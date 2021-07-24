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В регионах Молдовы проходят марафоны вакцинации: где и чем прививают граждан
В регионах Молдовы проходят марафоны вакцинации: где и чем прививают граждан
В субботу и воскресенье, 24-25 июля, сразу в нескольких населенных пунктах Молдовы проходят марафоны вакцинации от COVID-19. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T15:32+0300
2021-07-24T15:32+0300
молдова
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Марафон иммунизации организован в Каушанах в субботу, 24 июля. Он стартовал в 08.00 и завершится в 17.00. Пункты вакцинации организованы на территории Многофункционального спортивного центра.Местные жители в социальных сетях пишут, что из желающих привиться сформировались очереди.Мероприятие организовано при поддержке Медицинского центра IMSP Каушаны, районной больницы "Анна и Александру" и местной государственной администрации.В этот день проходит и марафон вакцинации в Комрате. Там также собрались очереди.В то же время в воскресенье, 25 июля, в нескольких населенных пунктах Единецкого района -Тринка, Константиновка и Тырнова - будут организованы мобильные группы для информирования и вакцинации тех, кто хочет защитить себя от вируса.Для иммунизации будут доступны вакцины Pfizer / BioNTech, Johnson &amp; Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Вакцинация - единственный способ остановить пандемию.Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове стартовала 2 марта. Процесс разбили на три этапа, на первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. А с 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210722/merdzhinyanu-narushaet-li-obyazatelnaya-vaktsinatsiya-prava-cheloveka-v-moldove-42756307.html
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Евгений Чебан
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В регионах Молдовы проходят марафоны вакцинации: где и чем прививают граждан

15:32 24.07.2021
178
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В субботу и воскресенье, 24-25 июля, сразу в нескольких населенных пунктах Молдовы проходят марафоны вакцинации от COVID-19.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Марафон иммунизации организован в Каушанах в субботу, 24 июля. Он стартовал в 08.00 и завершится в 17.00. Пункты вакцинации организованы на территории Многофункционального спортивного центра.
Местные жители в социальных сетях пишут, что из желающих привиться сформировались очереди.
Мероприятие организовано при поддержке Медицинского центра IMSP Каушаны, районной больницы "Анна и Александру" и местной государственной администрации.
В этот день проходит и марафон вакцинации в Комрате. Там также собрались очереди.
В то же время в воскресенье, 25 июля, в нескольких населенных пунктах Единецкого района -Тринка, Константиновка и Тырнова - будут организованы мобильные группы для информирования и вакцинации тех, кто хочет защитить себя от вируса.
Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация в Молдове наши права - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
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Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
22 июля, 09:00
7
Для иммунизации будут доступны вакцины Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Вакцинация - единственный способ остановить пандемию.
Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове стартовала 2 марта. Процесс разбили на три этапа, на первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
В Кишиневе проходит второй этап марафона вакцинации Спутником V - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
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Видео: в Кишиневе прошел второй этап марафона вакцинации "Спутником V"
17 июля, 12:53
448
А с 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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