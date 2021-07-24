https://ru.sputnik.md/20210724/svetovoe-shou-dronov-kak-yaponiya-otkryla-oi-2020-43118270.html

Световое шоу дронов: как Япония открыла ОИ-2020

Световое шоу дронов: как Япония открыла ОИ-2020

Яркое и незабываемое зрелище в небе сотворили устроители ОИ-2020 в Токио. 24.07.2021, Sputnik Молдова

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Световое шоу во время церемонии открытия XXXII Олимпийских игр устроили в небе над Олимпийским стадионом 1800 дронов.Беспилотники образовали объемную фигуру земного шара, в то время как сотрудники городской полиции выстроились в оцепление вокруг стадиона.В связи с мерами безопасности, введенными из-за сложной эпидемиологической ситуации ввиду распространения коронавируса, за церемонией открытия на 68-тысячном Олимпийском стадионе наблюдали всего 950 человек, в том числе официальные лица делегаций и аккредитованные журналисты.Церемония открытия XXXII Олимпийских игр продлилась более трех часов и была официально начата императором Нарухито.

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