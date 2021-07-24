https://ru.sputnik.md/20210724/maks-2021-vystuplenie-gruppy-v-polosatykh-samoletakh-43128815.html

МАКС-2021: выступление "группы в полосатых самолетах"

МАКС-2021: выступление "группы в полосатых самолетах"

Пилотажная группа "Первый полет" выступила с летной программой на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в Жуковском. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T19:32+0300

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Летчики группы являются единственными в России профессионалами, которые выполняют виражи на поршневых самолетах.На кадрах самолеты желто-красной расцветки выполняют в небе зрелищные фигуры.Участники "Первого полета" подготовили для МАКС-2021 специальную программу, включив в нее свою визитную карточку - элемент "вентилятор" с участием трех самолетов. За штурвалами Як-52 и Як-54 находились летчики-спортсмены, абсолютные чемпионы России, Европы и мира. Международный авиационно-космический салон завершится 25 июля.

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