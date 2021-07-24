https://ru.sputnik.md/20210724/novuyu-mutatsiyu-covid-19-vyyavili-v-britanii-43115560.html
Новую мутацию COVID-19 выявили в Британии
Новую мутацию COVID-19 выявили в Британии
Доказательств того, что новый штамм делает неэффективным применение вакцин, нет, ученые продолжают исследования. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T10:05+0300
2021-07-24T10:05+0300
2021-07-24T10:11+0300
коронавирус
германия
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Новую мутацию коронавируса выявили у британцев врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE), пишут "Известия". В настоящее время эксперты PHE проводят анализ нового варианта COVID-19. Пока нет доказательств, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными."PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса", — пишет Mirror.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре штамма коронавируса: "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний, как утверждают эксперты, быстрее распространяется и более заразен по сравнению с изначальной версией.В пятницу, 23 июля, стало известно, что из 15 отобранных в Молдове лабораторией Национального агентства общественного здравоохранения образцов, отправленных в Институт вирусологии в Берлине, в 12 случаях подтвердилось наличие штамма "дельта".
https://ru.sputnik.md/20210710/uchenyy-otvetil-naskolko-zarazen-shtamm-delta-i-pomolodel-li-covid19-35434751.html
https://ru.sputnik.md/20210723/podtverzhdeno-v-moldove-zaregistrirovan-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-delta-43104057.html
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германия
Новую мутацию COVID-19 выявили в Британии
10:05 24.07.2021 (обновлено: 10:11 24.07.2021)
Доказательств того, что новый штамм делает неэффективным применение вакцин, нет, ученые продолжают исследования.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik.
Новую мутацию коронавируса выявили у британцев врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE), пишут "Известия"
.
"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", — отметили специалисты.
В настоящее время эксперты PHE проводят анализ нового варианта COVID-19. Пока нет доказательств, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными.
"PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса", — пишет Mirror
.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре штамма коронавируса: "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний, как утверждают эксперты, быстрее распространяется и более заразен по сравнению с изначальной версией.
В пятницу, 23 июля, стало известно, что из 15 отобранных в Молдове лабораторией Национального агентства общественного здравоохранения образцов, отправленных в Институт вирусологии в Берлине, в 12 случаях подтвердилось наличие штамма "дельта".