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Если сердцу плохо: врач назвал скрытые симптомы инфаркта

Если сердцу плохо: врач назвал скрытые симптомы инфаркта

Считается, что около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T16:03+0300

2021-07-25T16:03+0300

2021-07-25T16:03+0300

здоровье

общество

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Признаки надвигающегося инфаркта, которые трудно поначалу распознать, перечислил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По словам специалиста, наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость, пишет РИА Новости. Кроме основных признаков, существуют и, на первый взгляд, несущественные: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую.Врач отметил, что главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение. В наибольшей опасности находятся люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, - подытожил Мясников.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом считается, что около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.

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