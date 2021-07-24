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Можно ли онкопациентам вакцинироваться "Спутником V" - ответ Минздрава РФ
Можно ли онкопациентам вакцинироваться "Спутником V" - ответ Минздрава РФ
Ведомство России по здравоохранению обновило временные рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T12:31+0300
2021-07-24T12:59+0300
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" допустима для вакцинации всех онкопациентов, завершивших лечение вне зависимости от исходной стадии, - такой вывод содержится в обновленных Минздравом России временных методических рекомендациях о вакцинации взрослого населения от COVID-19.Как передает РИА Новости, согласно новой редакции документа онкобольных с запланированным хирургическим вмешательством прививать возможно за 14 дней или ранее. Препарат от центра "Вектор" ЭпиВакКорона" противопоказан при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, первичном иммунодефиците.Кроме того, Минздрав уточняет, что перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание прививаться рекомендовано через 2-4 недели после выздоровления. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ru.sputnik.md/20210704/Uchenye-nazvali-priznaki-raka-kotorye-mozhno-obnaruzhit-na-yazyke-35363977.html
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Можно ли онкопациентам вакцинироваться "Спутником V" - ответ Минздрава РФ

12:31 24.07.2021 (обновлено: 12:59 24.07.2021)
265
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ведомство России по здравоохранению обновило временные рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" допустима для вакцинации всех онкопациентов, завершивших лечение вне зависимости от исходной стадии, - такой вывод содержится в обновленных Минздравом России временных методических рекомендациях о вакцинации взрослого населения от COVID-19.
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Как передает РИА Новости, согласно новой редакции документа онкобольных с запланированным хирургическим вмешательством прививать возможно за 14 дней или ранее.
Препарат от центра "Вектор" ЭпиВакКорона" противопоказан при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, первичном иммунодефиците.
Кроме того, Минздрав уточняет, что перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание прививаться рекомендовано через 2-4 недели после выздоровления.
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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