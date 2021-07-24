https://ru.sputnik.md/20210724/novuyu-mutatsiyu-covid-19-vyyavili-v-britanii-43115560.html

Новую мутацию COVID-19 выявили в Британии

Новую мутацию COVID-19 выявили в Британии

Доказательств того, что новый штамм делает неэффективным применение вакцин, нет, ученые продолжают исследования. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T10:05+0300

2021-07-24T10:05+0300

2021-07-24T10:11+0300

коронавирус

германия

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Новую мутацию коронавируса выявили у британцев врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE), пишут "Известия". В настоящее время эксперты PHE проводят анализ нового варианта COVID-19. Пока нет доказательств, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными."PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса", — пишет Mirror.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре штамма коронавируса: "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний, как утверждают эксперты, быстрее распространяется и более заразен по сравнению с изначальной версией.В пятницу, 23 июля, стало известно, что из 15 отобранных в Молдове лабораторией Национального агентства общественного здравоохранения образцов, отправленных в Институт вирусологии в Берлине, в 12 случаях подтвердилось наличие штамма "дельта".

https://ru.sputnik.md/20210710/uchenyy-otvetil-naskolko-zarazen-shtamm-delta-i-pomolodel-li-covid19-35434751.html

https://ru.sputnik.md/20210723/podtverzhdeno-v-moldove-zaregistrirovan-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-delta-43104057.html

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