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Дайджест недели: наступит ли разочарование граждан политикой PAS
Дайджест недели: наступит ли разочарование граждан политикой PAS
Эйфория у победившей партии проходит, за словами и обещаниями должны идти конкретные действия. Удастся ли справиться PAS с этим - обозреватель Sputnik Молдова... 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T07:30+0300
2021-07-25T07:30+0300
политика
майя санду
молдова
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Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы
Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
Урекян: в каком случае PAS ждет успех
Урекян: в каком случае PAS ждет успех
Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду
Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду
Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией
Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией
КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В условиях, когда молдавский народ вручил такой внушительный кредит доверия лишь одной партии "Действие и солидарность" (PAS), на это политическое формирование ложится вся ответственность за положение дел в стране, а от разговоров о "светлом европейском будущем" надо срочно переходить к проблемам насущным и наболевшим, требующим срочного решения. Эксперты проанализировали ситуацию, спрогнозировали, удастся ли PAS объединить риторику с практикой.Масса проблем на путиПовестка PAS – это то, что партия анонсировала во время предвыборной кампании. Однако не стоит упускать из виду определенные драматические события, которые будут развиваться уже очень скоро. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.Скорее всего, предположил Киркэ, такие грандиозные международные изменения окажут большее влияние, нежели решения на местном уровне или аресты какого-то предпринимателя, который как-то заработал свои деньги.В заключение Киркэ отметил, что драматические события, которые последуют, могут переформатировать Молдову.Кадровый голод и "хорошие люди"Не так давно президент Молдовы Майя Санду заявляла о том, что многие начальственные места в государственных учреждениях Молдовы могут занять "хорошие люди", которые будут и не совсем компетентными в различных отраслях, зато честными и неподкупными.После досрочных парламентских выборов партия "Действие и солидарность" взяла всю полноту власти и именно этому политическому формированию предстоит создавать новое правительство, укомплектовывать министерства. Есть ли кадры для этого у PAS? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор политологии Анжела Колацки.По словам эксперта, партия "Действие и солидарность" уже ранее совершала попытку возглавить исполнительную власть в 2019 году, когда времени для работы у них было довольно мало. Сейчас следует наблюдать за новой такой попыткой. У них есть два кандидата на должность премьера, это Наталья Гаврилица и Игорь Гросу, уточнила политолог.Что же касается программы нового кабинета министров, эксперт не исключила, что это будет логическим продолжением тех пунктов и обещаний, которые давала президент Майя Санду в рамках своей предвыборной кампании в прошлом году.Надежды на лучшую жизнь - тщетны...Говоря о будущих изменениях в Республике Молдова после парламентских выборов, не стоит спешить. Здесь надо понимать, что возможности партии PAS ограничены. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Остальные сферы деятельности, убежден Гырбу, отойдут на второй план, поскольку на проведение реформ в других сферах сил у партии не хватит.Стоит также помнить о том, что в Республике Молдова есть много групп, которые, лоббируя собственные интересы, постоянно пытаются добиться увеличения собственных доходов."Все эти группы - в экономической и других сферах деятельности - будут проводить нововведения для получения экономических дивидендов, но главным пунктом в плане действий PAS станет борьба с коррупцией", - предположил аналитик.