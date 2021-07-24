https://ru.sputnik.md/20210724/zhara-v-tokio-bolee-30-chelovek-v-bolnitse-dvoe---v-tyazhelom-sostoyanii-43130449.html

Жара в Токио: более 30 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии

Жара в Токио: более 30 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии

В субботу в Токио столбик термометра поднялся до 33-градусной отметки. Такой же прогноз и на воскресенье. 24.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-24T20:00+0300

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олимпиада в токио-2020

япония

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В олимпийском Токио - жара в прямом смысле слова. И это не шутки: в Токио госпитализирован 31 человек, двое в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Данные основаны на сводке столичной пожарной охраны, которая в Японии выполняет и функции скорой помощи.В субботу в Токио столбик термометра поднялся до 33-градусной отметки, в воскресенье жара не спадет.Из-за зноя и высокой влажности, которые на несколько градусов усиливают субъективное ощущение температуры, а также необходимости длительное время находиться на улице под палящим солнцем волонтерам Олимпиады стали выдавать зонтики, которые надеваются на голову, оставляя свободными обе руки.Волонтеры позаботились не только о себе. На улицах города они раздают прохожим шарфы, которые создают и сохраняют охлаждающий эффект при намачивании. Другие волонтеры через громкоговорители предупреждают об опасности теплового удара и о мерах, необходимых для его предупреждения.Олимпийские игры начались в Токио в пятницу и завершатся 8 августа.

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https://ru.sputnik.md/20210724/skromno-no-yarko-moldavskie-plovtsy---ob-otkrytii-igr-v-tokio-43120105.html

https://ru.sputnik.md/20210723/tokyo-tseremoniya-otkrytiya-olimpiyskie-igry-43004056.html

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