https://ru.sputnik.md/20210724/parizhane-protiv-stolitsa-frantsii-ne-khochet-vvedeniya-sanitarnykh-propuskov-43126472.html
Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков
Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков
В центре Парижа - снова манифестанты, люди выражают несогласие с введением в стране "санитарной диктатуры". 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T16:32+0300
2021-07-24T16:32+0300
2021-07-24T19:01+0300
коронавирус
франция
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. На площади Трокадеро в Париже снова собрались участники массовой акции против введения во Франции санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости Людмила Орищенко.У многих участников акции в руках флаги Франции и плакаты с надписями "Свобода". Это же слово пришедшие на манифестацию скандируют в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены.Акция проводится по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (до этого "Национальный фронт") и несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.Президент страны Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава Французской Республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах и домах престарелых.По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) и передан на рассмотрение в Сенат.В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".
https://ru.sputnik.md/20210718/v-moldove-vvedeny-novye-protivoepidemicheskie-ogranicheniya-35566167.html
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франция
Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков
16:32 24.07.2021 (обновлено: 19:01 24.07.2021)
В центре Парижа - снова манифестанты, люди выражают несогласие с введением в стране "санитарной диктатуры".
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik.
На площади Трокадеро в Париже снова собрались участники массовой акции против введения во Франции санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости Людмила Орищенко.
У многих участников акции в руках флаги Франции
и плакаты с надписями "Свобода". Это же слово пришедшие на манифестацию скандируют в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены.
Акция проводится по призыву главы партии "Патриоты
" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен
"Национальное объединение" (до этого "Национальный фронт") и несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.
Президент страны Эммануэль Макрон
12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.
Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава Французской Республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах и домах престарелых.
По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) и передан на рассмотрение в Сенат.
В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".