https://ru.sputnik.md/20210725/kogda-bolit-dusha-psikholog-rasskazala-o-prichinakh-i-priznakakh-fatalnoy-depressii-43138356.html

Когда болит душа: психолог рассказала о причинах и признаках фатальной депрессии

Когда болит душа: психолог рассказала о причинах и признаках фатальной депрессии

На минувшей неделе общество потряс трагический случай в Бельцах, когда две девушки 16 и 20 лет, предположительно, прыгнули с крыши многоэтажки. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T15:02+0300

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2021-07-25T15:02+0300

общество

молдова

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,КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Каковы причины, которые могут побудить детей к мыслям о суициде, а также особенности поведения, которые должны насторожить близких, - эти и другие вопросы Sputnik Молдова задал профессиональному психологу.В интервью корреспонденту агентства психолог и судебно-медицинский эксперт Виорика Букша рассказала об основных симптомах депрессии, которая может иметь фатальные последствия. Что случилось?Всю страну потряс поступок двух девушек 16 и 20 лет из Бельц, которые 20 июля, предположительно, выбросились с 13-го этажа жилого дома. Они оставили и прощальные записки. Позже местная пресса опубликовала подробности, в которых говорилось, что девушек уже посещали мысли о самоубийстве, свести счеты с жизнью думали и их подруги.В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова представители Генинспектората полиции заявили, что в настоящее время бельцкие следователи оставляют этот факт без комментария.Поведение людей, склонных к суициду, — мнение психолога Психолог Виорика Букша называет несколько признаков, которые указывают, что человек подумывает свести счеты с жизнью.Среди таких признаков можно выделить следующие: По словам психолога, суицидальное поведение может проявляться по-разному. Сообщения в социальных сетях также могут быть ориентиром для выявления риска самоубийств, — говорит Виорика Букша. Тонкая граньПсихолог и судебно-медицинский эксперт считает, что в Молдове наблюдается пониженная психологическая культура, когда крайне мало уделяется внимания психологическим аспектам и больше - материальному благосостоянию.Психолог отмечает, что в современном обществе эмоциональные страдания становятся поводом для насмешек. По словам Виорики Букши, за помощью в том числе в таких случаях нужно обращаться в специализированные центры, а также в территориальные центры психического здоровья.

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