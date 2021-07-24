https://ru.sputnik.md/20210724/svetovoe-shou-dronov-kak-yaponiya-otkryla-oi-2020-43118270.html
Световое шоу дронов: как Япония открыла ОИ-2020
Световое шоу дронов: как Япония открыла ОИ-2020
Яркое и незабываемое зрелище в небе сотворили устроители ОИ-2020 в Токио. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T13:02+0300
2021-07-24T13:02+0300
2021-07-24T13:02+0300
видео
мультимедиа
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/18/43117483_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_dd299793da59992023dbc1c599e57df0.jpg
Световое шоу во время церемонии открытия XXXII Олимпийских игр устроили в небе над Олимпийским стадионом 1800 дронов.Беспилотники образовали объемную фигуру земного шара, в то время как сотрудники городской полиции выстроились в оцепление вокруг стадиона.В связи с мерами безопасности, введенными из-за сложной эпидемиологической ситуации ввиду распространения коронавируса, за церемонией открытия на 68-тысячном Олимпийском стадионе наблюдали всего 950 человек, в том числе официальные лица делегаций и аккредитованные журналисты.Церемония открытия XXXII Олимпийских игр продлилась более трех часов и была официально начата императором Нарухито.
япония
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/18/43117483_295:0:1182:665_1920x0_80_0_0_d5ae154c56852ea1dc45f96b3a0a24a9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, япония
Световое шоу дронов: как Япония открыла ОИ-2020
Яркое и незабываемое зрелище в небе сотворили устроители ОИ-2020 в Токио.
Световое шоу во время церемонии открытия XXXII Олимпийских игр устроили в небе над Олимпийским стадионом 1800 дронов.
Беспилотники образовали объемную фигуру земного шара, в то время как сотрудники городской полиции выстроились в оцепление вокруг стадиона.
В связи с мерами безопасности, введенными из-за сложной эпидемиологической ситуации ввиду распространения коронавируса, за церемонией открытия на 68-тысячном Олимпийском стадионе наблюдали всего 950 человек, в том числе официальные лица делегаций и аккредитованные журналисты.
Церемония открытия XXXII Олимпийских игр продлилась более трех часов и была официально начата императором Нарухито.