Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210724/parizhane-protiv-stolitsa-frantsii-ne-khochet-vvedeniya-sanitarnykh-propuskov-43126472.html
Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков
Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков
В центре Парижа - снова манифестанты, люди выражают несогласие с введением в стране "санитарной диктатуры". 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T16:32+0300
2021-07-24T19:01+0300
коронавирус
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/43077951_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b72e9c823bef763597ff5e465574ea93.jpg
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. На площади Трокадеро в Париже снова собрались участники массовой акции против введения во Франции санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости Людмила Орищенко.У многих участников акции в руках флаги Франции и плакаты с надписями "Свобода". Это же слово пришедшие на манифестацию скандируют в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены.Акция проводится по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (до этого "Национальный фронт") и несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.Президент страны Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава Французской Республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах и домах престарелых.По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) и передан на рассмотрение в Сенат.В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".
https://ru.sputnik.md/20210718/v-moldove-vvedeny-novye-protivoepidemicheskie-ogranicheniya-35566167.html
https://ru.sputnik.md/20210723/italiya-prodlevaet-rezhim-chs-i-vvodit--covid-sertifikat-dlya-vsekh-obschestvennykh-mest-42966886.html
франция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/43077951_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_69c3d571c50d22dacbd15ced6b4215d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
франция

Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков

16:32 24.07.2021 (обновлено: 19:01 24.07.2021)
218
© REUTERS / Pascal RossignolДемонстрант в костюме статуи Свободы принимает участие в акции протеста против объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном новых мер по борьбе со вспышкой коронавируса в Париже, Франция
Демонстрант в костюме статуи Свободы принимает участие в акции протеста против объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном новых мер по борьбе со вспышкой коронавируса в Париже, Франция - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© REUTERS / Pascal Rossignol
В центре Парижа - снова манифестанты, люди выражают несогласие с введением в стране "санитарной диктатуры".
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. На площади Трокадеро в Париже снова собрались участники массовой акции против введения во Франции санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости Людмила Орищенко.
У многих участников акции в руках флаги Франции и плакаты с надписями "Свобода". Это же слово пришедшие на манифестацию скандируют в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены.
Кишинев выходит из режима ЧП - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
Коронавирус
В Молдове введены новые противоэпидемические ограничения
18 июля, 11:04
1594
Акция проводится по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (до этого "Национальный фронт") и несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.
Президент страны Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.
Люди делают селфи у Колизея в день его открытия - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Коронавирус
Италия продлевает режим ЧС и вводит COVID-сертификат для всех общественных мест
Вчера, 08:39
38
Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава Французской Республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах и домах престарелых.
По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) и передан на рассмотрение в Сенат.
Germany: Heightened security outside parliament ahead of Infection Protection Act vote - Sputnik Молдова, 1920, 21.04.2021
Видео
Видео: в Германии протестуют из-за поправок в Закон о защите от инфекций
21 апреля, 21:15
90
В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:32МАКС-2021: выступление "группы в полосатых самолетах"
19:00Юг Африки заморозило: синоптики фиксируют температурную аномалию
18:28Совместимы ли пляж и варикоз: ответ специалиста
18:00В Кишиневе мужчину сбила машина
17:45Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:32Ночные огни: еще одна улица в Кишиневе стала светлее
17:15Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане
17:02Муссоны в Индии унесли жизни более 130 человек
16:32Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков
16:10Топливный кризис: бензин снова подорожал
16:02Не отравиться бы: в Бельцах нашли 1,5 тонны курятины с сальмонеллой
15:32В регионах Молдовы проходят марафоны вакцинации: где и чем прививают граждан
15:00Чародейство или обман: почему молдаване ходят к гадалкам
14:28"Просвещенный Запад" тормозит принятие в ОБСЕ декларации против христианофобии - Лавров
13:25"Трио из Болгарии": два молдаванина и украинец собирались выдать себя за жителей ЕС
13:02Световое шоу дронов: как Япония открыла ОИ-2020
12:45"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио
12:31Можно ли онкопациентам вакцинироваться "Спутником V" - ответ Минздрава РФ
12:02Самые богатые, самые молодые и самые "криминальные" депутаты нового парламента
11:27Любовь не та, что прежде: рейтинги одобрения Байдена падают