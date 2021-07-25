https://ru.sputnik.md/20210725/kogda-bolit-dusha-psikholog-rasskazala-o-prichinakh-i-priznakakh-fatalnoy-depressii-43138356.html
Когда болит душа: психолог рассказала о причинах и признаках фатальной депрессии
Когда болит душа: психолог рассказала о причинах и признаках фатальной депрессии
На минувшей неделе общество потряс трагический случай в Бельцах, когда две девушки 16 и 20 лет, предположительно, прыгнули с крыши многоэтажки. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T15:02+0300
2021-07-25T15:02+0300
2021-07-25T15:02+0300
общество
молдова
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,КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Каковы причины, которые могут побудить детей к мыслям о суициде, а также особенности поведения, которые должны насторожить близких, - эти и другие вопросы Sputnik Молдова задал профессиональному психологу.В интервью корреспонденту агентства психолог и судебно-медицинский эксперт Виорика Букша рассказала об основных симптомах депрессии, которая может иметь фатальные последствия. Что случилось?Всю страну потряс поступок двух девушек 16 и 20 лет из Бельц, которые 20 июля, предположительно, выбросились с 13-го этажа жилого дома. Они оставили и прощальные записки. Позже местная пресса опубликовала подробности, в которых говорилось, что девушек уже посещали мысли о самоубийстве, свести счеты с жизнью думали и их подруги.В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова представители Генинспектората полиции заявили, что в настоящее время бельцкие следователи оставляют этот факт без комментария.Поведение людей, склонных к суициду, — мнение психолога Психолог Виорика Букша называет несколько признаков, которые указывают, что человек подумывает свести счеты с жизнью.Среди таких признаков можно выделить следующие: По словам психолога, суицидальное поведение может проявляться по-разному. Сообщения в социальных сетях также могут быть ориентиром для выявления риска самоубийств, — говорит Виорика Букша. Тонкая граньПсихолог и судебно-медицинский эксперт считает, что в Молдове наблюдается пониженная психологическая культура, когда крайне мало уделяется внимания психологическим аспектам и больше - материальному благосостоянию.Психолог отмечает, что в современном обществе эмоциональные страдания становятся поводом для насмешек. По словам Виорики Букши, за помощью в том числе в таких случаях нужно обращаться в специализированные центры, а также в территориальные центры психического здоровья.
https://ru.sputnik.md/20210720/tragediya-v-beltsakh-pod-oknami-mnogoetazhki-nashli-tela-dvukh-devushek-35591361.html
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молдова
Когда болит душа: психолог рассказала о причинах и признаках фатальной депрессии
На минувшей неделе общество потряс трагический случай в Бельцах, когда две девушки 16 и 20 лет, предположительно, прыгнули с крыши многоэтажки.
,КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik.
Каковы причины, которые могут побудить детей к мыслям о суициде, а также особенности поведения, которые должны насторожить близких, - эти и другие вопросы Sputnik Молдова
задал профессиональному психологу.
В интервью корреспонденту агентства психолог и судебно-медицинский эксперт Виорика Букша рассказала об основных симптомах депрессии, которая может иметь фатальные последствия.
Что случилось?
Всю страну потряс поступок двух девушек 16 и 20 лет из Бельц, которые 20 июля, предположительно, выбросились с 13-го этажа жилого дома. Они оставили и прощальные записки. Позже местная пресса опубликовала подробности, в которых говорилось, что девушек уже посещали мысли о самоубийстве, свести счеты с жизнью думали и их подруги.
В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова представители Генинспектората полиции заявили, что в настоящее время бельцкие следователи оставляют этот факт без комментария.
"Полиция расследует все обстоятельства, но пока рано говорить, каковы были отношения между потерпевшими и другими молодыми людьми. Мы находимся на стадии расследования и, безусловно, эти факты будут проверены", — говорят представители ведомства.
Поведение людей, склонных к суициду, — мнение психолога
Психолог Виорика Букша называет несколько признаков, которые указывают, что человек подумывает свести счеты с жизнью.
Среди таких признаков можно выделить следующие:
апатия, грусть, отсутствие мотивации и желания жить;
высокая чувствительность к разочарованиям;
чувство вины, незащищенности;
чувство несоответствия или неполноценности;
По словам психолога, суицидальное поведение может проявляться по-разному.
"Недооценка собственной личности, частые, а иногда и непроизвольные слезы, невозможность управлять повседневными делами — также признаки сильных эмоций и чувств. Есть еще физические симптомы депрессии и страдания, такие как бессонница, отсутствие аппетита, боли в животе, панические атаки, недостаток жизненных сил, неспособность сосредоточиться", - отмечает специалист.
Сообщения в социальных сетях также могут быть ориентиром для выявления риска самоубийств, — говорит Виорика Букша.
Тонкая грань
Психолог и судебно-медицинский эксперт считает, что в Молдове наблюдается пониженная психологическая культура, когда крайне мало уделяется внимания психологическим аспектам и больше - материальному благосостоянию.
"Мы не привыкли с раннего возраста заботиться о своем настроении, и мы не вооружены навыками и знаниями о том, как управлять моментами кризиса или стресса, которые необходимы в жизни",— рассказывает Виорика Букша.
Психолог отмечает, что в современном обществе эмоциональные страдания становятся поводом для насмешек.
"Когда болит зуб или спина, идем к врачу, обращаемся за помощью. Когда болит душа, человек часто даже не осознает, что болеет именно он. Он также не понимает, что нуждается в квалифицированной помощи - помимо помощи семьи и друзей. А те, кто понимает, часто сталкиваются с внутренним барьером, который мешает обратиться к психологу, психотерапевту или другим специалистам", - говорит специалист.
По словам Виорики Букши, за помощью в том числе в таких случаях нужно обращаться в специализированные центры, а также в территориальные центры психического здоровья.