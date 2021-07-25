https://ru.sputnik.md/20210725/legendy-metro-magiya-skulptur-na-stantsii-ploschad-revolyutsii-43095043.html

Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"

Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"

Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T09:00+0300

2021-07-25T09:00+0300

2021-07-25T09:55+0300

россия

мультимедиа

радио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/18/43132496_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_452a38cabf6fe5d5474f349102ef4daf.jpg

Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции" Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"

Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.О легендах вокруг знаменитых статуй на станции "Площадь революции" рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк.Слушайте подкасты РИА Новости.

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мультимедиа, аудио