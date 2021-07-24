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Звездные гости Кишинева. Часть третья
09:31 24.07.2021 (обновлено: 11:35 24.07.2021)
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Заключительная часть иллюстрированного обзора о знаменитостях, посетивших молдавскую столицу.
Николай Пирогов побывал в Кишиневе несколько раз – как попечитель Одесского военного округа. Один из главных новаторов медицины, изобретатель общего наркоза и гипсовой повязки успел найти время, для того чтобы зимой 1876 года зайти в фотографический салон А.Сумского и оставить потомкам, помимо своих многочисленных изобретений, и вот эту фотографию. К сожалению, сейчас именем Пирогова в Кишиневе не названа ни одна улица – а ведь он не имел никакого отношения к различным политическим режимам, а был настоящим ученым. И ученым великим.
© Photo : Мой город КишинёвНиколай Пирогов в Кишиневе, 1876
Николай Пирогов в Кишиневе, 1876
© Photo : Мой город Кишинёв
Никита Хрущев посетил Кишинев в 1959 году. Тогда было время надежд. Собственно, время надежд наступает в наших краях с завидной периодичностью. Хрущев разъезжал по городу, стоя в открытом автомобиле, его приветствовали ликующие толпы.
Из воспоминаний Николая Искимжи:
"Когда Хрущева везли на стадион, я стоял на углу Болгарской и Щусева, рядом с бадыгой, что в подвале углового дома. Видел неожиданно выбежавшую рядом женщину, которая передала конверт. Ее тут же под руки увели два милиционера. А народ вокруг ахал и охал, прикрывая рты руками. Хрущев улыбался и даже успел что-то спросить у подбежавшей, так как кортеж двигался очень медленно."
Интересна судьба этой женщины после подачи этой незапланированной петиции – будем надеяться, все сложилось хорошо. Знал ли Никита Сергеевич, размахивая шляпой на пыльных кишиневских улицах, что через пять лет он попадет в опалу?
Интересна судьба этой женщины после подачи этой незапланированной петиции – будем надеяться, все сложилось хорошо. Знал ли Никита Сергеевич, размахивая шляпой на пыльных кишиневских улицах, что через пять лет он попадет в опалу?
Леонид Брежнев имел, как известно, особую связь с советской Молдавией, углубляться в эту тему сейчас не будем. На этих фото он в Кишиневе проездом в середине 70-х. Генсек уже не молод, но еще, что называется, держится.
Л.Брежнев в Кишиневе, проездом в середине 70-х
Тут в кадр кишиневского фотографа попала его супруга и внучка, которую он очень любил.
Юрий Никулин генсеком не был, но развлекал советских людей не меньше, чем поздний Брежнев. Никулин часто бывал в наших краях, отдыхал в молдавских санаториях на Днестре, любил хорошее вино и правильную к нему закуску. Тут он, правда, не на отдыхе, а на работе – 1974 год, Рышкановка, у Дворца Культуры профсоюзов.
Юрий Никулин в Кишиневе, 1974
На нижнем фото – Юрий Никулин уже со своей цирковой труппой, в более привычном тогда образе.
Юрий Никулин в Кишиневе, 1974
Николай Караченцов, яркий актер с трагической судьбой, выступал в молдавской столице в 1977 году с Московским государственным театром имени Ленинского комсомола. Наверняка это "Юнона и Авось", подумали вы, как и я, но нет – первое исполнение знаменитой рок-оперы прошло только в 1981 году. Значит, что-то другое – не менее яркое и захватывающее.
Евгений Леонов, наверное, самый добрый персонаж советской сцены. И, возможно, самый любимый. У этой фотографии есть история: рядом с Леоновым - известный фотограф Игорь Зенин (справа).
Евгений Леонов в Кишиневе, начало 80-х
Вот как он это вспоминал:
"В начале 80-х мы с товарищем курили на скамейке перед входом в парк Пушкина, когда к нам подошел знаменитый актер Евгений Леонов, чтобы прикурить. Он приехал в Кишинев на гастроли с театром. Мы представились, стали разговаривать. “Ой, тяжело, все меня здесь узнают!" – стал жаловаться Евгений Павлович. Попросили разрешения с ним сфотографироваться".
Стоит отметить – в нашем парке Леонов смотрится весьма органично. Кроме того, как выяснилось, он курил – фотография информативна.
Муслим Магомаев - народный артист СССР, выдающийся азербайджанский певец и композитор. Он ушел из жизни не так давно - 25 октября 2008 года в Москве. Это тем более странно и неправильно – ведь артист казался вечно молодым и деятельным. На мой взгляд, Магомаев больше походил на модного западного исполнителя, чем на певца советского официоза. Собственно, Магомаев и избегал официоза, являясь лирическим героем. В 1965 году он побывал в Кишиневе – место узнаваемо – это здание Академии наук, а смотрит певец на место, где в 1978 году открыли гостиницу "Националь", которая нынче превратилась в руины.
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