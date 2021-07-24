https://ru.sputnik.md/20210724/skromno-no-yarko-moldavskie-plovtsy---ob-otkrytii-igr-v-tokio-43120105.html

"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио

"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио

Президент Федерации плавания Молдовы Александр Горячев рассказал Sputnik, почему церемония запомнится на всю жизнь. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T12:45+0300

2021-07-24T12:45+0300

2021-07-24T13:40+0300

олимпиада в токио-2020

молдова

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ТИРАСПОЛЬ, 24 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В пятницу на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в составе одиннадцати человек продефилировала сборная Молдовы. В делегации - шесть функционеров и пять спортсменов. Хотя молдавская команда на параде могла быть меньше. Из-за причин, связанных с тренировочным и восстановительным процессом, многие олимпийцы отказываются идти на многочасовое мероприятие. Например, пловчиха Татьяна Салкуцан сомневалась до последнего. Но молдавская "Королева воды" в итоге стала гвоздем трансляции."Таня была в маске, но ее фактура шикарная сразу притянула к себе внимание. Высокая блондинка, она очень смотрелась, и все камеры были прикованы к ней. Мы это видели на мониторах, когда шли. Думаю, ей это было очень приятно. Я это по глазам ее понял", - рассказывает глава Федерации плавания Молдовы Александр Горячев.Сама Татьяна свое участие в пятничной программе прокомментировала коротко: "Сюрприз". В дополнение спортсменка выслала красочные фото с церемонии открытия. На них Таня сидит на ковровой дорожке, пока выступает Томас Бах. Но и при пустых трибунах, и ограниченном количестве журналистов и высокопоставленных гостей олимпийскую традицию молдавские атлеты сохранили и даже обменялись значками с монгольскими, африканскими и итальянскими спортсменами. Все подробности олимпийского закулисья раскрыл Александр Горячев.В субботу у молдавских пловцов – день настроя. Спортсмены готовятся к старту. 25 июля на олимпийские дорожки "Токио Акватик центра" выйдет Татьяна Салкуцан. Чемпионка юношеских Олимпийских игр дебютирует на взрослой Олимпиаде. Ее первая дистанция – 100 метров на спине. В этот же день Алексей Саньков плывет на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсмены отмечают, что перед стартами настроение в команде отличное.

https://ru.sputnik.md/20210723/pervye-moldavskie-sportsmeny-vystupili-na-olimpiade-v-tokio-42973767.html

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