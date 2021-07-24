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Погодные рекорды Молдовы 24 июля
Погодные рекорды Молдовы 24 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Самое холодное 24 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1901 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 24 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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рекорды, погода, климат

Погодные рекорды Молдовы 24 июля

00:01 24.07.2021
159
© Sputnik / Mihai CarausParcul Alunelul umbrele
Parcul Alunelul umbrele - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Самое холодное 24 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1901 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 24 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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