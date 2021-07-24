https://ru.sputnik.md/20210724/sovmestimy-li-plyazh-i-varikoz-otvet-spetsialista-43129943.html
Совместимы ли пляж и варикоз: ответ специалиста
Совместимы ли пляж и варикоз: ответ специалиста
Какие правила должны соблюдать на летнем отдыхе люди со склонностью к тромбозу, рассказывает хирург-флеболог. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T18:28+0300
2021-07-24T18:28+0300
2021-07-24T18:28+0300
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Долго находиться на солнце людям с варикозным расширением вен не нужно, но это не означает, что им категорически противопоказан отдых на пляже, рассказал в интервью радио Sputnik хирург-флеболог Армен Авакян.При варикозном расширении вен кровеносные сосуды становятся уязвимыми для прямых солнечных лучей. Во время отдыха на пляже или длительного загара это может стать причиной образования тромбов, предупреждает хирург. Однако человеку с варикозным расширением вен все же можно бывать на пляже, если соблюдать три простых правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем, отметил врач."Даже если человек со склонностью к тромбозу пришел летом на пляж, то он может особо себя не ограничивать. Главное – не загорать по часу и более. Еще надо больше пить воды. И третье, что надо выполнять, – это больше двигаться, чтобы работала венозно-мышечная помпа", – посоветовал Армен Авакян.
https://ru.sputnik.md/20210610/otdykh-za-granitsey-pravila-pri-peresechenii-granitsy-s-nesovershennoletnimi-35061165.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия
Совместимы ли пляж и варикоз: ответ специалиста
Какие правила должны соблюдать на летнем отдыхе люди со склонностью к тромбозу, рассказывает хирург-флеболог.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik.
Долго находиться на солнце людям с варикозным расширением вен не нужно, но это не означает, что им категорически противопоказан отдых на пляже, рассказал в интервью радио Sputnik
хирург-флеболог Армен Авакян.
При варикозном расширении вен кровеносные сосуды становятся уязвимыми для прямых солнечных лучей. Во время отдыха на пляже или длительного загара это может стать причиной образования тромбов, предупреждает хирург.
"Если у человека на ногах вены выступают из-за варикозного расширения, а он лежит на пляже летом под солнцем, то солнечные лучи будут попадать на вены и нагревать их. Чересчур сильное нагревание венозной стенки может привести к тромбофлебиту, то есть тромбозу вен. Если человек проспал на пляже под прямыми солнечными лучами час, два или три, то это может привести к воспалению венозной стенки и образованию тромба", – отметил он.
Однако человеку с варикозным расширением вен все же можно бывать на пляже, если соблюдать три простых правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем, отметил врач.
"Даже если человек со склонностью к тромбозу пришел летом на пляж, то он может особо себя не ограничивать. Главное – не загорать по часу и более. Еще надо больше пить воды. И третье, что надо выполнять, – это больше двигаться, чтобы работала венозно-мышечная помпа", – посоветовал Армен Авакян.