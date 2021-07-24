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Любовь не та, что прежде: рейтинги одобрения Байдена падают
Любовь не та, что прежде: рейтинги одобрения Байдена падают
Согласно исследованию Gallup, рейтинг нынешнего президента США упал до самого низкого уровня с момента его избрания. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T11:27+0300
2021-07-24T11:31+0300
политика
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Лидер Белого дома Джо Байден может лишиться значительной части поддержки избирателей, передает РИА Новости. Как показывают опросы, у Джо Байдена уже нет абсолютного большинства среди сторонников-демократов, а у тех, кто не является приверженцем одной из двух ведущих партий, работу одобряют меньше половины - 48%, сообщает агентство со ссылкой на американский социологический институт Gallup.Социологи приводят данные опроса, проведенного с 6 по 21 июля. Результаты исследования основаны на телефонных опросах 1007 граждан старше 18 лет во всех штатах США, погрешность составляет 4% c вероятностью 95%.Как говорится в сообщении, Байдену стали доверять меньше сторонников-демократов - 90% во втором квартале против январских 98%, среди независимых избирателей за тот же период он потерял 13%, и нынешние 48% доверия впервые не превышают половины. Зато у республиканцев Байден с последнего падения прибавил - в мае ему доверяли 8% сторонников партии, а сейчас 12%, что также больше, чем было в начале срока, - 11%.В первые дни президентства у Байдена было 57% поддержки; 37% опрошенных заявляли, что не одобряют его деятельность, сейчас об этом говорят 45% избирателей - самый высокий показатель за все время, уточняется в сообщении.Специалисты указывают, что рейтинг Байдена падает на фоне отсутствия прогресса в работе по преодолению пандемии, пробуксовки вакцинации, роста уровня заболеваемости. В то же время экономика демонстрирует тренд к восстановлению, снижается уровень безработицы, приближаются к рекордам цены на вакцины на фондовом рынке, хотя потребители и платят больше, чем раньше, за газ и товары, пишут эксперты института.Социологи отмечают, что уровень поддержки Байдена среди демократов остается очень высоким, а его рейтинг среди электората без однозначных пристрастий выше, чем был у его предшественника на посту Дональда Трампа.Байден немного не дотянул в процентах до среднего уровня одобрения, который был в первые полгода у Джорджа Буша (55,8%), но уверенно обошел Билла Клинтона (44,0%) и Трампа (38,8%). С эпохи Ричарда Никсона (62%) больше поддержки по итогам 6 месяцев было только у Барака Обамы (62%), но и доверие к опросам того времени и современным разное, отмечает институт.
https://ru.sputnik.md/20210630/Linkoln-Vashington-Ruzvelt-v-SShA-predstavili-novyy-reyting-prezidentov-35317829.html
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Любовь не та, что прежде: рейтинги одобрения Байдена падают

11:27 24.07.2021 (обновлено: 11:31 24.07.2021)
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© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINПрезидент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
Согласно исследованию Gallup, рейтинг нынешнего президента США упал до самого низкого уровня с момента его избрания.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Лидер Белого дома Джо Байден может лишиться значительной части поддержки избирателей, передает РИА Новости.
Как показывают опросы, у Джо Байдена уже нет абсолютного большинства среди сторонников-демократов, а у тех, кто не является приверженцем одной из двух ведущих партий, работу одобряют меньше половины - 48%, сообщает агентство со ссылкой на американский социологический институт Gallup.
"Рейтинг одобрения Байдена демонстрируют первые признаки значительного снижения. Если снижение сохранится, это может означать конец "медового месяца", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Социологи приводят данные опроса, проведенного с 6 по 21 июля. Результаты исследования основаны на телефонных опросах 1007 граждан старше 18 лет во всех штатах США, погрешность составляет 4% c вероятностью 95%.
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Как говорится в сообщении, Байдену стали доверять меньше сторонников-демократов - 90% во втором квартале против январских 98%, среди независимых избирателей за тот же период он потерял 13%, и нынешние 48% доверия впервые не превышают половины. Зато у республиканцев Байден с последнего падения прибавил - в мае ему доверяли 8% сторонников партии, а сейчас 12%, что также больше, чем было в начале срока, - 11%.
"Нынешний рейтинг одобрения работы Байдена находится на уровне 50%, снизившись с 56% в июне. До этого оценка его избирателями не демонстрировала значимых перемен, текущий показатель является самым низким для него", - говорится в сообщении института.
В первые дни президентства у Байдена было 57% поддержки; 37% опрошенных заявляли, что не одобряют его деятельность, сейчас об этом говорят 45% избирателей - самый высокий показатель за все время, уточняется в сообщении.

"Байден завершает второй квартал работы президентом со средним показателем (за три месяца - ред.) одобрения работы 53,3% против 56,0% в первом квартале", - дополняют социологи.

Специалисты указывают, что рейтинг Байдена падает на фоне отсутствия прогресса в работе по преодолению пандемии, пробуксовки вакцинации, роста уровня заболеваемости. В то же время экономика демонстрирует тренд к восстановлению, снижается уровень безработицы, приближаются к рекордам цены на вакцины на фондовом рынке, хотя потребители и платят больше, чем раньше, за газ и товары, пишут эксперты института.
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Социологи отмечают, что уровень поддержки Байдена среди демократов остается очень высоким, а его рейтинг среди электората без однозначных пристрастий выше, чем был у его предшественника на посту Дональда Трампа.
Байден немного не дотянул в процентах до среднего уровня одобрения, который был в первые полгода у Джорджа Буша (55,8%), но уверенно обошел Билла Клинтона (44,0%) и Трампа (38,8%). С эпохи Ричарда Никсона (62%) больше поддержки по итогам 6 месяцев было только у Барака Обамы (62%), но и доверие к опросам того времени и современным разное, отмечает институт.
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