https://ru.sputnik.md/20210724/mir-za-sutki-perelety-iz-rossii-v-moldovu-popolnenie-u-bezrukova-i-livni-v-sochi-43112964.html

Мир за сутки: перелеты из России в Молдову, пополнение у Безрукова и ливни в Сочи

Мир за сутки: перелеты из России в Молдову, пополнение у Безрукова и ливни в Сочи

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T08:48+0300

2021-07-24T08:48+0300

2021-07-24T09:08+0300

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Республикой Молдова. Как передает РИА Новости, об этом журналистам сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России провела вице-премьер Татьяна Голикова.Как сообщается, по итогам обсуждений и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение возобновить на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярное авиасообщение со следующими государствами: Папа - в пятый разНародный артист России Сергей Безруков стал отцом в пятый раз, об этом он сообщил на своей странице в Instagram."Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя", - подписал актер фото с супругой и новорожденным.Малыш стал третьим общим ребенком Безрукова и его супруги Анны Матисон. У них уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан. Кроме того, у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – дочь Саша и сын Иван, информирует РИА Новости.Ливень затопил трассу Адлер — СочиЛивень затопил трассу в направлении Адлер — Сочи, рассказали в пресс-служба Упрдор "Черноморье", информирует РИА Новости."Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (198-й километр — 199-й километр, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привел к остановке движения", — говорится в сообщении.В пятницу в городе прошел сильный дождь со шквалистым ветром. Для ликвидации последствий непогоды задействовали 90 сотрудников оперативных служб и 37 единиц техники.В начале июля на город-курорт также обрушились ливни, из-за которых поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Стихия впоследствии сместилась в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Властям пришлось на время ввести режим ЧС на территории шести муниципалитетов. По уточненным данным, в результате паводка в 22 населенных пунктах региона тогда оказались подтопленными 1180 домовладений. Всего на оказание помощи пострадавшим из резервного фонда региона было выделено 445 миллионов рублей.

https://ru.sputnik.md/20210716/pravila-vezda-v-drugie-strany-v-iyule-kuda-mozhno-poehat-iz-moldovy-35553278.html

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