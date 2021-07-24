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Муссоны в Индии унесли жизни более 130 человек
Муссоны в Индии унесли жизни более 130 человек
Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административном центре штата Махараштра. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T17:02+0300
2021-07-24T17:02+0300
2021-07-24T17:02+0300
общество
индия
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Не менее 138 человек погибли в результате ливней в штате Махараштра в центральной части Индии , сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV .Отмечается, что свыше 84 тысяч человек переместили в более безопасное место, в округ Пуна на юге штата.Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административном центре штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
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индия
Муссоны в Индии унесли жизни более 130 человек
Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административном центре штата Махараштра.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik.
Не менее 138 человек погибли в результате ливней в штате Махараштра в центральной части Индии
, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал NDTV
.
"Было зафиксировано 138 непредвиденных смертей из-за дождя и других инцидентов, связанных с (наступлением) сезона муссонных дождей", - цитирует телеканал министра по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштры Виджая Вадеттивара.
Отмечается, что свыше 84 тысяч человек переместили в более безопасное место, в округ Пуна
на юге штата.
Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи
, административном центре штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.