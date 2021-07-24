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Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Ученые научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T09:00+0300
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Но это не точно
Среди таких свойств - устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты.Зачем это? Какое применение этим белкам есть в фармацевтике, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Иванков - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости.
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новости, аудио, белок

Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее

09:00 24.07.2021 (обновлено: 09:05 24.07.2021)
89
Радио
Мы все умрём. Но это не точно
Ученые научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков.
Среди таких свойств - устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты.
Зачем это? Какое применение этим белкам есть в фармацевтике, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Иванков - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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