https://ru.sputnik.md/20210724/v-regionakh-moldovy-prokhodyat-marafony-vaktsinatsii-gde-i-chem-privivayut-grazhdan-43124269.html

В регионах Молдовы проходят марафоны вакцинации: где и чем прививают граждан

В регионах Молдовы проходят марафоны вакцинации: где и чем прививают граждан

В субботу и воскресенье, 24-25 июля, сразу в нескольких населенных пунктах Молдовы проходят марафоны вакцинации от COVID-19. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T15:32+0300

2021-07-24T15:32+0300

2021-07-24T15:32+0300

молдова

коронавирус

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Марафон иммунизации организован в Каушанах в субботу, 24 июля. Он стартовал в 08.00 и завершится в 17.00. Пункты вакцинации организованы на территории Многофункционального спортивного центра.Местные жители в социальных сетях пишут, что из желающих привиться сформировались очереди.Мероприятие организовано при поддержке Медицинского центра IMSP Каушаны, районной больницы "Анна и Александру" и местной государственной администрации.В этот день проходит и марафон вакцинации в Комрате. Там также собрались очереди.В то же время в воскресенье, 25 июля, в нескольких населенных пунктах Единецкого района -Тринка, Константиновка и Тырнова - будут организованы мобильные группы для информирования и вакцинации тех, кто хочет защитить себя от вируса.Для иммунизации будут доступны вакцины Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Вакцинация - единственный способ остановить пандемию.Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове стартовала 2 марта. Процесс разбили на три этапа, на первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. А с 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210722/merdzhinyanu-narushaet-li-obyazatelnaya-vaktsinatsiya-prava-cheloveka-v-moldove-42756307.html

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