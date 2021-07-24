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https://ru.sputnik.md/20210724/samye-bogatye-samye-molodye-i-samye-kriminalnye-deputaty-novogo-parlamenta-43117148.html
Самые богатые, самые молодые и самые "криминальные" депутаты нового парламента
Самые богатые, самые молодые и самые "криминальные" депутаты нового парламента
Кто будет представлять граждан Молдовы в законодательном форуме ближайшие четыре года? Sputnik Молдова собрал список интересных фактов о депутатах парламента... 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T12:02+0300
2021-07-24T12:13+0300
молдова
политика
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КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Впервые с момента провозглашения независимости Республики Молдова в парламент избран депутат, которому всего 22 года. Речь идет о руководителе молодежной организации PAS Евгении Синкевиче, 1999 года рождения. После признания результатов выборов 11 июля Евгений Синкевич стал самым молодым депутатом в истории нашей страны. Он занял 53-е место в списке кандидатов Партии "Действие и солидарность". Согласно его декларации о доходах, Синкевич не владеет недвижимостью, и до того, как стать депутатом, работал в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции и был менеджером проекта в Edison International. За последние два года депутат получил доход в размере 251 367 леев — деньги, которые он декларировал в Центральной избирательной комиссии. В парламенте X созыва самым молодым депутатом был Дину Плынгэу, которому на момент получения мандата народного избранника было 24 года. Он был членом фракции партии "Платформа "Достоинство и правда". Самый возрастной депутат законодательного форума XI созыва — Эдуард Смирнов, которому 81 год. Он вошел в состав Законодательного собрания по списку Блока коммунистов и социалистов. Эдуард Смирнов родом из Узбекистана, член Партии социалистов с 1997 года. До того, как Игорь Додон вступил в политформирование в 2011 году, Смирнов был председателем партии. По закону первое заседание парламента проходит под председательством старшего депутата. Таким образом, как самый старший депутат, Смирнов возглавит заседание нового законодательного форума 26 июля. После получения мандата в 2014 году по спискам ПСРМ он также бы старейшим депутатом в парламенте двух предыдущих созывов. В возрасте 80 лет Смирнов был награжден Игорем Додоном орденом Республики. Депутат указал в декларации о доходах, что за последние два года получил 870 тысяч леев — более 371 тысячи леев от заработной платы и почти 357 тысяч от пособий. Доход в виде пенсии составил 137,7 тысячи леев. Смирнов заявил, что с 2001 года владеет квартирой стоимостью почти 400 тысяч леев, а с 1983 года - гаражом. У депутата также есть автомобиль Mercedes 200E 1994 года выпуска. Сколько женщин в парламенте XI созываВ новый состав парламента избраны 44 женщины - наибольшее количество в парламенте Республики Молдова за всю историю независимости страны. Из них 25 были избраны по спискам Партии "Действие и солидарность", 13 — от Блока коммунистов и социалистов и двое — от Партии "Шор". Депутаты, оставшиеся без неприкосновенностиНа прошлой неделе прокуратура дала некоторые разъяснения относительно расследования дел, в которых фигурируют депутаты нового парламента. Ведомство также высказалось об уголовных делах, по которым преследуется Илан Шор. Они находятся как на стадии уголовного преследования, так и на стадии судебного разбирательства, но не могут быть завершены из-за бегства Шора. В мае 2015 года Шор был приговорен к семи годам и шести месяцам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег, но суд постановил, чтобы приговор вступит в силу только после того, как станет окончательным. Более трех лет дело Илана Шора рассматривается в Апелляционной палате Кагула. Он остался без депутатской неприкосновенности в августе 2019 года, после того как Демократическая партия лишилась власти. Еще один депутат, попавший в поле зрения прокуратуры, — народный избранник от Партии "Шор" Петру Жардан. По данным прокуратуры, его уголовное дело завершено и 21 июня направлено в суд. Жардан обвиняется в "злоупотреблении служебным положением" по делу о концессии Кишиневского международного аэропорта. В марте 2021 года Жардан остался без иммунитета и вскоре был задержан на 72 часа. Сейчас он находится под следствием. Несмотря на это, он стал членом парламента XI созыва. В декларации об имуществе Жардан указал несколько земельных участков, банковские счета, а в этом году он купил квартиру площадью более 90 квадратных метров за 45 тысяч евро. Еще один депутат из списков Партии "Шор", оставшийся без неприкосновенности в предыдущем законодательном собрании, — Денис Уланов. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег по делу о банковском мошенничестве. Уланов вошел в парламент нового созыва от Партии "Шор", в списках он значится под номером 3. Самые богатые депутатыПохоже, что Денис Уланов из Партии "Шор" также является самым богатым депутатом парламента XI созыва. В своей декларации о благосостоянии он упомянул, что за последние два года получил доход в размере почти 11 миллионов леев от своего бизнеса и деятельности в качестве юриста. Уланов заявляет еще четыре квартиры, три земельных участка и пять автомобилей, все они были приобретены с 2017 по 2020 год. Андрей Спыну от Партии "Действие и солидарность" занимает второе место в рейтинге самых богатых депутатов. Он сообщил, что за последние два года его доход составил более восьми миллионов леев. Депутат Ион Шпак, также от Партии "Действие и солидарность", - на третьем месте. Заявленные им доходы за два года составили около 5 миллионов леев. Напомним, Конституционный суд Молдовы подтвердил результаты досрочных парламентских выборов 23 июля. Вскоре после этого президент Майя Санду подписала указ о созыве парламента XI созыва. Заседание нового парламента состоится в понедельник, 26 июля. По результатам выборов у PAS будет 63 места в парламенте из 101, у Блока коммунистов и социалистов — 32, у Партия "Шор" — 6.
https://ru.sputnik.md/20210530/chem-zanimalis-deputaty-parlamenta-X-sozyva-v-techenii-trekh-let-34929153.html
https://ru.sputnik.md/20210707/apellyatsionnaya-palata-kagula-ne-stala-otmenyat-order-na-arest-ilana-shora-35405639.html
https://ru.sputnik.md/20210723/konstitutsionnyy-sud-priznal-itogi-parlamentskikh-vyborov-42971769.html
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Александрина Киртоакэ
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Самые богатые, самые молодые и самые "криминальные" депутаты нового парламента

