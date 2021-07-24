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"Просвещенный Запад" тормозит принятие в ОБСЕ декларации против христианофобии - Лавров
"Просвещенный Запад" тормозит принятие в ОБСЕ декларации против христианофобии - Лавров
Глава российского МИД отметил, что предложение о принятии документа поступило давно, "когда была принята Декларация о недопустимости антисемитизма". 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T14:28+0300
2021-07-24T14:28+0300
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. "Просвещенный Запад" тормозит принятие в рамках ОБСЕ декларации против христианофобии, исламофобии и любых фобий в отношении религиозных убеждений людей, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.В интервью телеканалу "Россия 24" по случаю 55-летия митрополита Илариона министр рассказал, что российский МИД с Русской православной церковью предпринимают "конкретные шаги по защите христиан, особенно на Ближнем Востоке и Севере Африки".Глава МИД России также отметил, что предложение о принятии документа поступило давно, "когда была принята Декларация о недопустимости антисемитизма"."Обозначили необходимость быть последовательными, не допускать никаких фобий в ответ на религиозные убеждения людей. Пока "просвещенный" Запад эту инициативу тормозит. Но я уверен, что вместе с РПЦ, с Отделом внешних церковных связей, с владыкой Иларионом мы добьемся результатов", - сказал Лавров.
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политика

"Просвещенный Запад" тормозит принятие в ОБСЕ декларации против христианофобии - Лавров

14:28 24.07.2021
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава российского МИД отметил, что предложение о принятии документа поступило давно, "когда была принята Декларация о недопустимости антисемитизма".
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. "Просвещенный Запад" тормозит принятие в рамках ОБСЕ декларации против христианофобии, исламофобии и любых фобий в отношении религиозных убеждений людей, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
В интервью телеканалу "Россия 24" по случаю 55-летия митрополита Илариона министр рассказал, что российский МИД с Русской православной церковью предпринимают "конкретные шаги по защите христиан, особенно на Ближнем Востоке и Севере Африки".

"Необходимо возвысить голос в пользу того, чтобы мировое сообщество не просто обратило внимание на эту проблему, а предприняло конкретные меры по пресечению преследования христиан. Это крайне важно. Но вот как коллеги на Западе относятся к этому вопросу. Несмотря на то что там подавляющее большинство населения христиане, уже седьмой год мы не можем в рамках ОБСЕ принять документ, который возвышал бы голос мирового сообщества в защиту христиан и мусульман в Европе, – декларацию против исламофобии и христианофобии".

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Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ
Глава МИД России также отметил, что предложение о принятии документа поступило давно, "когда была принята Декларация о недопустимости антисемитизма".
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"Обозначили необходимость быть последовательными, не допускать никаких фобий в ответ на религиозные убеждения людей. Пока "просвещенный" Запад эту инициативу тормозит. Но я уверен, что вместе с РПЦ, с Отделом внешних церковных связей, с владыкой Иларионом мы добьемся результатов", - сказал Лавров.
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