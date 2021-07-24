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Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры
Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры
Откуда взялась "бутылочка" в русской культуре? Почему в играх было столько насилия и как это сочеталось с весельем? 24.07.2021, Sputnik Молдова
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Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры?
Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры?
Как люди совмещали пародии на попов с религиозным сознанием? И чем эти развлечения похожи на "Судную ночь"? Школьные игры, такие как "бутылочка" и "кис-брысь-мяу", имеют интересную предысторию. Деревенские забавы XVIII-XIX веков представляли собой смесь насилия, поцелуев и других телесных контактов. За отказ участвовать в таких играх могли побить или сделать изгоем. В них играли дети и взрослые, а то, что сейчас нам кажется диким и жестоким, было нормой. Об эротических играх и их роли в русском обществе рассказала фольклорист и антрополог Мария Гаврилова.Слушайте подкасты РИА Новости.
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аудио, подкасты, русские, эротика

Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры

08:00 24.07.2021 (обновлено: 09:09 24.07.2021)
178
Радио
Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры?
Откуда взялась "бутылочка" в русской культуре? Почему в играх было столько насилия и как это сочеталось с весельем?
Как люди совмещали пародии на попов с религиозным сознанием? И чем эти развлечения похожи на "Судную ночь"?
Школьные игры, такие как "бутылочка" и "кис-брысь-мяу", имеют интересную предысторию. Деревенские забавы XVIII-XIX веков представляли собой смесь насилия, поцелуев и других телесных контактов. За отказ участвовать в таких играх могли побить или сделать изгоем. В них играли дети и взрослые, а то, что сейчас нам кажется диким и жестоким, было нормой. Об эротических играх и их роли в русском обществе рассказала фольклорист и антрополог Мария Гаврилова.
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