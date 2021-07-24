Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210724/trio-iz-bolgarii-dva-moldavanina-i-ukrainets-sobiralis-vydat-sebya-za-zhiteley-es-43119736.html
"Трио из Болгарии": два молдаванина и украинец собирались выдать себя за жителей ЕС
"Трио из Болгарии": два молдаванина и украинец собирались выдать себя за жителей ЕС
Удостоверения личности граждан Болгарии мужчины пытались перевезти через границу под капотом автомобиля. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T13:25+0300
2021-07-24T13:25+0300
общество
молдова
пограничная полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1934/60/19346051_0:0:6463:3635_1920x0_80_0_0_482f891719fc420eecef94d34db3c282.jpg
КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Два молдаванина и украинец намеревались выдать себя за граждан Болгарии на территории Европейского союза, но их намерениям помешала пограничная полиция на пункте пропуска Леушены. Инцидент произошел на выезде из страны, сообщают в Пограничной полиции.Автомобиль Volvo XC 90 с литовскими номерными знаками с водителем и пассажирами - двумя жителями Новых Анен и украинцем, проживающим в Одесской области, - направлялся в Румынию.После установления личностей пересекающих кордон пограничник спросил о причине поездки, но пассажиры начали путаться в версиях. Пограничники решили провести контроль второго уровня, требующий дополнительных проверок.Пассажиры отказались от дачи показаний. В случае признания виновными им грозит штраф в размере до 650 условных единиц, или неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов, или тюремное заключение на срок до 2 лет.
https://ru.sputnik.md/20210618/pogranichniki-kkonfiskatia-u-grazhdanin-Moldova-bu-avtozapchasti-35173779.html
https://ru.sputnik.md/20210617/-moldava-granita-test-na-covid-poddelka-35156771.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1934/60/19346051_263:0:6008:4309_1920x0_80_0_0_e69206387a72b3dc91c13026c339f86b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, пограничная полиция

"Трио из Болгарии": два молдаванина и украинец собирались выдать себя за жителей ЕС

13:25 24.07.2021
298
© Sputnik / Мирослав Ротарьпограничная полиция
пограничная полиция - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Удостоверения личности граждан Болгарии мужчины пытались перевезти через границу под капотом автомобиля.
КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Два молдаванина и украинец намеревались выдать себя за граждан Болгарии на территории Европейского союза, но их намерениям помешала пограничная полиция на пункте пропуска Леушены. Инцидент произошел на выезде из страны, сообщают в Пограничной полиции.
пограничная полиция - Sputnik Молдова, 1920, 18.06.2021
Общество
Пограничники конфисковали у гражданина Молдовы б/у автозапчасти
18 июня, 22:17
130
Автомобиль Volvo XC 90 с литовскими номерными знаками с водителем и пассажирами - двумя жителями Новых Анен и украинцем, проживающим в Одесской области, - направлялся в Румынию.
После установления личностей пересекающих кордон пограничник спросил о причине поездки, но пассажиры начали путаться в версиях. Пограничники решили провести контроль второго уровня, требующий дополнительных проверок.

"В результате под капотом автомобиля были обнаружены три удостоверения личности с видимыми признаками подделки, которые якобы были выданы компетентными органами Болгарии. Они были оформлены на имя трех пассажиров", - сообщили в полиции.

Пассажиры отказались от дачи показаний. В случае признания виновными им грозит штраф в размере до 650 условных единиц, или неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов, или тюремное заключение на срок до 2 лет.
Tub de testare Covid-19 cu rezultat negativ - Sputnik Молдова, 1920, 17.06.2021
Коронавирус
Двенадцать граждан РМ пытались въехать на родину с поддельными ПЦР-тестами
17 июня, 19:30
286
000101
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:10Топливный кризис: бензин снова подорожал
16:02Не отравиться бы: в Бельцах нашли 1,5 тонны курятины с сальмонеллой
15:32В регионах Молдовы проходят марафоны вакцинации: где и чем прививают граждан
15:00Чародейство или обман: почему молдаване ходят к гадалкам
14:28"Просвещенный Запад" тормозит принятие в ОБСЕ декларации против христианофобии - Лавров
13:25"Трио из Болгарии": два молдаванина и украинец собирались выдать себя за жителей ЕС
13:02Световое шоу дронов: как Япония открыла ОИ-2020
12:45"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио
12:31Можно ли онкопациентам вакцинироваться "Спутником V" - ответ Минздрава РФ
12:02Самые богатые, самые молодые и самые "криминальные" депутаты нового парламента
11:27Любовь не та, что прежде: рейтинги одобрения Байдена падают
11:05Кому арбуз не товарищ: диетолог рассказала подробности
10:32Ярмарки выходного дня: где в Кишиневе купить овощи и фрукты
10:05Новую мутацию COVID-19 выявили в Британии
09:31Звездные гости Кишинева. Часть третья
09:15Где в Кишиневе 24 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
08:48Мир за сутки: перелеты из России в Молдову, пополнение у Безрукова и ливни в Сочи
08:00Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры
07:30Что мешает молдавским безработным трудоустроиться