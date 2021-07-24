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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210724/skromno-no-yarko-moldavskie-plovtsy---ob-otkrytii-igr-v-tokio-43120105.html
"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио
"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио
Президент Федерации плавания Молдовы Александр Горячев рассказал Sputnik, почему церемония запомнится на всю жизнь. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T12:45+0300
2021-07-24T13:40+0300
олимпиада в токио-2020
молдова
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ТИРАСПОЛЬ, 24 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В пятницу на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в составе одиннадцати человек продефилировала сборная Молдовы. В делегации - шесть функционеров и пять спортсменов. Хотя молдавская команда на параде могла быть меньше. Из-за причин, связанных с тренировочным и восстановительным процессом, многие олимпийцы отказываются идти на многочасовое мероприятие. Например, пловчиха Татьяна Салкуцан сомневалась до последнего. Но молдавская "Королева воды" в итоге стала гвоздем трансляции."Таня была в маске, но ее фактура шикарная сразу притянула к себе внимание. Высокая блондинка, она очень смотрелась, и все камеры были прикованы к ней. Мы это видели на мониторах, когда шли. Думаю, ей это было очень приятно. Я это по глазам ее понял", - рассказывает глава Федерации плавания Молдовы Александр Горячев.Сама Татьяна свое участие в пятничной программе прокомментировала коротко: "Сюрприз". В дополнение спортсменка выслала красочные фото с церемонии открытия. На них Таня сидит на ковровой дорожке, пока выступает Томас Бах. Но и при пустых трибунах, и ограниченном количестве журналистов и высокопоставленных гостей олимпийскую традицию молдавские атлеты сохранили и даже обменялись значками с монгольскими, африканскими и итальянскими спортсменами. Все подробности олимпийского закулисья раскрыл Александр Горячев.В субботу у молдавских пловцов – день настроя. Спортсмены готовятся к старту. 25 июля на олимпийские дорожки "Токио Акватик центра" выйдет Татьяна Салкуцан. Чемпионка юношеских Олимпийских игр дебютирует на взрослой Олимпиаде. Ее первая дистанция – 100 метров на спине. В этот же день Алексей Саньков плывет на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсмены отмечают, что перед стартами настроение в команде отличное.
https://ru.sputnik.md/20210723/pervye-moldavskie-sportsmeny-vystupili-na-olimpiade-v-tokio-42973767.html
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"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио

12:45 24.07.2021 (обновлено: 13:40 24.07.2021)
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© Photo : предоставил Александр ГорячевМолдавские олимпийцы в Токио
Молдавские олимпийцы в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Photo : предоставил Александр Горячев
Президент Федерации плавания Молдовы Александр Горячев рассказал Sputnik, почему церемония запомнится на всю жизнь.
ТИРАСПОЛЬ, 24 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В пятницу на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в составе одиннадцати человек продефилировала сборная Молдовы. В делегации - шесть функционеров и пять спортсменов. Хотя молдавская команда на параде могла быть меньше. Из-за причин, связанных с тренировочным и восстановительным процессом, многие олимпийцы отказываются идти на многочасовое мероприятие. Например, пловчиха Татьяна Салкуцан сомневалась до последнего. Но молдавская "Королева воды" в итоге стала гвоздем трансляции.
"Рады, что Татьяна Салкуцан все-таки пошла. Спортсменов на параде было мало. Думаю, мы смотрелись там ровненько, четко. Знали, что надо выглядеть достойно. Плюс дистанция. Мне понравилось.
"Таня была в маске, но ее фактура шикарная сразу притянула к себе внимание. Высокая блондинка, она очень смотрелась, и все камеры были прикованы к ней. Мы это видели на мониторах, когда шли. Думаю, ей это было очень приятно. Я это по глазам ее понял", - рассказывает глава Федерации плавания Молдовы Александр Горячев.
© Sputnik / Vadim RusuТатьяна Салкуцан
Татьяна Салкуцан - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Татьяна Салкуцан
© Sputnik / Vadim Rusu
Сама Татьяна свое участие в пятничной программе прокомментировала коротко: "Сюрприз". В дополнение спортсменка выслала красочные фото с церемонии открытия. На них Таня сидит на ковровой дорожке, пока выступает Томас Бах.
© PhotoТатьяна Салкуцан на открытии Олимпиады в Токио
Татьяна Салкуцан на открытии Олимпиады в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Татьяна Салкуцан на открытии Олимпиады в Токио
© Photo
Но и при пустых трибунах, и ограниченном количестве журналистов и высокопоставленных гостей олимпийскую традицию молдавские атлеты сохранили и даже обменялись значками с монгольскими, африканскими и итальянскими спортсменами. Все подробности олимпийского закулисья раскрыл Александр Горячев.

"Мы, пока доехали до стадиона, были 189-е из 205 стран. Честно, было душновато. Везде стояли вентиляторы на генераторах дизельных. Попахивало топливом. Пока мы дошли до своего места, был уже 12-й час. Представление как таковое мы не видели, которое было до нас. Но то, что было при нас, скромное: салют, программа урезанная. Конечно, много времени заняли организационные моменты. Три часа на ногах. Задача была не устать – завтра заплывы", - подчеркнул президент профильной федерации.

© Photo : предоставил Александр ГорячевМолдавские олимпийцы в Токио
Молдавские олимпийцы в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Молдавские олимпийцы в Токио
© Photo : предоставил Александр Горячев
В субботу у молдавских пловцов – день настроя. Спортсмены готовятся к старту. 25 июля на олимпийские дорожки "Токио Акватик центра" выйдет Татьяна Салкуцан. Чемпионка юношеских Олимпийских игр дебютирует на взрослой Олимпиаде. Ее первая дистанция – 100 метров на спине. В этот же день Алексей Саньков плывет на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсмены отмечают, что перед стартами настроение в команде отличное.
Молдавские лучники - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
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