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Новую мутацию COVID-19 выявили в Британии
Новую мутацию COVID-19 выявили в Британии
Доказательств того, что новый штамм делает неэффективным применение вакцин, нет, ученые продолжают исследования. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T10:05+0300
2021-07-24T10:11+0300
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Новую мутацию коронавируса выявили у британцев врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE), пишут "Известия". В настоящее время эксперты PHE проводят анализ нового варианта COVID-19. Пока нет доказательств, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными."PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса", — пишет Mirror.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре штамма коронавируса: "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний, как утверждают эксперты, быстрее распространяется и более заразен по сравнению с изначальной версией.В пятницу, 23 июля, стало известно, что из 15 отобранных в Молдове лабораторией Национального агентства общественного здравоохранения образцов, отправленных в Институт вирусологии в Берлине, в 12 случаях подтвердилось наличие штамма "дельта".
https://ru.sputnik.md/20210710/uchenyy-otvetil-naskolko-zarazen-shtamm-delta-i-pomolodel-li-covid19-35434751.html
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Новую мутацию COVID-19 выявили в Британии

10:05 24.07.2021 (обновлено: 10:11 24.07.2021)
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© SputnikМолдова впервые проведет клинические исследования лекарств от COVID-19
Молдова впервые проведет клинические исследования лекарств от COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Sputnik
Доказательств того, что новый штамм делает неэффективным применение вакцин, нет, ученые продолжают исследования.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Новую мутацию коронавируса выявили у британцев врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE), пишут "Известия".
"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", — отметили специалисты.
В настоящее время эксперты PHE проводят анализ нового варианта COVID-19. Пока нет доказательств, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными.
"PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса", — пишет Mirror.
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 10.07.2021
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Ученый ответил, насколько заразен штамм "дельта" и помолодел ли COVID-19
10 июля, 19:28
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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре штамма коронавируса: "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний, как утверждают эксперты, быстрее распространяется и более заразен по сравнению с изначальной версией.
Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
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Подтверждено: в Молдове зарегистрирован первый случай заражения штаммом "дельта"
Вчера, 18:00
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В пятницу, 23 июля, стало известно, что из 15 отобранных в Молдове лабораторией Национального агентства общественного здравоохранения образцов, отправленных в Институт вирусологии в Берлине, в 12 случаях подтвердилось наличие штамма "дельта".
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