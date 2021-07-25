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Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? 25.07.2021, Sputnik Молдова
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Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.О легендах вокруг знаменитых статуй на станции "Площадь революции" рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"

09:00 25.07.2021 (обновлено: 09:55 25.07.2021)
51
Радио
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать?
Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.
О легендах вокруг знаменитых статуй на станции "Площадь революции" рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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