В заключение Гырбу заметил, что к обещанной PAS борьбе с коррупцией есть много вопросов. Мелкую коррупцию - на уровне тысячи или десяти тысяч леев - искоренить, наверное, можно. Но, если иметь в виду миллионные и миллиардные обороты, то в борьбе с такой коррупцией развитым странам хвастать нечем.Если амбиции не возобладаютЭкс-примар Кишинева и ветеран молдавской политики рассказал, в каком случае новая власть в стране сможет продемонстрировать реальные достижения.Запрос на перемены в молдавском обществе чрезвычайно высок и нынешняя концентрация власти в руках одной партии возлагает на эту силу огромную ответственность. Сможет ли новая власть хотя бы частично выполнить свои предвыборные обещания – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил Серафим Урекян."Вопрос очень сложный, ведь смена правления в нашей стране носит циклический характер. Если в 2001 году к власти пришли левые силы, то их потом сменили правые. Сейчас все зависит от того, насколько обещания западных партнеров останутся в силе", - сказал собеседник."Тут главное – не удариться в амбиции и не работать по принципу "пусть будет дурак, но наш". Не расставлять по этому принципу руководителей во главе министерств и ведомств", - заявил Урекян.Кроме того, крайне губительными для Молдовы за все время ее существования были попытки разделения общества."Нужно делать ставку на людей, которые смыслят в государственном управлении, нужно подбирать людей подготовленных. Нельзя разделять страну на "наших" и "врагов". Если придерживаться этих принципов, то что-то хорошее может и получиться", - резюмировал эксперт.Возможный провал PAS и СандуРоссия будет анализировать все шаги молдавской власти как во внешних, так и во внутренних вопросах – об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил известный российский политик, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников."Посмотрим на ее реальные действия, в том числе и в отношении НАТО, и в отношении экономики, ведь экономика молдавская на Западе не больно и нужна, а Россия всегда выручала Молдову", - сказал собеседник.От решений молдавских властей зависят не только отношения со внешними партнерами, но и кредит доверия, выданный народом Молдовы Майе Санду, уверен политик.Собеседник считает, что необдуманные решения могут привести власть к провалу."Молдова подобное уже видела, люди могут выйти на улицу, могут состояться досрочные выборы и она, мне кажется, иногда недопонимает этого. Я бы хотел предостеречь власти от головокружений", - заключил политик.Отношения с Россией - под вопросомДоцент Финансового института при Правительстве РФ предостерег от недружественной политики со стороны Молдовы, напомнив избирателю об ответственности за выбранную элиту."Предыдущее заявление госпожи Санду о Приднестровье, например, вызывает скепсис. Россия будет смотреть, как будет себя вести госпожа президент Санду, имея под контролем парламент. Если она будет вести себя цивилизованно и пытаться выстраивать рабочие отношения с Москвой - Москва не против", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доцент Финансового института при Правительстве РФ Геворг Мирзаян."Пример Грузии всем показал, что мы готовы сотрудничать с нашими соседями, даже если они выбирают проевропейский путь. При этом необходимо четко понимать, что, если вы выбираете проевропейский путь, ради бога, скатертью дорога. Если вы выбираете проевропейский путь в виде превращения своей страны в антироссийский плацдарм, уж извините, в этой ситуации мы будем действовать жестко".В заключение Мирзаян не исключил, что все, что говорила Санду, исключительно предвыборная риторика и во власти она будет выстраивать, если не дружеские, то как минимум рабочие и неконфликтные отношения с Москвой. Период озабоченности закончен. Сейчас Российская Федерация будет действовать жестко.Мирзаян напомнил, что граждане Молдовы должны понимать, что это не означает агрессию со стороны России. Это означает, что РФ справедливо наказывает молдавский электорат за их выбор: за президента, за которого они сейчас несут ответственность, и за политическую силу, которую они выбрали в парламент.
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майя санду, молдова

