https://ru.sputnik.md/20210724/toplivnyy-krizis-benzin-snova-podorozhal-43125735.html
Топливный кризис: бензин снова подорожал
Топливный кризис: бензин снова подорожал
Сеть АЗС в Республике Молдова подняла 24 июля цены на бензин на 25 банов. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T16:10+0300
2021-07-24T16:10+0300
2021-07-24T16:20+0300
экономика
молдова
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КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. У одной из сетей АЗС выросли цены на топливо. Если в пятницу литр бензина можно было купить за 19, 93 лея, то уже в субботу горючее стоит 20,18 лея за литр.А вот дизельное топливо стало дешевле по сравнению с минувшим днем. Цена снизилась на 7 банов - с 16,26 лея до 16,19 лея.Сжиженный газ сохранил прежнюю цену - 11,23 лея.Напоминаем, что в предыдущие дни дизельное топливо пропало в нескольких сетях АЗС. Агентство по регулированию энергетики отреагировало на последние события на рынке нефтепродуктов.По данным агентства, в последние дни некоторые операторы ввозили значительное количество дизельного топлива на территорию международного порта Джурджулешть, но отказывались продавать его на заправках.В то же время агентство осуждает любые попытки оказать давление на ранее принятые решения НАРЭ."Действующая законодательная база создала определенные уязвимости в этом секторе, которые будут устранены в ближайшее время, чтобы не допустить в будущем возможности их использования в своих интересах", - заявило агентство.
https://ru.sputnik.md/20210723/nare-azs-zapasli-znachitelnoe-kolichestvo-topliva-no-otkazyvayutsya-ego-prodavat-43001144.html
https://ru.sputnik.md/20210517/solyarka-pod-zvuki-orkestra-v-moldovu-pribyla-partiya-dizelnogo-topliva-iz-rumynii-34776757.html
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молдова
Топливный кризис: бензин снова подорожал
16:10 24.07.2021 (обновлено: 16:20 24.07.2021)
Сеть АЗС в Республике Молдова подняла 24 июля цены на бензин на 25 банов.
КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. У одной из сетей АЗС выросли цены на топливо. Если в пятницу литр бензина можно было купить за 19, 93 лея, то уже в субботу горючее стоит 20,18 лея за литр.
А вот дизельное топливо стало дешевле по сравнению с минувшим днем. Цена снизилась на 7 банов - с 16,26 лея до 16,19 лея.
Сжиженный газ сохранил прежнюю цену - 11,23 лея.
Напоминаем, что в предыдущие дни дизельное топливо пропало в нескольких сетях АЗС. Агентство по регулированию энергетики отреагировало на последние события на рынке нефтепродуктов.
По данным агентства, в последние дни некоторые операторы ввозили значительное количество дизельного топлива на территорию международного порта Джурджулешть, но отказывались продавать его на заправках.
В то же время агентство осуждает любые попытки оказать давление на ранее принятые решения НАРЭ.
"Действующая законодательная база создала определенные уязвимости в этом секторе, которые будут устранены в ближайшее время, чтобы не допустить в будущем возможности их использования в своих интересах", - заявило агентство.