https://ru.sputnik.md/20210724/sovmestimy-li-plyazh-i-varikoz-otvet-spetsialista-43129943.html

Совместимы ли пляж и варикоз: ответ специалиста

Совместимы ли пляж и варикоз: ответ специалиста

Какие правила должны соблюдать на летнем отдыхе люди со склонностью к тромбозу, рассказывает хирург-флеболог. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T18:28+0300

2021-07-24T18:28+0300

2021-07-24T18:28+0300

здоровье

россия

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Долго находиться на солнце людям с варикозным расширением вен не нужно, но это не означает, что им категорически противопоказан отдых на пляже, рассказал в интервью радио Sputnik хирург-флеболог Армен Авакян.При варикозном расширении вен кровеносные сосуды становятся уязвимыми для прямых солнечных лучей. Во время отдыха на пляже или длительного загара это может стать причиной образования тромбов, предупреждает хирург. Однако человеку с варикозным расширением вен все же можно бывать на пляже, если соблюдать три простых правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем, отметил врач."Даже если человек со склонностью к тромбозу пришел летом на пляж, то он может особо себя не ограничивать. Главное – не загорать по часу и более. Еще надо больше пить воды. И третье, что надо выполнять, – это больше двигаться, чтобы работала венозно-мышечная помпа", – посоветовал Армен Авакян.

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