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Дайджест недели: наступит ли разочарование граждан политикой PAS
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© Sputnik / Mihai CarausPAS a prezentat lista candidaților la parlamentare
© Sputnik / Mihai Caraus
Эйфория у победившей партии проходит, за словами и обещаниями должны идти конкретные действия. Удастся ли справиться PAS с этим - обозреватель Sputnik Молдова искал ответ на вопрос в беседе с ведущими экспертами.
КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В условиях, когда молдавский народ вручил такой внушительный кредит доверия лишь одной партии "Действие и солидарность" (PAS), на это политическое формирование ложится вся ответственность за положение дел в стране, а от разговоров о "светлом европейском будущем" надо срочно переходить к проблемам насущным и наболевшим, требующим срочного решения. Эксперты проанализировали ситуацию, спрогнозировали, удастся ли PAS объединить риторику с практикой.
Масса проблем на пути
Повестка PAS – это то, что партия анонсировала во время предвыборной кампании. Однако не стоит упускать из виду определенные драматические события, которые будут развиваться уже очень скоро. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.
""На региональном и международном уровне молдавская политика серьезно изменится"", - сказал собеседник.
Скорее всего, предположил Киркэ, такие грандиозные международные изменения окажут большее влияние, нежели решения на местном уровне или аресты какого-то предпринимателя, который как-то заработал свои деньги.
"Я считаю, что внешний фактор – это то, что радикально изменит отношение правительства к своей программе и к тому, что они собираются предпринимать", - убежден экономист.
В заключение Киркэ отметил, что драматические события, которые последуют, могут переформатировать Молдову.
Кадровый голод и "хорошие люди"
Не так давно президент Молдовы Майя Санду заявляла о том, что многие начальственные места в государственных учреждениях Молдовы могут занять "хорошие люди", которые будут и не совсем компетентными в различных отраслях, зато честными и неподкупными.
После досрочных парламентских выборов партия "Действие и солидарность" взяла всю полноту власти и именно этому политическому формированию предстоит создавать новое правительство, укомплектовывать министерства. Есть ли кадры для этого у PAS? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор политологии Анжела Колацки.
"В свое время, в 2001 году, коммунисты, взявшие конституционное большинство в парламенте, как-то с этим справились. Сейчас, я думаю, что если у PAS не будет членов партии, достойных занять ту или иную должность, они могут провести переговоры с другими политформированиями", - отметила собеседница.
По словам эксперта, партия "Действие и солидарность" уже ранее совершала попытку возглавить исполнительную власть в 2019 году, когда времени для работы у них было довольно мало. Сейчас следует наблюдать за новой такой попыткой. У них есть два кандидата на должность премьера, это Наталья Гаврилица и Игорь Гросу, уточнила политолог.
Что же касается программы нового кабинета министров, эксперт не исключила, что это будет логическим продолжением тех пунктов и обещаний, которые давала президент Майя Санду в рамках своей предвыборной кампании в прошлом году.
Надежды на лучшую жизнь - тщетны...
Говоря о будущих изменениях в Республике Молдова после парламентских выборов, не стоит спешить. Здесь надо понимать, что возможности партии PAS ограничены. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Если PAS будет честно воплощать свою политическую программу, то за четыре года они не изменят в Молдове все и сразу. Мне кажется, что PAS сконцентрируется на реформе (юстиции – прим. ред.) и борьбе с коррупцией, поэтому ближайшие два года все, что с этим связано, будет стоять на первом месте", - считает эксперт.
Остальные сферы деятельности, убежден Гырбу, отойдут на второй план, поскольку на проведение реформ в других сферах сил у партии не хватит.
Стоит также помнить о том, что в Республике Молдова есть много групп, которые, лоббируя собственные интересы, постоянно пытаются добиться увеличения собственных доходов.
"Все эти группы - в экономической и других сферах деятельности - будут проводить нововведения для получения экономических дивидендов, но главным пунктом в плане действий PAS станет борьба с коррупцией", - предположил аналитик.
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
В заключение Гырбу заметил, что к обещанной PAS борьбе с коррупцией есть много вопросов. Мелкую коррупцию - на уровне тысячи или десяти тысяч леев - искоренить, наверное, можно. Но, если иметь в виду миллионные и миллиардные обороты, то в борьбе с такой коррупцией развитым странам хвастать нечем.
