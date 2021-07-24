https://ru.sputnik.md/20210724/zhizn-posle-covid-19-kakoe-menyu-vybirat-43130113.html

Жизнь после COVID-19: какое меню выбирать

Жизнь после COVID-19: какое меню выбирать

Советы о том, как правильно подобрать меню переболевшим коронавирусом, дал российский врач-гастроэнтеролог. 24.07.2021, Sputnik Молдова

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здоровье

россия

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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Вкусовые ощущения после перенесенного COVID-19 восстанавливаются постепенно, отметил в беседе с журналистами сайта aif.ru. президент Научного общества гастроэнтерологов России, врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник. коронавирусом.По его словам, чтобы стимулировать этот процесс, пациентам назначается тип питания, который в советское время назывался "диетой первого и второго стола", пишут "Известия".Врач также добавил, что рекомендации при восстановлении после COVID-19 предусматривают и прием пробиотиков."Они особенно нужны пациентам, у которых диагностирован дисбиоз. Пробиотики — это микроорганизмы, которые можно купить либо в аптеке, либо в магазине. Они содержатся в йогурте, кефире, просто­кваше. Пробиотики не приживаются в организме, но помогают нашим собственным бактериям, когда их не хватает, переваривать пищу. Принимать их обычно приходится длительно, до полного выздоровления", — заключил гастроэнтеролог.

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