Дайджест недели: наступит ли разочарование граждан политикой PAS

07:30 25.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausPAS a prezentat lista candidaților la parlamentare
PAS a prezentat lista candidaților la parlamentare - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эйфория у победившей партии проходит, за словами и обещаниями должны идти конкретные действия. Удастся ли справиться PAS с этим - обозреватель Sputnik Молдова искал ответ на вопрос в беседе с ведущими экспертами.
КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В условиях, когда молдавский народ вручил такой внушительный кредит доверия лишь одной партии "Действие и солидарность" (PAS), на это политическое формирование ложится вся ответственность за положение дел в стране, а от разговоров о "светлом европейском будущем" надо срочно переходить к проблемам насущным и наболевшим, требующим срочного решения. Эксперты проанализировали ситуацию, спрогнозировали, удастся ли PAS объединить риторику с практикой.

Масса проблем на пути

Повестка PAS – это то, что партия анонсировала во время предвыборной кампании. Однако не стоит упускать из виду определенные драматические события, которые будут развиваться уже очень скоро. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.
Радио
Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
""На региональном и международном уровне молдавская политика серьезно изменится"", - сказал собеседник.
Скорее всего, предположил Киркэ, такие грандиозные международные изменения окажут большее влияние, нежели решения на местном уровне или аресты какого-то предпринимателя, который как-то заработал свои деньги.
"Я считаю, что внешний фактор – это то, что радикально изменит отношение правительства к своей программе и к тому, что они собираются предпринимать", - убежден экономист.
В заключение Киркэ отметил, что драматические события, которые последуют, могут переформатировать Молдову.

Кадровый голод и "хорошие люди"

Не так давно президент Молдовы Майя Санду заявляла о том, что многие начальственные места в государственных учреждениях Молдовы могут занять "хорошие люди", которые будут и не совсем компетентными в различных отраслях, зато честными и неподкупными.
После досрочных парламентских выборов партия "Действие и солидарность" взяла всю полноту власти и именно этому политическому формированию предстоит создавать новое правительство, укомплектовывать министерства. Есть ли кадры для этого у PAS? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор политологии Анжела Колацки.
Радио
Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы
"В свое время, в 2001 году, коммунисты, взявшие конституционное большинство в парламенте, как-то с этим справились. Сейчас, я думаю, что если у PAS не будет членов партии, достойных занять ту или иную должность, они могут провести переговоры с другими политформированиями", - отметила собеседница.
По словам эксперта, партия "Действие и солидарность" уже ранее совершала попытку возглавить исполнительную власть в 2019 году, когда времени для работы у них было довольно мало. Сейчас следует наблюдать за новой такой попыткой. У них есть два кандидата на должность премьера, это Наталья Гаврилица и Игорь Гросу, уточнила политолог.
Что же касается программы нового кабинета министров, эксперт не исключила, что это будет логическим продолжением тех пунктов и обещаний, которые давала президент Майя Санду в рамках своей предвыборной кампании в прошлом году.

Надежды на лучшую жизнь - тщетны...

Говоря о будущих изменениях в Республике Молдова после парламентских выборов, не стоит спешить. Здесь надо понимать, что возможности партии PAS ограничены. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
Общество
Гырбу: почему PAS не сделает жизнь в Молдове лучше
"Если PAS будет честно воплощать свою политическую программу, то за четыре года они не изменят в Молдове все и сразу. Мне кажется, что PAS сконцентрируется на реформе (юстиции – прим. ред.) и борьбе с коррупцией, поэтому ближайшие два года все, что с этим связано, будет стоять на первом месте", - считает эксперт.
Остальные сферы деятельности, убежден Гырбу, отойдут на второй план, поскольку на проведение реформ в других сферах сил у партии не хватит.
Стоит также помнить о том, что в Республике Молдова есть много групп, которые, лоббируя собственные интересы, постоянно пытаются добиться увеличения собственных доходов.
"Все эти группы - в экономической и других сферах деятельности - будут проводить нововведения для получения экономических дивидендов, но главным пунктом в плане действий PAS станет борьба с коррупцией", - предположил аналитик.
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
В заключение Гырбу заметил, что к обещанной PAS борьбе с коррупцией есть много вопросов. Мелкую коррупцию - на уровне тысячи или десяти тысяч леев - искоренить, наверное, можно. Но, если иметь в виду миллионные и миллиардные обороты, то в борьбе с такой коррупцией развитым странам хвастать нечем.

Если амбиции не возобладают

Экс-примар Кишинева и ветеран молдавской политики рассказал, в каком случае новая власть в стране сможет продемонстрировать реальные достижения.
Запрос на перемены в молдавском обществе чрезвычайно высок и нынешняя концентрация власти в руках одной партии возлагает на эту силу огромную ответственность. Сможет ли новая власть хотя бы частично выполнить свои предвыборные обещания – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил Серафим Урекян.
Радио
Урекян: в каком случае PAS ждет успех
"Вопрос очень сложный, ведь смена правления в нашей стране носит циклический характер. Если в 2001 году к власти пришли левые силы, то их потом сменили правые. Сейчас все зависит от того, насколько обещания западных партнеров останутся в силе", - сказал собеседник.

