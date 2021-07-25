Мир за сутки: столкновения на протесте, нокаут от футболиста и троллинг Трампа

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Более 160 тысяч человек вышли в субботу на улицы во Франции, выступая против введения санитарных пропусков. Как сообщает РИА Новости, через некоторое время между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ, как и несколько лет назад, когда подобные стычки имели место между полицией и "желтыми жилетами". Протесты прошли и в Италии: там тысячи людей вышли на акции, чтобы выразить несогласие с политикой введения "ковидных", или "зеленых", паспортов - такой документ необходим для посещения ряда учреждений.В Греции граждане протестовали против принудительной вакцинации сотрудников сферы здравоохранения - это уже третий такой протест за месяц.Антиковидные протесты прошли и в Лондоне, там тоже не обошлось без инцидентов.Нокаут на футболе? Почему бы и нет!Курьез, однако довольно болезненный для участников, случился во время матча по футболу между клубами "Сан-Хосе Эрткуэйкс" и "Хьюстон Динамо" в США. Как сообщают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ, головами столкнулись футболист и рефери.Удар был настолько сильным, что судья покинул поле весь в крови.А произошло вот что. Игрок "Сан-Хосе Эрткуэйкс" Натан сделал попытку прервать опасную атаку, которая разыгрывалась на воротах его команды, однако в районе центрального круга он столкнулся головой с наблюдавшим за игрой главным арбитром Анкелем.В чувство рефери приводили довольно долго, на его место заступил резервный арбитр. Пострадавший футболист после оказанной медицинской помощи сумел продолжить игру.Трамп посмеялся над версией с "русскими хакерами"Экс-президент США все чаще напоминает о себе. На этот раз Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего главы Белого дома, пишет РИА Новости.Содержимое ноутбука Хантера Байдена "утекло" в прессу, после того как он оставил его в ремонте и не забрал. Ряд изданий публиковали содержимое ноутбука, в том числе фотографии Хантера Байдена с проститутками и другую компрометирующую информацию. В прессе появлялись также предположения, что Россия причастна к утечке этих данных, но доказательств предоставлено не было, и официальные власти США Россию в этом не обвиняли.Политические противники Трампа обвиняли его в "сговоре с Россией", но спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не нашел этому подтверждений.
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Более 160 тысяч человек вышли в субботу на улицы во Франции, выступая против введения санитарных пропусков.
Как сообщает РИА Новости, через некоторое время между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ, как и несколько лет назад, когда подобные стычки имели место между полицией и "желтыми жилетами".
Протесты прошли и в Италии: там тысячи людей вышли на акции, чтобы выразить несогласие с политикой введения "ковидных", или "зеленых", паспортов - такой документ необходим для посещения ряда учреждений.
В Греции граждане протестовали против принудительной вакцинации сотрудников сферы здравоохранения - это уже третий такой протест за месяц.
Антиковидные протесты прошли и в Лондоне, там тоже не обошлось без инцидентов.
Нокаут на футболе? Почему бы и нет!
Курьез, однако довольно болезненный для участников, случился во время матча по футболу между клубами "Сан-Хосе Эрткуэйкс" и "Хьюстон Динамо" в США. Как сообщают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ, головами столкнулись футболист и рефери.
Болельщики из Швейцарии за пределами стадиона перед матчем - тоже в сыре.
Удар был настолько сильным, что судья покинул поле весь в крови.
А произошло вот что. Игрок "Сан-Хосе Эрткуэйкс" Натан сделал попытку прервать опасную атаку, которая разыгрывалась на воротах его команды, однако в районе центрального круга он столкнулся головой с наблюдавшим за игрой главным арбитром Анкелем.
В чувство рефери приводили довольно долго, на его место заступил резервный арбитр.
Пострадавший футболист после оказанной медицинской помощи сумел продолжить игру.
Трамп посмеялся над версией с "русскими хакерами"
Экс-президент США все чаще напоминает о себе. На этот раз Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего главы Белого дома, пишет РИА Новости.
"(Хантер Байден) сказал, что это была Россия… Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно", - сказал Трамп.
Содержимое ноутбука Хантера Байдена "утекло" в прессу, после того как он оставил его в ремонте и не забрал. Ряд изданий публиковали содержимое ноутбука, в том числе фотографии Хантера Байдена с проститутками и другую компрометирующую информацию. В прессе появлялись также предположения, что Россия причастна к утечке этих данных, но доказательств предоставлено не было, и официальные власти США Россию в этом не обвиняли.