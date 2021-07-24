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Кому арбуз не товарищ: диетолог рассказала подробности
Кому арбуз не товарищ: диетолог рассказала подробности
Специалист рассказала, почему люди с некоторыми хроническими заболеваниями должны быть крайне осторожными в сезон арбузов и дынь. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T11:05+0300
2021-07-24T11:08+0300
здоровье
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В эфире радио Sputnik диетолог, нутрициолог одной из российских клиник Мария Черняева рассказала, кому не следует увлекаться арбузами и дынями.Осторожность также нужно проявлять и людям, испытывающим проблемы с пищеварением. Все бахчевые могут вызывать вздутие, сказала диетолог. Дыня может играть роль слабительного, но систематически использовать ее в этом качестве не очень правильно, считает специалист.При этом оба вида бахчевых полезны для людей с заболеваниями мочеполовой системы, добавила Мария Черняева."И арбуз, и дыня – прекрасное мочегонное средство при каких-то, к примеру, заболеваниях мочеполовой системы, это лишнее количество жидкости, при этом еще и вкусное. Если нет строгих противопоказаний по весу и диабету, значимых ограничений по количеству нет", – заключила диетолог.
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Кому арбуз не товарищ: диетолог рассказала подробности

11:05 24.07.2021 (обновлено: 11:08 24.07.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОпределение содержания нитратов в арбузе
Определение содержания нитратов в арбузе - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Специалист рассказала, почему люди с некоторыми хроническими заболеваниями должны быть крайне осторожными в сезон арбузов и дынь.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В эфире радио Sputnik диетолог, нутрициолог одной из российских клиник Мария Черняева рассказала, кому не следует увлекаться арбузами и дынями.

"Людям с лишним весом, сахарным диабетом арбузы и дыни есть можно, но в ограниченном количестве, потому что большое количество глюкозы (которое в них содержится – ред.) быстро повышает сахар в крови", – предупредила она.

Осторожность также нужно проявлять и людям, испытывающим проблемы с пищеварением. Все бахчевые могут вызывать вздутие, сказала диетолог. Дыня может играть роль слабительного, но систематически использовать ее в этом качестве не очень правильно, считает специалист.
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При этом оба вида бахчевых полезны для людей с заболеваниями мочеполовой системы, добавила Мария Черняева.
"И арбуз, и дыня – прекрасное мочегонное средство при каких-то, к примеру, заболеваниях мочеполовой системы, это лишнее количество жидкости, при этом еще и вкусное. Если нет строгих противопоказаний по весу и диабету, значимых ограничений по количеству нет", – заключила диетолог.
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