"Есть несколько достаточно простых рецептов, придерживаясь которых можно успешно управлять государством", - уверен эксперт.

"Тут главное не удариться в амбиции и не работать по принципу "пусть будет дурак, но наш". Не расставлять по этому принципу руководителей во главе министерств и ведомств", - заявил Урекян.
Кроме того, крайне губительными для Молдовы за все время ее существования были попытки разделения общества.
© Sputnik / Miroslav RotariУнионисты отмечают 100-летие "унири"
Унионисты отмечают 100-летие унири - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Унионисты отмечают 100-летие "унири"
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Нужно делать ставку на людей, которые смыслят в государственном управлении, нужно подбирать людей подготовленных. Нельзя разделять страну на "наших" и "врагов". Если придерживаться этих принципов, то что-то хорошее может и получиться", - резюмировал эксперт.

Возможный провал PAS и Санду

Россия будет анализировать все шаги молдавской власти как во внешних, так и во внутренних вопросах – об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил известный российский политик, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Радио
Калашников: из-за чего молдаване могут разочароваться в Майе Санду
"Посмотрим на ее реальные действия, в том числе и в отношении НАТО, и в отношении экономики, ведь экономика молдавская на Западе не больно и нужна, а Россия всегда выручала Молдову", - сказал собеседник.
От решений молдавских властей зависят не только отношения со внешними партнерами, но и кредит доверия, выданный народом Молдовы Майе Санду, уверен политик.
"Если Санду будет предпринимать реальные действия в отношении Приднестровья, Гагаузии в отношении того, как наладить связи с Россией или, наоборот, их оборвать, то ее победное шествие может прекратиться в зависимости от ее решений", - заявил Калашников.
Собеседник считает, что необдуманные решения могут привести власть к провалу.
"Молдова подобное уже видела, люди могут выйти на улицу, могут состояться досрочные выборы и она, мне кажется, иногда недопонимает этого. Я бы хотел предостеречь власти от головокружений", - заключил политик.

Отношения с Россией - под вопросом

Доцент Финансового института при Правительстве РФ предостерег от недружественной политики со стороны Молдовы, напомнив избирателю об ответственности за выбранную элиту.
"Предыдущее заявление госпожи Санду о Приднестровье, например, вызывает скепсис. Россия будет смотреть, как будет себя вести госпожа президент Санду, имея под контролем парламент. Если она будет вести себя цивилизованно и пытаться выстраивать рабочие отношения с Москвой - Москва не против", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доцент Финансового института при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
Радио
Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией
"Пример Грузии всем показал, что мы готовы сотрудничать с нашими соседями, даже если они выбирают проевропейский путь. При этом необходимо четко понимать, что, если вы выбираете проевропейский путь, ради бога, скатертью дорога. Если вы выбираете проевропейский путь в виде превращения своей страны в антироссийский плацдарм, уж извините, в этой ситуации мы будем действовать жестко".
© Sputnik / Александр ВильфФлаги Молдовы и России
Флаги Молдовы и России - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
В заключение Мирзаян не исключил, что все, что говорила Санду, исключительно предвыборная риторика и во власти она будет выстраивать, если не дружеские, то как минимум рабочие и неконфликтные отношения с Москвой. Период озабоченности закончен. Сейчас Российская Федерация будет действовать жестко.
"Если госпожа Санду будет проводить жесткую антироссийскую линию, раскачивая Приднестровье, то со стороны России в ответ как минимум последуют против Молдовы санкции", - считает эксперт.
Мирзаян напомнил, что граждане Молдовы должны понимать, что это не означает агрессию со стороны России. Это означает, что РФ справедливо наказывает молдавский электорат за их выбор: за президента, за которого они сейчас несут ответственность, и за политическую силу, которую они выбрали в парламент.
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