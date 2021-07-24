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Юг Африки заморозило: синоптики фиксируют температурную аномалию
Юг Африки заморозило: синоптики фиксируют температурную аномалию
Температура в центральной части ЮАР бьет все рекорды, кое-где даже выпал снег. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T19:00+0300
2021-07-24T19:00+0300
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Рекорды минимальной температуры зафиксированы в центральной части Южно-Африканской Республики. Об этом в субботу сообщила метеослужба ЮАР, опубликовав соответствующий пост в Twitter. Как пишут "Известия", в ночь на 24 июля в 19 районах страны были побиты исторические рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса. Синоптики сообщили, что таких низких температур там не было за весь период метеорологических наблюдений.В Йоханнесбурге температура воздуха упала до -7 градусов. Предыдущий рекорд холодов в -6,3 градуса был зафиксирован в городе 19 июля 1995 года.Как отмечают синоптики, впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег, из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги.Нынешние морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Ожидается, что холода не отпустят страну еще минимум семь дней.
https://ru.sputnik.md/20200322/my-vse-umrem-posledstviya-anomalno-tploy-zimye-29585498.html
https://ru.sputnik.md/20201023/uchenyy-otsenil-skorost-globalnogo-potepleniya-32125239.html
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Юг Африки заморозило: синоптики фиксируют температурную аномалию

19:00 24.07.2021
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© Sputnik / E. Kotlyakov / Перейти в фотобанкДевушка в сильный мороз
Девушка в сильный мороз - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / E. Kotlyakov
/
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Температура в центральной части ЮАР бьет все рекорды, кое-где даже выпал снег.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Рекорды минимальной температуры зафиксированы в центральной части Южно-Африканской Республики. Об этом в субботу сообщила метеослужба ЮАР, опубликовав соответствующий пост в Twitter.
Как пишут "Известия", в ночь на 24 июля в 19 районах страны были побиты исторические рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса. Синоптики сообщили, что таких низких температур там не было за весь период метеорологических наблюдений.
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В Йоханнесбурге температура воздуха упала до -7 градусов. Предыдущий рекорд холодов в -6,3 градуса был зафиксирован в городе 19 июля 1995 года.
Как отмечают синоптики, впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег, из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги.
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Нынешние морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Ожидается, что холода не отпустят страну еще минимум семь дней.
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