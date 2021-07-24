https://ru.sputnik.md/20210724/nauchnaya-zhara-sintez-belka-kak-iskusstvennaya-organika-spaset-buduschee-43093898.html

Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее

Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее

Ученые научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T09:00+0300

2021-07-24T09:00+0300

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Но это не точно

Среди таких свойств - устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты.Зачем это? Какое применение этим белкам есть в фармацевтике, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Иванков - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости.

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