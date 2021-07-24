https://ru.sputnik.md/20210724/lyubov-ne-ta-chto-prezhde-reytingi-odobreniya-baydena-padayut-43117659.html

Любовь не та, что прежде: рейтинги одобрения Байдена падают

Любовь не та, что прежде: рейтинги одобрения Байдена падают

Согласно исследованию Gallup, рейтинг нынешнего президента США упал до самого низкого уровня с момента его избрания. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T11:27+0300

2021-07-24T11:27+0300

2021-07-24T11:31+0300

политика

сша

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Лидер Белого дома Джо Байден может лишиться значительной части поддержки избирателей, передает РИА Новости. Как показывают опросы, у Джо Байдена уже нет абсолютного большинства среди сторонников-демократов, а у тех, кто не является приверженцем одной из двух ведущих партий, работу одобряют меньше половины - 48%, сообщает агентство со ссылкой на американский социологический институт Gallup.Социологи приводят данные опроса, проведенного с 6 по 21 июля. Результаты исследования основаны на телефонных опросах 1007 граждан старше 18 лет во всех штатах США, погрешность составляет 4% c вероятностью 95%.Как говорится в сообщении, Байдену стали доверять меньше сторонников-демократов - 90% во втором квартале против январских 98%, среди независимых избирателей за тот же период он потерял 13%, и нынешние 48% доверия впервые не превышают половины. Зато у республиканцев Байден с последнего падения прибавил - в мае ему доверяли 8% сторонников партии, а сейчас 12%, что также больше, чем было в начале срока, - 11%.В первые дни президентства у Байдена было 57% поддержки; 37% опрошенных заявляли, что не одобряют его деятельность, сейчас об этом говорят 45% избирателей - самый высокий показатель за все время, уточняется в сообщении.Специалисты указывают, что рейтинг Байдена падает на фоне отсутствия прогресса в работе по преодолению пандемии, пробуксовки вакцинации, роста уровня заболеваемости. В то же время экономика демонстрирует тренд к восстановлению, снижается уровень безработицы, приближаются к рекордам цены на вакцины на фондовом рынке, хотя потребители и платят больше, чем раньше, за газ и товары, пишут эксперты института.Социологи отмечают, что уровень поддержки Байдена среди демократов остается очень высоким, а его рейтинг среди электората без однозначных пристрастий выше, чем был у его предшественника на посту Дональда Трампа.Байден немного не дотянул в процентах до среднего уровня одобрения, который был в первые полгода у Джорджа Буша (55,8%), но уверенно обошел Билла Клинтона (44,0%) и Трампа (38,8%). С эпохи Ричарда Никсона (62%) больше поддержки по итогам 6 месяцев было только у Барака Обамы (62%), но и доверие к опросам того времени и современным разное, отмечает институт.

https://ru.sputnik.md/20210630/Linkoln-Vashington-Ruzvelt-v-SShA-predstavili-novyy-reyting-prezidentov-35317829.html

https://ru.sputnik.md/20210717/biden-nazval-sotsseti-otvetstvennymi-za-gibel-lyudey-ot-covid-19-35562468.html

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