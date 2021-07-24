https://ru.sputnik.md/20210724/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-neskolko-dney-zhary-43104687.html

Самый точный прогноз погоды: несколько дней жары

Самый точный прогноз погоды: несколько дней жары

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T07:00+0300

2021-07-24T07:00+0300

2021-07-24T09:13+0300

молдова

погода

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +24 до +29 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 июля: ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28.Синоптики прогнозируют, что в воскресенье температура воздуха будет до +30, в этот день ожидается небольшая облачность без осадков. В понедельник, 26 июля, начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой же температурный режим продержится до 30 июля.Праздники и народные приметыВ этот день, 24 июля, православная церковь чтит память святой княгини Ольги.Согласно летописям, княгиня Ольга правила Русью в X веке (945-962 годах) после смерти супруга, великого князя Игоря, и первой из русских правителей приняла христианство еще до крещения Руси.В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре станет выпадать на поля.Также эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. Обращали внимание и на приметы. Люди верили, что резкий гром предвещает тихий дождь, а гулкий гром – ливень.День святой Ольги называли еще Стожарами – в честь звездного скопления в созвездии Тельца. Яркое сияние Стожар предвещало удачную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший шанс добыть медведя.

https://ru.sputnik.md/20210718/devyat-chelovek-postradali-ot-zhary-v-moldove-35563159.html

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молдова, погода, прогноз погоды