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Что мешает молдавским безработным трудоустроиться
Что мешает молдавским безработным трудоустроиться
О факторах, блокирующих, мешающим безработным трудоустроиться, рассказывает Sputnik Молдова глава Наблюдательного совета по рынку труда Национального агентства... 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T07:30+0300
2021-07-24T09:11+0300
экономика
работа
безработица
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев года Национальное агентство занятости зарегистрировало около 18 тысяч безработных. При этом в нашей стране доступно более 8800 рабочих мест.По словам главы Наблюдательного совета по рынку труда Национального агентства занятости Дорина Гушана, в основе есть некоторые факторы, которые блокируют трудоустройство людей со статусом безработного, хотя есть свободные места."Прежде всего существует несоответствие между спросом и предложением, поскольку большинство имеющихся рабочих мест находится в городских районах, а рабочая сила в основном сконцентрирована в сельской местности. У людей нет возможности приезжать в город каждый день, платить за квартиру и другие предметы первой необходимости", - уточнил Дорин Гушан для Sputnik Moldova.При этом собеседник отметил, что неразвитая инфраструктура также затрудняет транспортировку людей на работу. Еще одна причина, затрудняющая прием на работу молдаван, - это отсутствие квалифицированной рабочей силы.По словам Дорина Гушана, в категории лиц с высшим образованием пользуются большим спросом офицеры, инспекторы, медицинские специалисты, специалисты финансово-экономической или коммерческой деятельности.Что касается рабочих мест для неквалифицированных рабочих, то здесь есть вакансии в текстильной, транспортной и коммуникационной отраслях, а также на промышленных предприятиях.
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работа, безработица

Что мешает молдавским безработным трудоустроиться

07:30 24.07.2021 (обновлено: 09:11 24.07.2021)
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О факторах, блокирующих, мешающим безработным трудоустроиться, рассказывает Sputnik Молдова глава Наблюдательного совета по рынку труда Национального агентства занятости Дорин Гушан.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев года Национальное агентство занятости зарегистрировало около 18 тысяч безработных. При этом в нашей стране доступно более 8800 рабочих мест.
По словам главы Наблюдательного совета по рынку труда Национального агентства занятости Дорина Гушана, в основе есть некоторые факторы, которые блокируют трудоустройство людей со статусом безработного, хотя есть свободные места.
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"Прежде всего существует несоответствие между спросом и предложением, поскольку большинство имеющихся рабочих мест находится в городских районах, а рабочая сила в основном сконцентрирована в сельской местности. У людей нет возможности приезжать в город каждый день, платить за квартиру и другие предметы первой необходимости", - уточнил Дорин Гушан для Sputnik Moldova.
При этом собеседник отметил, что неразвитая инфраструктура также затрудняет транспортировку людей на работу. Еще одна причина, затрудняющая прием на работу молдаван, - это отсутствие квалифицированной рабочей силы.

"Около 60-65 процентов безработных неквалифицированны, и количество заявлений увеличивается из года в год. Нам нужны сотрудники во всех сферах", - сказал специалист.

По словам Дорина Гушана, в категории лиц с высшим образованием пользуются большим спросом офицеры, инспекторы, медицинские специалисты, специалисты финансово-экономической или коммерческой деятельности.
Что касается рабочих мест для неквалифицированных рабочих, то здесь есть вакансии в текстильной, транспортной и коммуникационной отраслях, а также на промышленных предприятиях.
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