https://ru.sputnik.md/20210725/minzdrav-raduet-chto-grazhdane-ponimayut-vazhnost-vaktsinatsii-43143597.html

Минздрав: радует, что граждане понимают важность вакцинации

Минздрав: радует, что граждане понимают важность вакцинации

В Молдове второй день проходят марафоны вакцинации. В воскресенье подобное мероприятие организовано в селе Костешты Яловенского района. Об этом в соцсетях... 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T17:01+0300

2021-07-25T17:01+0300

2021-07-25T17:01+0300

общество

молдова

коронавирус

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Около 100 человек привились во время воскресного марафона вакцинации в Костештах. Специалисты местного центра здоровья по- прежнему готовы встретить всех желающих.В то же время в воскресенье, 25 июля, вакцинация проводилась и в нескольких населенных пунктах Единецкого и Яловенского районов.Для иммунизации были доступны вакцины Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Вакцинация - единственный способ остановить пандемию, - отмечают в министерстве.Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове стартовала 2 марта. Процесс разбили на три этапа, на первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.А с 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210724/v-regionakh-moldovy-prokhodyat-marafony-vaktsinatsii-gde-i-chem-privivayut-grazhdan-43124269.html

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2021

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общество, молдова