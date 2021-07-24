https://ru.sputnik.md/20210724/parizhane-protiv-stolitsa-frantsii-ne-khochet-vvedeniya-sanitarnykh-propuskov-43126472.html

Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков

Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков

В центре Парижа - снова манифестанты, люди выражают несогласие с введением в стране "санитарной диктатуры". 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T16:32+0300

2021-07-24T16:32+0300

2021-07-24T19:01+0300

коронавирус

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/43077951_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b72e9c823bef763597ff5e465574ea93.jpg

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. На площади Трокадеро в Париже снова собрались участники массовой акции против введения во Франции санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости Людмила Орищенко.У многих участников акции в руках флаги Франции и плакаты с надписями "Свобода". Это же слово пришедшие на манифестацию скандируют в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены.Акция проводится по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (до этого "Национальный фронт") и несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.Президент страны Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава Французской Республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах и домах престарелых.По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) и передан на рассмотрение в Сенат.В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".

https://ru.sputnik.md/20210718/v-moldove-vvedeny-novye-protivoepidemicheskie-ogranicheniya-35566167.html

https://ru.sputnik.md/20210723/italiya-prodlevaet-rezhim-chs-i-vvodit--covid-sertifikat-dlya-vsekh-obschestvennykh-mest-42966886.html

франция

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

франция