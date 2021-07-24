https://ru.sputnik.md/20210724/yarmarki-vykhodnogo-dnya-gde-v-kishineve-kupit-ovoschi-i-frukty-43115074.html

Ярмарки выходного дня: где в Кишиневе купить овощи и фрукты

Ярмарки выходного дня: где в Кишиневе купить овощи и фрукты

В секторах столицы по субботам и воскресеньям организованы сезонные сельскохозяйственные ярмарки. 24.07.2021, Sputnik Молдова

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новости кишинева

кишинев

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В Кишиневе открылись сезонные ярмарки для торговли фруктами и овощами. Об этом в своем телеграм-канале объявил мэр столицы Ион Чебан.Ярмарки работают по следующим адресам:Также муниципалитет утвердил еще 9 мест для расположения постоянных ярмарок с местной продукцией. Они работают до 31 августа 2021 года по адресам: Чтобы получить право на ведение торговли, фермеры должны подать заявку в претуру сектора, которая выдаст разрешение для каждого места торговли.

https://ru.sputnik.md/20210716/Pochemu-padaet-tsena-na-moldavskuyu-ezheviku-35553469.html

кишинев

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кишинев