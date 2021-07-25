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Газом по протесту: стычки в Афинах на митинге против принудительной вакцинации
Газом по протесту: стычки в Афинах на митинге против принудительной вакцинации
Митинг в субботу вечером был организован по призывам через соцсети. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T12:02+0300
2021-07-25T12:02+0300
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Спецсредства - слезоточивый газ и водометы - применила полиция Греции на митинге в Афинах, передает РИА Новости.Собравшиеся на митинге выступали против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Правоохранители задержали 25 человек.Митинг в субботу вечером был организован по призывам через соцсети с центральным лозунгом "Нет обязательной вакцинации, нет увольнениям и разделению" на площади Омония. Собрались примерно 4,5 тысячи человек, которые затем последовали маршем к площади Синтагма, где заняли проспект Амалии, "создавая препятствия для движения транспорта", сообщила полиция.В течение 40 минут около полутора тысяч человек оставались на площади Синтагма и на проспекте Амалия, "игнорируя предупреждения и призывы начальника полиции покинуть дорогу для обеспечения беспрепятственного движения", говорится в сообщении."Внезапно некоторые собравшиеся стали бросать куски мрамора, камни, сигнальные ракеты и "коктейли Молотова" в полицейских перед памятником Неизвестному солдату. Полицейские силы приступили к разгону собравшихся с помощью водометов и ограниченного применения слезоточивого газа", - говорится в сообщении.На прошлой неделе парламент Греции принял поправку в законодательство, по которой вакцинация является обязательной для сотрудников государственных и частных структур соцобеспечения и здравоохранения. Социальные работники должны начать вакцинироваться до 16 августа, медработники – до 1 сентября.Это третий митинг против принудительной вакцинации за последние дня. Его организовал врач-кардиолог Федон Воволис, создавший "Движение Свободных граждан – Свободные снова".
https://ru.sputnik.md/20210723/italiya-prodlevaet-rezhim-chs-i-vvodit--covid-sertifikat-dlya-vsekh-obschestvennykh-mest-42966886.html
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Газом по протесту: стычки в Афинах на митинге против принудительной вакцинации

12:02 25.07.2021
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© AP Photo / Yorgos KarahalisНа митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ
На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Митинг в субботу вечером был организован по призывам через соцсети.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Спецсредства - слезоточивый газ и водометы - применила полиция Греции на митинге в Афинах, передает РИА Новости.
Собравшиеся на митинге выступали против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Правоохранители задержали 25 человек.
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Митинг в субботу вечером был организован по призывам через соцсети с центральным лозунгом "Нет обязательной вакцинации, нет увольнениям и разделению" на площади Омония. Собрались примерно 4,5 тысячи человек, которые затем последовали маршем к площади Синтагма, где заняли проспект Амалии, "создавая препятствия для движения транспорта", сообщила полиция.

В течение 40 минут около полутора тысяч человек оставались на площади Синтагма и на проспекте Амалия, "игнорируя предупреждения и призывы начальника полиции покинуть дорогу для обеспечения беспрепятственного движения", говорится в сообщении.
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"Внезапно некоторые собравшиеся стали бросать куски мрамора, камни, сигнальные ракеты и "коктейли Молотова" в полицейских перед памятником Неизвестному солдату. Полицейские силы приступили к разгону собравшихся с помощью водометов и ограниченного применения слезоточивого газа", - говорится в сообщении.
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На прошлой неделе парламент Греции принял поправку в законодательство, по которой вакцинация является обязательной для сотрудников государственных и частных структур соцобеспечения и здравоохранения. Социальные работники должны начать вакцинироваться до 16 августа, медработники – до 1 сентября.

Это третий митинг против принудительной вакцинации за последние дня. Его организовал врач-кардиолог Федон Воволис, создавший "Движение Свободных граждан – Свободные снова".
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