12:02 24.07.2021 (обновлено: 12:13 24.07.2021)
831
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Кто будет представлять граждан Молдовы в законодательном форуме ближайшие четыре года? Sputnik Молдова собрал список интересных фактов о депутатах парламента нового созыва.
КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Впервые с момента провозглашения независимости Республики Молдова в парламент избран депутат, которому всего 22 года. Речь идет о руководителе молодежной организации PAS Евгении Синкевиче, 1999 года рождения.
После признания результатов выборов 11 июля Евгений Синкевич стал самым молодым депутатом в истории нашей страны. Он занял 53-е место в списке кандидатов Партии "Действие и солидарность". Согласно его декларации о доходах, Синкевич не владеет недвижимостью, и до того, как стать депутатом, работал в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции и был менеджером проекта в Edison International.
© Photo : Facebook / Sinchevici EugeniuЕуджениу Синкевич - самый молодой депутат парламента XI созыва
Eugeniu Sinchevici - cel mai tânăr deputat din Parlamentul de legislatura a XI-a - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Еуджениу Синкевич - самый молодой депутат парламента XI созыва
© Photo : Facebook / Sinchevici Eugeniu
За последние два года депутат получил доход в размере 251 367 леев — деньги, которые он декларировал в Центральной избирательной комиссии.
В парламенте X созыва самым молодым депутатом был Дину Плынгэу, которому на момент получения мандата народного избранника было 24 года. Он был членом фракции партии "Платформа "Достоинство и правда".
Самый возрастной депутат законодательного форума XI созыва — Эдуард Смирнов, которому 81 год. Он вошел в состав Законодательного собрания по списку Блока коммунистов и социалистов. Эдуард Смирнов родом из Узбекистана, член Партии социалистов с 1997 года. До того, как Игорь Додон вступил в политформирование в 2011 году, Смирнов был председателем партии.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 30.05.2021
Политика
Чем занимались депутаты парламента X созыва в течение трех лет
30 мая, 13:39
177
По закону первое заседание парламента проходит под председательством старшего депутата. Таким образом, как самый старший депутат, Смирнов возглавит заседание нового законодательного форума 26 июля. После получения мандата в 2014 году по спискам ПСРМ он также бы старейшим депутатом в парламенте двух предыдущих созывов.
В возрасте 80 лет Смирнов был награжден Игорем Додоном орденом Республики. Депутат указал в декларации о доходах, что за последние два года получил 870 тысяч леев — более 371 тысячи леев от заработной платы и почти 357 тысяч от пособий. Доход в виде пенсии составил 137,7 тысячи леев. Смирнов заявил, что с 2001 года владеет квартирой стоимостью почти 400 тысяч леев, а с 1983 года - гаражом. У депутата также есть автомобиль Mercedes 200E 1994 года выпуска.

