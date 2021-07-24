https://ru.sputnik.md/20210724/yug-afriki-zamorozilo-sinoptiki-fiksiruyut-temperaturnuyu-anomaliyu-43124436.html

Юг Африки заморозило: синоптики фиксируют температурную аномалию

Юг Африки заморозило: синоптики фиксируют температурную аномалию

Температура в центральной части ЮАР бьет все рекорды, кое-где даже выпал снег. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T19:00+0300

2021-07-24T19:00+0300

2021-07-24T19:00+0300

общество

юар

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Рекорды минимальной температуры зафиксированы в центральной части Южно-Африканской Республики. Об этом в субботу сообщила метеослужба ЮАР, опубликовав соответствующий пост в Twitter. Как пишут "Известия", в ночь на 24 июля в 19 районах страны были побиты исторические рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса. Синоптики сообщили, что таких низких температур там не было за весь период метеорологических наблюдений.В Йоханнесбурге температура воздуха упала до -7 градусов. Предыдущий рекорд холодов в -6,3 градуса был зафиксирован в городе 19 июля 1995 года.Как отмечают синоптики, впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег, из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги.Нынешние морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Ожидается, что холода не отпустят страну еще минимум семь дней.

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