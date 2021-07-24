https://ru.sputnik.md/20210724/trio-iz-bolgarii-dva-moldavanina-i-ukrainets-sobiralis-vydat-sebya-za-zhiteley-es-43119736.html

"Трио из Болгарии": два молдаванина и украинец собирались выдать себя за жителей ЕС

"Трио из Болгарии": два молдаванина и украинец собирались выдать себя за жителей ЕС

Удостоверения личности граждан Болгарии мужчины пытались перевезти через границу под капотом автомобиля. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T13:25+0300

2021-07-24T13:25+0300

2021-07-24T13:25+0300

общество

молдова

пограничная полиция

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КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Два молдаванина и украинец намеревались выдать себя за граждан Болгарии на территории Европейского союза, но их намерениям помешала пограничная полиция на пункте пропуска Леушены. Инцидент произошел на выезде из страны, сообщают в Пограничной полиции.Автомобиль Volvo XC 90 с литовскими номерными знаками с водителем и пассажирами - двумя жителями Новых Анен и украинцем, проживающим в Одесской области, - направлялся в Румынию.После установления личностей пересекающих кордон пограничник спросил о причине поездки, но пассажиры начали путаться в версиях. Пограничники решили провести контроль второго уровня, требующий дополнительных проверок.Пассажиры отказались от дачи показаний. В случае признания виновными им грозит штраф в размере до 650 условных единиц, или неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов, или тюремное заключение на срок до 2 лет.

https://ru.sputnik.md/20210618/pogranichniki-kkonfiskatia-u-grazhdanin-Moldova-bu-avtozapchasti-35173779.html

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молдова, пограничная полиция