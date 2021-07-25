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Минздрав: радует, что граждане понимают важность вакцинации
Минздрав: радует, что граждане понимают важность вакцинации
В Молдове второй день проходят марафоны вакцинации. В воскресенье подобное мероприятие организовано в селе Костешты Яловенского района. Об этом в соцсетях... 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T17:01+0300
2021-07-25T17:01+0300
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Около 100 человек привились во время воскресного марафона вакцинации в Костештах. Специалисты местного центра здоровья по- прежнему готовы встретить всех желающих.В то же время в воскресенье, 25 июля, вакцинация проводилась и в нескольких населенных пунктах Единецкого и Яловенского районов.Для иммунизации были доступны вакцины Pfizer/BioNTech, Johnson &amp; Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Вакцинация - единственный способ остановить пандемию, - отмечают в министерстве.Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове стартовала 2 марта. Процесс разбили на три этапа, на первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.А с 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210724/v-regionakh-moldovy-prokhodyat-marafony-vaktsinatsii-gde-i-chem-privivayut-grazhdan-43124269.html
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Евгений Чебан
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общество, молдова

Минздрав: радует, что граждане понимают важность вакцинации

17:01 25.07.2021
134
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Молдове второй день проходят марафоны вакцинации. В воскресенье подобное мероприятие организовано в селе Костешты Яловенского района. Об этом в соцсетях сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Около 100 человек привились во время воскресного марафона вакцинации в Костештах. Специалисты местного центра здоровья по- прежнему готовы встретить всех желающих.

"Радует, что люди осознают важность вакцинации в борьбе с распространением COVID-19", - прокомментировали интерес к региональным марафонам в Минздраве.

В то же время в воскресенье, 25 июля, вакцинация проводилась и в нескольких населенных пунктах Единецкого и Яловенского районов.
Для иммунизации были доступны вакцины Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Вакцинация - единственный способ остановить пандемию, - отмечают в министерстве.
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Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове стартовала 2 марта. Процесс разбили на три этапа, на первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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А с 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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