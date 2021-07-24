https://ru.sputnik.md/20210724/komu-arbuz-ne-tovarisch-dietolog-rasskazala-podrobnosti-43116903.html

Кому арбуз не товарищ: диетолог рассказала подробности

Кому арбуз не товарищ: диетолог рассказала подробности

Специалист рассказала, почему люди с некоторыми хроническими заболеваниями должны быть крайне осторожными в сезон арбузов и дынь. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T11:05+0300

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здоровье

россия

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В эфире радио Sputnik диетолог, нутрициолог одной из российских клиник Мария Черняева рассказала, кому не следует увлекаться арбузами и дынями.Осторожность также нужно проявлять и людям, испытывающим проблемы с пищеварением. Все бахчевые могут вызывать вздутие, сказала диетолог. Дыня может играть роль слабительного, но систематически использовать ее в этом качестве не очень правильно, считает специалист.При этом оба вида бахчевых полезны для людей с заболеваниями мочеполовой системы, добавила Мария Черняева."И арбуз, и дыня – прекрасное мочегонное средство при каких-то, к примеру, заболеваниях мочеполовой системы, это лишнее количество жидкости, при этом еще и вкусное. Если нет строгих противопоказаний по весу и диабету, значимых ограничений по количеству нет", – заключила диетолог.

https://ru.sputnik.md/20210615/ne-arbuznaya-strana-moldavskaya-yagoda-sozreet-ne-skoro-35130100.html

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