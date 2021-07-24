https://ru.sputnik.md/20210724/nasilie-i-potselui-kakimi-byli-russkie-eroticheskie-igry-43092642.html

Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры

Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры

Откуда взялась "бутылочка" в русской культуре? Почему в играх было столько насилия и как это сочеталось с весельем? 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T08:00+0300

2021-07-24T08:00+0300

2021-07-24T09:09+0300

радио

подкасты

русские

эротика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/43092552_0:55:1501:899_1920x0_80_0_0_0cb32236fc7cad648999a7631dba77eb.jpg

Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры? Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры?

Как люди совмещали пародии на попов с религиозным сознанием? И чем эти развлечения похожи на "Судную ночь"? Школьные игры, такие как "бутылочка" и "кис-брысь-мяу", имеют интересную предысторию. Деревенские забавы XVIII-XIX веков представляли собой смесь насилия, поцелуев и других телесных контактов. За отказ участвовать в таких играх могли побить или сделать изгоем. В них играли дети и взрослые, а то, что сейчас нам кажется диким и жестоким, было нормой. Об эротических играх и их роли в русском обществе рассказала фольклорист и антрополог Мария Гаврилова.Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, подкасты, русские, эротика