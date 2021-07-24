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Не отравиться бы: в Бельцах нашли 1,5 тонны курятины с сальмонеллой
Не отравиться бы: в Бельцах нашли 1,5 тонны курятины с сальмонеллой
Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) уничтожили крупную партию куриного мяса. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T16:02+0300
2021-07-24T16:02+0300
2021-07-24T16:02+0300
молдова
общество
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КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Партия в 1600 килограммов курицы была уничтожена после того, как инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) обнаружили, что продукт заражен сальмонеллой.По словам инспекторов Бельцкого территориального подразделения Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, сальмонелла представляет биологическую опасность.После взятия проб из партии товара зараженные продукты загрузили в специальный транспорт и в сопровождении инспекторов Северного патрульного управления полиции вывезли для уничтожения.Специалисты НАБПП предупреждают потребителей, что бактерия сальмонелла является наиболее частой причиной пищевых отравлений.Если в результате лабораторных исследований в продуктах обнаруживаются бактерии, представляющие опасность для здоровья, они немедленно уничтожаются. Чтобы предотвратить заражение, особенно в жаркое время года, избегайте употребления мяса, яиц, сыра, непастеризованного молока и других продуктов, приобретенных с рук или в неавторизованных местах, отмечает ведомство.
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молдова
Не отравиться бы: в Бельцах нашли 1,5 тонны курятины с сальмонеллой
Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) уничтожили крупную партию куриного мяса.
КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Партия в 1600 килограммов курицы была уничтожена после того, как инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) обнаружили, что продукт заражен сальмонеллой.
По словам инспекторов Бельцкого территориального подразделения Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, сальмонелла представляет биологическую опасность.
После взятия проб из партии товара зараженные продукты загрузили в специальный транспорт и в сопровождении инспекторов Северного патрульного управления полиции вывезли для уничтожения.
Специалисты НАБПП предупреждают потребителей, что бактерия сальмонелла является наиболее частой причиной пищевых отравлений.
"Мы отмечаем, что сырые продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко и молочные продукты, яйца, морепродукты и некоторые фрукты и овощи, могут содержать эту бактерию. Она также может загрязнять другие продукты, контактирующие с сырым мясом", - говорится в сообщении ведомства.
Если в результате лабораторных исследований в продуктах обнаруживаются бактерии, представляющие опасность для здоровья, они немедленно уничтожаются.
Чтобы предотвратить заражение, особенно в жаркое время года, избегайте употребления мяса, яиц, сыра, непастеризованного молока и других продуктов, приобретенных с рук или в неавторизованных местах, отмечает ведомство.