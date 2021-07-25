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Если сердцу плохо: врач назвал скрытые симптомы инфаркта
Если сердцу плохо: врач назвал скрытые симптомы инфаркта
Считается, что около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T16:03+0300
2021-07-25T16:03+0300
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общество
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Признаки надвигающегося инфаркта, которые трудно поначалу распознать, перечислил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По словам специалиста, наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость, пишет РИА Новости. Кроме основных признаков, существуют и, на первый взгляд, несущественные: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую.Врач отметил, что главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение. В наибольшей опасности находятся люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, - подытожил Мясников.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом считается, что около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
https://ru.sputnik.md/20210427/nazvan-produkt-prodlevayuschiy-zhizn-34549853.html
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общество

Если сердцу плохо: врач назвал скрытые симптомы инфаркта

16:03 25.07.2021
309
CC BY-SA 4.0 / Irfansevket2905 / Инфаркт, архивное фото
Инфаркт, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Irfansevket2905 /
Считается, что около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Признаки надвигающегося инфаркта, которые трудно поначалу распознать, перечислил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость, пишет РИА Новости.
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Кроме основных признаков, существуют и, на первый взгляд, несущественные: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую.
"Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <...>. Если вы попали к врачу, ваша смертность — три-шесть процентов, если не попали вовремя, ваша смертность — 33 процента. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта", — подчеркнул Мясников.
Врач отметил, что главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение.
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В наибольшей опасности находятся люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, - подытожил Мясников.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом считается, что около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
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