Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210725/gde-v-kishineve-25-iyulya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-43135775.html
Где в Кишиневе 25 июля находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 25 июля находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T09:45+0300
2021-07-25T09:46+0300
коронавирус
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/01/35329636_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_849da69b5b7c2b66ed4380ccbf2fa1c8.jpg
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в воскресенье.Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в секторе Центр по Хынчештскому шоссе, у перекрестка с улицей Сихаструлуй.Пункт вакцинации в автобусе будет находиться на Ботанике, по улице Индепенденций, 125/1, у местного Центра здоровья.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210717/video-kishinev-vtoroy-etap-marafona-vaktsinatsii-sputnikom-v-35558063.html
https://ru.sputnik.md/20210721/tempy-vaktsinatsii-protiv-covid-19-v-moldove-vyrosli-za-poslednyuyu-nedelyu-42840293.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/01/35329636_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b65ff995658ed9d9ce76aedbc786110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев

Где в Кишиневе 25 июля находятся мобильные пункты вакцинации

09:45 25.07.2021 (обновлено: 09:46 25.07.2021)
134
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу.
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в воскресенье.
Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в секторе Центр по Хынчештскому шоссе, у перекрестка с улицей Сихаструлуй.
Пункт вакцинации в автобусе будет находиться на Ботанике, по улице Индепенденций, 125/1, у местного Центра здоровья.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
В Кишиневе проходит второй этап марафона вакцинации Спутником V - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
Коронавирус
Видео: в Кишиневе прошел второй этап марафона вакцинации "Спутником V"
17 июля, 12:53
455
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Коронавирус
Темпы вакцинации против COVID-19 в Молдове выросли за последнюю неделю
21 июля, 18:57
12
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:28Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе
11:02Насколько штамм "гамма" заразен среди привитых: мнения экспертов
10:32Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ
10:00Стефан III Великий против Мехмеда II Великого
09:45Где в Кишиневе 25 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:28Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба
09:05Мир за сутки: столкновения на протесте, нокаут от футболиста и троллинг Трампа
09:00Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
08:50Дневник Олимпиады: два молдавских спортсмена завершили участие в Играх в Токио
08:14На Шерпенском плацдарме открыли памятник воинам-казахстанцам
08:00Почему "счастье" есть, а "щастья" нет? О букве Щ и ее сложностях
07:30Дайджест недели: наступит ли разочарование граждан политикой PAS
07:00Самый точный прогноз погоды: жара возвращается
00:01Погодные рекорды Молдовы 24 июля
ВчераЖизнь после COVID-19: какое меню выбирать
ВчераЖара в Токио: более 30 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии
ВчераМАКС-2021: выступление "группы в полосатых самолетах"
ВчераЮг Африки заморозило: синоптики фиксируют температурную аномалию
ВчераСовместимы ли пляж и варикоз: ответ специалиста
ВчераВ Кишиневе мужчину сбила машина