил. Через некоторое время "ясновидящая" стала напористей и начала требовать от девушки дары: от предметов одежды до деликатесов.Гадалка категорически отговаривала от похода в церковь, манипуляции продолжались, и в один прекрасный день девушка поняла, что ее просто используют. За покаянием отправилась в храм.Что говорит ЦерковьСлужитель одного из храмов в Кишиневе Виорел Кожокару рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik, что визиты к гадалкам и "ясновидящим" Церковь однозначно осуждает.Однако есть вещи и похуже: по словам священника, и в лоне церкви есть те, кто не чурается "предсказаний". Это осуждается церковью со времен святителя Василия Великого, уточняет Виорел Кожокару. Психологи, со своей стороны, утверждают, что к услугам гадалок прибегают те, кто не хочет брать на себя ответственность, желая найти виновника своих проблем на стороне. Для них гораздо проще искать ответ в картах или "магии", чем в самом себе.

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https://ru.sputnik.md/20180108/bendery-krepost-vedma-soldat-suvorov-16492947.html

https://ru.sputnik.md/20201227/lyubovnyy-goroskop-2021-kogo-zhdut-nastoyaschie-strasti-a-kogo-razryv-s-lyubimym-33043618.html

https://ru.sputnik.md/20201011/strakh-zakhvatyvaet-grazhdan-moldovy-chego-oni-boyatsya-obyasnila-psikholog-31993581.html

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