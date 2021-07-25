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Итоги недели в Молдове в одном видео: новый парламент и драка в прямом эфире
Итоги недели в Молдове в одном видео: новый парламент и драка в прямом эфире
В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T20:00+0300
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видео
парламент
майя санду
молдова
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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Конституционный суд республики признал итоги досрочных парламентских выборов и утвердил мандаты 101 депутата. Впереди - первое заседание высшего законодательного органа нового созыва. Президент Молдовы Майя Санду подписала соответствующий указ – заседание намечено на 26 июля в 10.00.Глава государства совершила рабочий визит в Грузию. Вместе с президентами Украины и Грузии она выступила на 17-й Международной конференции в Батуми под названием "Сила притяжения ЕС и трансформация региона". Санду отметила, что Молдова намерена и далее идти по пути "укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической интеграции с Европейским союзом". По заявлению главы государства, подписанная тремя президентами декларация подтверждает общее желание присоединиться к Европейскому союзу.На этой неделе в Молдове стартовала приемная кампания в вузы. Министерство образования, культуры и исследований установило в этом году единые сроки для организации поступления, также в 2021 году подать документы можно и онлайн. Как отметили в министерстве, подобные меры ввели в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, прием на новый учебный год будет проходить по смешанной системе, преимущественно онлайн.На этой неделе кипели страсти по поводу закрытия гимназии №86 в секторе Буюканы. Жители столицы негодуют, поскольку это последняя русскоязычная школа в данном микрорайоне города. Примар Кишинева Ион Чебан ранее поспешил всех успокоить и заявил, что гимназия не будет закрыта, планируется только ее реконструкция.Еще одна громкая тема уходящей семидневки – драка в прямом эфире. Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат не смогли найти общего языка во время прямого эфира на одном из телеканалов. В какой-то момент Тофилат решил, что слов мало, пора использовать грубую силу, и нанес удар Косовану.События непростой недели – в одном видео.
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Алена Матвеева
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Новости
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Итоги недели в Молдове в одном видео: новый парламент и драка в прямом эфире
Итоги недели в Молдове в одном видео: новый парламент и драка в прямом эфире
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видео, парламент, майя санду, молдова

Итоги недели в Молдове в одном видео: новый парламент и драка в прямом эфире

20:00 25.07.2021
453
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.
Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Конституционный суд республики признал итоги досрочных парламентских выборов и утвердил мандаты 101 депутата. Впереди - первое заседание высшего законодательного органа нового созыва. Президент Молдовы Майя Санду подписала соответствующий указ – заседание намечено на 26 июля в 10.00.

Глава государства совершила рабочий визит в Грузию. Вместе с президентами Украины и Грузии она выступила на 17-й Международной конференции в Батуми под названием "Сила притяжения ЕС и трансформация региона". Санду отметила, что Молдова намерена и далее идти по пути "укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической интеграции с Европейским союзом". По заявлению главы государства, подписанная тремя президентами декларация подтверждает общее желание присоединиться к Европейскому союзу.
На этой неделе в Молдове стартовала приемная кампания в вузы. Министерство образования, культуры и исследований установило в этом году единые сроки для организации поступления, также в 2021 году подать документы можно и онлайн. Как отметили в министерстве, подобные меры ввели в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, прием на новый учебный год будет проходить по смешанной системе, преимущественно онлайн.

На этой неделе кипели страсти по поводу закрытия гимназии №86 в секторе Буюканы. Жители столицы негодуют, поскольку это последняя русскоязычная школа в данном микрорайоне города. Примар Кишинева Ион Чебан ранее поспешил всех успокоить и заявил, что гимназия не будет закрыта, планируется только ее реконструкция.
Еще одна громкая тема уходящей семидневки – драка в прямом эфире. Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат не смогли найти общего языка во время прямого эфира на одном из телеканалов. В какой-то момент Тофилат решил, что слов мало, пора использовать грубую силу, и нанес удар Косовану.
События непростой недели – в одном видео.
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