Если амбиции не возобладают
Экс-примар Кишинева и ветеран молдавской политики рассказал, в каком случае новая власть в стране сможет продемонстрировать реальные достижения.
Запрос на перемены в молдавском обществе чрезвычайно высок и нынешняя концентрация власти в руках одной партии возлагает на эту силу огромную ответственность. Сможет ли новая власть хотя бы частично выполнить свои предвыборные обещания – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил Серафим Урекян.
"Вопрос очень сложный, ведь смена правления в нашей стране носит циклический характер. Если в 2001 году к власти пришли левые силы, то их потом сменили правые. Сейчас все зависит от того, насколько обещания западных партнеров останутся в силе", - сказал собеседник.
"Есть несколько достаточно простых рецептов, придерживаясь которых можно успешно управлять государством", - уверен эксперт.
"Тут главное – не удариться в амбиции и не работать по принципу "пусть будет дурак, но наш". Не расставлять по этому принципу руководителей во главе министерств и ведомств", - заявил Урекян.
Кроме того, крайне губительными для Молдовы за все время ее существования были попытки разделения общества.
© Sputnik / Miroslav RotariУнионисты отмечают 100-летие "унири"
Унионисты отмечают 100-летие "унири"
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Нужно делать ставку на людей, которые смыслят в государственном управлении, нужно подбирать людей подготовленных. Нельзя разделять страну на "наших" и "врагов". Если придерживаться этих принципов, то что-то хорошее может и получиться", - резюмировал эксперт.
Возможный провал PAS и Санду
Россия будет анализировать все шаги молдавской власти как во внешних, так и во внутренних вопросах – об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил известный российский политик, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Посмотрим на ее реальные действия, в том числе и в отношении НАТО, и в отношении экономики, ведь экономика молдавская на Западе не больно и нужна, а Россия всегда выручала Молдову", - сказал собеседник.
От решений молдавских властей зависят не только отношения со внешними партнерами, но и кредит доверия, выданный народом Молдовы Майе Санду, уверен политик.
"Если Санду будет предпринимать реальные действия в отношении Приднестровья, Гагаузии в отношении того, как наладить связи с Россией или, наоборот, их оборвать, то ее победное шествие может прекратиться в зависимости от ее решений", - заявил Калашников.
Собеседник считает, что необдуманные решения могут привести власть к провалу.
"Молдова подобное уже видела, люди могут выйти на улицу, могут состояться досрочные выборы и она, мне кажется, иногда недопонимает этого. Я бы хотел предостеречь власти от головокружений", - заключил политик.
Отношения с Россией - под вопросом
Доцент Финансового института при Правительстве РФ предостерег от недружественной политики со стороны Молдовы, напомнив избирателю об ответственности за выбранную элиту.
"Предыдущее заявление госпожи Санду о Приднестровье, например, вызывает скепсис. Россия будет смотреть, как будет себя вести госпожа президент Санду, имея под контролем парламент. Если она будет вести себя цивилизованно и пытаться выстраивать рабочие отношения с Москвой - Москва не против", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доцент Финансового института при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
"Пример Грузии всем показал, что мы готовы сотрудничать с нашими соседями, даже если они выбирают проевропейский путь. При этом необходимо четко понимать, что, если вы выбираете проевропейский путь, ради бога, скатертью дорога. Если вы выбираете проевропейский путь в виде превращения своей страны в антироссийский плацдарм, уж извините, в этой ситуации мы будем действовать жестко".
© Sputnik / Александр ВильфФлаги Молдовы и России
Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
В заключение Мирзаян не исключил, что все, что говорила Санду, исключительно предвыборная риторика и во власти она будет выстраивать, если не дружеские, то как минимум рабочие и неконфликтные отношения с Москвой. Период озабоченности закончен. Сейчас Российская Федерация будет действовать жестко.
"Если госпожа Санду будет проводить жесткую антироссийскую линию, раскачивая Приднестровье, то со стороны России в ответ как минимум последуют против Молдовы санкции", - считает эксперт.
Мирзаян напомнил, что граждане Молдовы должны понимать, что это не означает агрессию со стороны России. Это означает, что РФ справедливо наказывает молдавский электорат за их выбор: за президента, за которого они сейчас несут ответственность, и за политическую силу, которую они выбрали в парламент.