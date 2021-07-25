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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости и репортажи с Олимпийских игр в Токио.
https://ru.sputnik.md/20210725/dnevnik-olimpiady-dva-moldavskikh-sportsmena-zavershili-uchastie-v-igrakh-v-tokio-43134567.html
Дневник Олимпиады: два молдавских спортсмена завершили участие в Играх в Токио
Дневник Олимпиады: два молдавских спортсмена завершили участие в Играх в Токио
Молдоавские олимпийцы - дзюдоист Денис Виеру и стрелок Анна Дулче - не прошли квалификационные раунды в своих дисциплинах на Олимпиаде в Токио. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T08:50+0300
2021-07-25T09:57+0300
спорт
олимпиада в токио-2020
токио
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik Молдова. Дзюдоист Денис Виеру в первом поединке квалификационного зачета категории до 66 кг победил ниппоном спортсмена из Узбекистана Сардора Нуруллаева. Однако уже во втором поединке молдаванин уступил бразильскому дзюдоисту Даниелу Каргнину.Молдавская 15-летняя спортсменка Анна Дулче, выступающая в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в 10 метров, также неудачно завершила квалификационный раунд, заняв в общем зачете 48-е место. Отметим, что Анна - дебютантка ОИ. Спортсменка является чемпионкой Молдовы. В воскресенье квалификационные заплывы пройдут еще для двух отечественных олимпийцев: Татьяны Салкуцан (100 метров на спине) и Алексея Санькова (200 метров вольным стилем)В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210724/skromno-no-yarko-moldavskie-plovtsy---ob-otkrytii-igr-v-tokio-43120105.html
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Евгений Чебан
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спорт, токио

Дневник Олимпиады: два молдавских спортсмена завершили участие в Играх в Токио

08:50 25.07.2021 (обновлено: 09:57 25.07.2021)
281
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м
Олимпиада-2020. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Евгений Чебан
Все материалы
Молдоавские олимпийцы - дзюдоист Денис Виеру и стрелок Анна Дулче - не прошли квалификационные раунды в своих дисциплинах на Олимпиаде в Токио.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik Молдова. Дзюдоист Денис Виеру в первом поединке квалификационного зачета категории до 66 кг победил ниппоном спортсмена из Узбекистана Сардора Нуруллаева. Однако уже во втором поединке молдаванин уступил бразильскому дзюдоисту Даниелу Каргнину.
© Sputnik / Vadim RusuДенис Виеру
Денис Виеру - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Денис Виеру
© Sputnik / Vadim Rusu
Молдавская 15-летняя спортсменка Анна Дулче, выступающая в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в 10 метров, также неудачно завершила квалификационный раунд, заняв в общем зачете 48-е место.
© Sputnik / Vadim RusuАнна Дулче
Анна Дулче - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Анна Дулче
© Sputnik / Vadim Rusu
Отметим, что Анна - дебютантка ОИ. Спортсменка является чемпионкой Молдовы.
В воскресенье квалификационные заплывы пройдут еще для двух отечественных олимпийцев: Татьяны Салкуцан (100 метров на спине) и Алексея Санькова (200 метров вольным стилем)
Молдавские олимпийцы в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио
Вчера, 12:45
412
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Календарь олимпиады обложка - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
Смотреть
22 июля, 14:25
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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