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Ярмарки выходного дня: где в Кишиневе купить овощи и фрукты
10:32 24.07.2021 (обновлено: 10:37 24.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausTârgul producătorilor locali ”Cămara Fest” la Chișinău
© Sputnik / Mihai Caraus
В секторах столицы по субботам и воскресеньям организованы сезонные сельскохозяйственные ярмарки.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В Кишиневе открылись сезонные ярмарки для торговли фруктами и овощами. Об этом в своем телеграм-канале объявил мэр столицы Ион Чебан.
Ярмарки работают по следующим адресам:
Ботаника: бул. Траян, ул. Бутукулуй, 22, Мунчештское шоссе, 598-600;
Буюканы: бул. Штефан чел Маре, 202, ул. Каля Ешилор, 11/4, ул. Кодрилор, 16;
Центр: ул. Н. Тестемицану, 30 (на парковке);
Рышкановка: ул. А. Доги, 35, ул. М. Костин (напротив дома 13/1), рядом со сквером, ул. Киев, 7, ул. Н. Димо, 11, Каля Орхеюлуй, 109/2;
Чеканы: ул. Алеку Руссо, 61/1 - 63/1, ул. М. Драган, 28, бул. Мирча чел Бэтрын, 1 и 8 и бул. Мирча чел Бэтрын, 23.
Также муниципалитет утвердил еще 9 мест для расположения постоянных ярмарок с местной продукцией.
16 июля, 22:15
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Они работают до 31 августа 2021 года по адресам:
Ботаника: ул. Индепенденцей, 18 (угол с бул. Траян);
Буюканы: ул. Кодрилор 16;
Рышкановка: ул. А. Дога, 35, ул. Каля Мошилор, 2/1, ул. Албишоара, 80/4 - 80/5, ул. Каля Орхеюлуй, 105/1, ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, ул. Чеукарь 8-10, ул. Матей Басараб, 1;
Центр: Хынчештское шоссе, 86 (на парковке), ул. Яловень, 98/1, ул. Гренобля, 165/4, ул. Друмул Виилор, 26;
Чеканы: ул. Петру Заднипру, 11, бул. Мирча чел Бэтрын 8, бул. Мирча чел Бэтрын, 23, бул. Мирча чел Бэтрын, 39.
Чтобы получить право на ведение торговли, фермеры должны подать заявку в претуру сектора, которая выдаст разрешение для каждого места торговли.