Сколько женщин в парламенте XI созыва

В новый состав парламента избраны 44 женщины - наибольшее количество в парламенте Республики Молдова за всю историю независимости страны. Из них 25 были избраны по спискам Партии "Действие и солидарность", 13 — от Блока коммунистов и социалистов и двое — от Партии "Шор".

Депутаты, оставшиеся без неприкосновенности

На прошлой неделе прокуратура дала некоторые разъяснения относительно расследования дел, в которых фигурируют депутаты нового парламента. Ведомство также высказалось об уголовных делах, по которым преследуется Илан Шор. Они находятся как на стадии уголовного преследования, так и на стадии судебного разбирательства, но не могут быть завершены из-за бегства Шора.
Илан Шор - Sputnik Молдова, 1920, 07.07.2021
Политика
Апелляционная палата Кагула не стала отменять ордер на арест Илана Шора
7 июля, 21:47
177
В мае 2015 года Шор был приговорен к семи годам и шести месяцам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег, но суд постановил, чтобы приговор вступит в силу только после того, как станет окончательным.
Более трех лет дело Илана Шора рассматривается в Апелляционной палате Кагула. Он остался без депутатской неприкосновенности в августе 2019 года, после того как Демократическая партия лишилась власти.
Еще один депутат, попавший в поле зрения прокуратуры, — народный избранник от Партии "Шор" Петру Жардан. По данным прокуратуры, его уголовное дело завершено и 21 июня направлено в суд. Жардан обвиняется в "злоупотреблении служебным положением" по делу о концессии Кишиневского международного аэропорта.
В марте 2021 года Жардан остался без иммунитета и вскоре был задержан на 72 часа. Сейчас он находится под следствием. Несмотря на это, он стал членом парламента XI созыва.
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaПетру Жардан
Petru Jardan la ședința plenară 22 martie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Петру Жардан
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
В декларации об имуществе Жардан указал несколько земельных участков, банковские счета, а в этом году он купил квартиру площадью более 90 квадратных метров за 45 тысяч евро.
Еще один депутат из списков Партии "Шор", оставшийся без неприкосновенности в предыдущем законодательном собрании, — Денис Уланов. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег по делу о банковском мошенничестве.
Уланов вошел в парламент нового созыва от Партии "Шор", в списках он значится под номером 3.

Самые богатые депутаты

Похоже, что Денис Уланов из Партии "Шор" также является самым богатым депутатом парламента XI созыва. В своей декларации о благосостоянии он упомянул, что за последние два года получил доход в размере почти 11 миллионов леев от своего бизнеса и деятельности в качестве юриста. Уланов заявляет еще четыре квартиры, три земельных участка и пять автомобилей, все они были приобретены с 2017 по 2020 год.
© Sputnik / Rodion ProcaДенис Уланов
Денис Уланов Denis Ulanov - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Денис Уланов
© Sputnik / Rodion Proca
Андрей Спыну от Партии "Действие и солидарность" занимает второе место в рейтинге самых богатых депутатов. Он сообщил, что за последние два года его доход составил более восьми миллионов леев.
Депутат Ион Шпак, также от Партии "Действие и солидарность", - на третьем месте. Заявленные им доходы за два года составили около 5 миллионов леев.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Политика
Конституционный суд признал итоги парламентских выборов
Вчера, 12:07
75
Напомним, Конституционный суд Молдовы подтвердил результаты досрочных парламентских выборов 23 июля. Вскоре после этого президент Майя Санду подписала указ о созыве парламента XI созыва. Заседание нового парламента состоится в понедельник, 26 июля. По результатам выборов у PAS будет 63 места в парламенте из 101, у Блока коммунистов и социалистов — 32, у Партия "Шор" — 6.
Распределение мест в парламенте - Sputnik Молдова, 1920, 12.07.2021
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Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии
12 июля, 10:45
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