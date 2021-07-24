Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости и репортажи с Олимпийских игр в Токио.
https://ru.sputnik.md/20210724/zhara-v-tokio-bolee-30-chelovek-v-bolnitse-dvoe---v-tyazhelom-sostoyanii-43130449.html
Жара в Токио: более 30 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии
Жара в Токио: более 30 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии
В субботу в Токио столбик термометра поднялся до 33-градусной отметки. Такой же прогноз и на воскресенье. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T20:00+0300
2021-07-24T20:00+0300
олимпиада в токио-2020
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/18/43130397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc5727b32083eaaf53530d71696d87a8.jpg
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В олимпийском Токио - жара в прямом смысле слова. И это не шутки: в Токио госпитализирован 31 человек, двое в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Данные основаны на сводке столичной пожарной охраны, которая в Японии выполняет и функции скорой помощи.В субботу в Токио столбик термометра поднялся до 33-градусной отметки, в воскресенье жара не спадет.Из-за зноя и высокой влажности, которые на несколько градусов усиливают субъективное ощущение температуры, а также необходимости длительное время находиться на улице под палящим солнцем волонтерам Олимпиады стали выдавать зонтики, которые надеваются на голову, оставляя свободными обе руки.Волонтеры позаботились не только о себе. На улицах города они раздают прохожим шарфы, которые создают и сохраняют охлаждающий эффект при намачивании. Другие волонтеры через громкоговорители предупреждают об опасности теплового удара и о мерах, необходимых для его предупреждения.Олимпийские игры начались в Токио в пятницу и завершатся 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210713/olimpiyskaya-sbornaya-moldovy-ukomplektovana-kto-edet-v-tokyo-35502632.html
https://ru.sputnik.md/20210724/skromno-no-yarko-moldavskie-plovtsy---ob-otkrytii-igr-v-tokio-43120105.html
https://ru.sputnik.md/20210723/tokyo-tseremoniya-otkrytiya-olimpiyskie-igry-43004056.html
япония
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/18/43130397_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_807f41383a7e35f72e8cdff73863e948.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
япония

Жара в Токио: более 30 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии

20:00 24.07.2021
388
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
В субботу в Токио столбик термометра поднялся до 33-градусной отметки. Такой же прогноз и на воскресенье.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В олимпийском Токио - жара в прямом смысле слова. И это не шутки: в Токио госпитализирован 31 человек, двое в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Япония: В Токио на церемонии открытия Олимпиады прошло световое шоу дронов - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Видео
Световое шоу дронов: как Япония открыла ОИ-2020
13:02
207
Данные основаны на сводке столичной пожарной охраны, которая в Японии выполняет и функции скорой помощи.

В субботу в Токио столбик термометра поднялся до 33-градусной отметки, в воскресенье жара не спадет.
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Олимпийская сборная Молдовы укомплектована: кто еще едет в Токио
13 июля, 20:00
167
Из-за зноя и высокой влажности, которые на несколько градусов усиливают субъективное ощущение температуры, а также необходимости длительное время находиться на улице под палящим солнцем волонтерам Олимпиады стали выдавать зонтики, которые надеваются на голову, оставляя свободными обе руки.
Молдавские олимпийцы в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио
12:45
295
4
Волонтеры позаботились не только о себе. На улицах города они раздают прохожим шарфы, которые создают и сохраняют охлаждающий эффект при намачивании. Другие волонтеры через громкоговорители предупреждают об опасности теплового удара и о мерах, необходимых для его предупреждения.
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Фото: в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр
Вчера, 14:36
28
Олимпийские игры начались в Токио в пятницу и завершатся 8 августа.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:32Жизнь после COVID-19: какое меню выбирать
20:00Жара в Токио: более 30 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии
19:32МАКС-2021: выступление "группы в полосатых самолетах"
19:00Юг Африки заморозило: синоптики фиксируют температурную аномалию
18:28Совместимы ли пляж и варикоз: ответ специалиста
18:00В Кишиневе мужчину сбила машина
17:45Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:32Ночные огни: еще одна улица в Кишиневе стала светлее
17:15Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане
17:02Муссоны в Индии унесли жизни более 130 человек
16:32Парижане против: столица Франции не хочет введения санитарных пропусков
16:10Топливный кризис: бензин снова подорожал
16:02Не отравиться бы: в Бельцах нашли 1,5 тонны курятины с сальмонеллой
15:32В регионах Молдовы проходят марафоны вакцинации: где и чем прививают граждан
15:00Чародейство или обман: почему молдаване ходят к гадалкам
14:28"Просвещенный Запад" тормозит принятие в ОБСЕ декларации против христианофобии - Лавров
13:25"Трио из Болгарии": два молдаванина и украинец собирались выдать себя за жителей ЕС
13:02Световое шоу дронов: как Япония открыла ОИ-2020
12:45"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио
12:31Можно ли онкопациентам вакцинироваться "Спутником V" - ответ Минздрава РФ