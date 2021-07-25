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Каких людей воспитывает молдавское общество
Каких людей воспитывает молдавское общество
Поговорили в студии Sputnik Молдова со священнослужителем, протоиереем Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталием Шинкарем о молдавском обществе. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T14:25+0300
2021-07-25T14:25+0300
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Образование, воспитание, моральные основы и ценности молдавского общества – сегодня о них говорится недостаточно, в водовороте политических страстей в Молдове иногда следует остановиться и задуматься, а насколько здорово наше общество, как ему сохранить свою богатую духовную и нравственную историю, приумножить, а не растерять ее в погоне за материальным благополучием.Проблемы воспитания и образования молодежи, способы их решения видятся с разных точек зрения людьми, которые в этом разбираются. Опыт священника, у которого, между прочим, довольно высокий интеллектуальный уровень, интересен тем, что ему приходится общаться с людьми всех слоев и категорий, анализировать их проблемы и отслеживать те глубинные причины, которые приводят к их возникновению. Как молдавскому обществу сохранить свои нравственные и духовные ценности? Чужды ли молдавскому народу ценности "коллективного Запада", который все больше пытается влиять на множество процессов в нашей стране? Как сплотить расколотое молдавское общество, посредством каких шагов возможно это сделать? Об этом и многом другом поговорили в студии Sputnik Молдова со священнослужителем, протоиереем Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталием Шинкарем.
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Андрей Петрик
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видео, общество, молдова

Каких людей воспитывает молдавское общество

14:25 25.07.2021
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Поговорили в студии Sputnik Молдова со священнослужителем, протоиереем Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталием Шинкарем о молдавском обществе.
Образование, воспитание, моральные основы и ценности молдавского общества – сегодня о них говорится недостаточно, в водовороте политических страстей в Молдове иногда следует остановиться и задуматься, а насколько здорово наше общество, как ему сохранить свою богатую духовную и нравственную историю, приумножить, а не растерять ее в погоне за материальным благополучием.

Проблемы воспитания и образования молодежи, способы их решения видятся с разных точек зрения людьми, которые в этом разбираются. Опыт священника, у которого, между прочим, довольно высокий интеллектуальный уровень, интересен тем, что ему приходится общаться с людьми всех слоев и категорий, анализировать их проблемы и отслеживать те глубинные причины, которые приводят к их возникновению.

Как молдавскому обществу сохранить свои нравственные и духовные ценности? Чужды ли молдавскому народу ценности "коллективного Запада", который все больше пытается влиять на множество процессов в нашей стране? Как сплотить расколотое молдавское общество, посредством каких шагов возможно это сделать? Об этом и многом другом поговорили в студии Sputnik Молдова со священнослужителем, протоиереем Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталием Шинкарем.
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