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МАКС-2021: выступление "группы в полосатых самолетах"
МАКС-2021: выступление "группы в полосатых самолетах"
Пилотажная группа "Первый полет" выступила с летной программой на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в Жуковском. 24.07.2021, Sputnik Молдова
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Летчики группы являются единственными в России профессионалами, которые выполняют виражи на поршневых самолетах.На кадрах самолеты желто-красной расцветки выполняют в небе зрелищные фигуры.Участники "Первого полета" подготовили для МАКС-2021 специальную программу, включив в нее свою визитную карточку - элемент "вентилятор" с участием трех самолетов. За штурвалами Як-52 и Як-54 находились летчики-спортсмены, абсолютные чемпионы России, Европы и мира. Международный авиационно-космический салон завершится 25 июля.
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мультимедиа, видео, россия

МАКС-2021: выступление "группы в полосатых самолетах"

19:32 24.07.2021
72
© Ruptly
Пилотажная группа "Первый полет" выступила с летной программой на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.
Летчики группы являются единственными в России профессионалами, которые выполняют виражи на поршневых самолетах.
На кадрах самолеты желто-красной расцветки выполняют в небе зрелищные фигуры.
Участники "Первого полета" подготовили для МАКС-2021 специальную программу, включив в нее свою визитную карточку - элемент "вентилятор" с участием трех самолетов. За штурвалами Як-52 и Як-54 находились летчики-спортсмены, абсолютные чемпионы России, Европы и мира.
Международный авиационно-космический салон завершится 25 июля.
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