https://ru.sputnik.md/20210724/zhizn-posle-covid-19-kakoe-menyu-vybirat-43130113.html
Жизнь после COVID-19: какое меню выбирать
Жизнь после COVID-19: какое меню выбирать
Советы о том, как правильно подобрать меню переболевшим коронавирусом, дал российский врач-гастроэнтеролог. 24.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-24T20:32+0300
2021-07-24T20:32+0300
2021-07-24T20:32+0300
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КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Вкусовые ощущения после перенесенного COVID-19 восстанавливаются постепенно, отметил в беседе с журналистами сайта aif.ru. президент Научного общества гастроэнтерологов России, врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник. коронавирусом.По его словам, чтобы стимулировать этот процесс, пациентам назначается тип питания, который в советское время назывался "диетой первого и второго стола", пишут "Известия".Врач также добавил, что рекомендации при восстановлении после COVID-19 предусматривают и прием пробиотиков."Они особенно нужны пациентам, у которых диагностирован дисбиоз. Пробиотики — это микроорганизмы, которые можно купить либо в аптеке, либо в магазине. Они содержатся в йогурте, кефире, простокваше. Пробиотики не приживаются в организме, но помогают нашим собственным бактериям, когда их не хватает, переваривать пищу. Принимать их обычно приходится длительно, до полного выздоровления", — заключил гастроэнтеролог.
https://ru.sputnik.md/20210210/shef-povar-rekomenduet-effektivnaya-i-vkusnaya-covid-dieta-33573435.html
https://ru.sputnik.md/20210719/Poka-vse-spali-totalnaya-slezhka-uragan-v-Kluzhe-i-bakterii-protiv-COVID-35571572.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия
Жизнь после COVID-19: какое меню выбирать
Советы о том, как правильно подобрать меню переболевшим коронавирусом, дал российский врач-гастроэнтеролог.
КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik.
Вкусовые ощущения после перенесенного COVID-19 восстанавливаются постепенно, отметил в беседе с журналистами сайта aif.ru
. президент Научного общества гастроэнтерологов России, врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник. коронавирусом
.
По его словам, чтобы стимулировать этот процесс, пациентам назначается тип питания, который в советское время назывался "диетой первого и второго стола", пишут "Известия"
.
"Это максимально щадящее питание — отварные и протертые блюда: овощные пюре и овощи, приготовленные на пару, паровые котлеты, чуть подсушенный хлеб", — рассказал Лабезник.
Врач также добавил, что рекомендации при восстановлении после COVID-19 предусматривают и прием пробиотиков.
"Они особенно нужны пациентам, у которых диагностирован дисбиоз. Пробиотики — это микроорганизмы, которые можно купить либо в аптеке, либо в магазине. Они содержатся в йогурте, кефире, простокваше. Пробиотики не приживаются в организме, но помогают нашим собственным бактериям, когда их не хватает, переваривать пищу. Принимать их обычно приходится длительно, до полного выздоровления", — заключил гастроэнтеролог.