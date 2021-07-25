https://ru.sputnik.md/20210725/itogi-nedeli-v-moldove-v-odnom-video-novyy-parlament-i-draka-v-pryamom-efire-43145772.html

Итоги недели в Молдове в одном видео: новый парламент и драка в прямом эфире

Итоги недели в Молдове в одном видео: новый парламент и драка в прямом эфире

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки. 25.07.2021, Sputnik Молдова

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видео

парламент

майя санду

молдова

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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Конституционный суд республики признал итоги досрочных парламентских выборов и утвердил мандаты 101 депутата. Впереди - первое заседание высшего законодательного органа нового созыва. Президент Молдовы Майя Санду подписала соответствующий указ – заседание намечено на 26 июля в 10.00.Глава государства совершила рабочий визит в Грузию. Вместе с президентами Украины и Грузии она выступила на 17-й Международной конференции в Батуми под названием "Сила притяжения ЕС и трансформация региона". Санду отметила, что Молдова намерена и далее идти по пути "укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической интеграции с Европейским союзом". По заявлению главы государства, подписанная тремя президентами декларация подтверждает общее желание присоединиться к Европейскому союзу.На этой неделе в Молдове стартовала приемная кампания в вузы. Министерство образования, культуры и исследований установило в этом году единые сроки для организации поступления, также в 2021 году подать документы можно и онлайн. Как отметили в министерстве, подобные меры ввели в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, прием на новый учебный год будет проходить по смешанной системе, преимущественно онлайн.На этой неделе кипели страсти по поводу закрытия гимназии №86 в секторе Буюканы. Жители столицы негодуют, поскольку это последняя русскоязычная школа в данном микрорайоне города. Примар Кишинева Ион Чебан ранее поспешил всех успокоить и заявил, что гимназия не будет закрыта, планируется только ее реконструкция.Еще одна громкая тема уходящей семидневки – драка в прямом эфире. Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат не смогли найти общего языка во время прямого эфира на одном из телеканалов. В какой-то момент Тофилат решил, что слов мало, пора использовать грубую силу, и нанес удар Косовану.События непростой недели – в одном видео.

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видео, парламент, майя санду, молдова