Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210725/mir-za-sutki-stolknoveniya-na-proteste-nokaut-ot-futbolista-i-trolling-trampa-43135123.html
Мир за сутки: столкновения на протесте, нокаут от футболиста и троллинг Трампа
Мир за сутки: столкновения на протесте, нокаут от футболиста и троллинг Трампа
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T09:05+0300
2021-07-25T09:52+0300
общество
италия
сша
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1d/34573812_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_b7cd47eb0e8a8cd73bb73e50e4dac0d6.jpg
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Более 160 тысяч человек вышли в субботу на улицы во Франции, выступая против введения санитарных пропусков. Как сообщает РИА Новости, через некоторое время между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ, как и несколько лет назад, когда подобные стычки имели место между полицией и "желтыми жилетами". Протесты прошли и в Италии: там тысячи людей вышли на акции, чтобы выразить несогласие с политикой введения "ковидных", или "зеленых", паспортов - такой документ необходим для посещения ряда учреждений.В Греции граждане протестовали против принудительной вакцинации сотрудников сферы здравоохранения - это уже третий такой протест за месяц.Антиковидные протесты прошли и в Лондоне, там тоже не обошлось без инцидентов.Нокаут на футболе? Почему бы и нет!Курьез, однако довольно болезненный для участников, случился во время матча по футболу между клубами "Сан-Хосе Эрткуэйкс" и "Хьюстон Динамо" в США. Как сообщают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ, головами столкнулись футболист и рефери.Удар был настолько сильным, что судья покинул поле весь в крови.А произошло вот что. Игрок "Сан-Хосе Эрткуэйкс" Натан сделал попытку прервать опасную атаку, которая разыгрывалась на воротах его команды, однако в районе центрального круга он столкнулся головой с наблюдавшим за игрой главным арбитром Анкелем.В чувство рефери приводили довольно долго, на его место заступил резервный арбитр. Пострадавший футболист после оказанной медицинской помощи сумел продолжить игру.Трамп посмеялся над версией с "русскими хакерами"Экс-президент США все чаще напоминает о себе. На этот раз Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего главы Белого дома, пишет РИА Новости.Содержимое ноутбука Хантера Байдена "утекло" в прессу, после того как он оставил его в ремонте и не забрал. Ряд изданий публиковали содержимое ноутбука, в том числе фотографии Хантера Байдена с проститутками и другую компрометирующую информацию. В прессе появлялись также предположения, что Россия причастна к утечке этих данных, но доказательств предоставлено не было, и официальные власти США Россию в этом не обвиняли.Политические противники Трампа обвиняли его в "сговоре с Россией", но спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не нашел этому подтверждений.
https://ru.sputnik.md/20210715/Desyat-millionov-dollarov-predlozhili-SShA-za-informatsiyu-o-khakerakh-35532216.html
италия
сша
франция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1d/34573812_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d73b1df051a0e11ac603377fa96e014a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
италия, сша, франция

Мир за сутки: столкновения на протесте, нокаут от футболиста и троллинг Трампа

09:05 25.07.2021 (обновлено: 09:52 25.07.2021)
221
© AFP 2021 / Gerard JulienДемонстрант в красном комбинезоне и маске Дали держит канистру с дымом во время демонстрации в Марселе
Демонстрант в красном комбинезоне и маске Дали держит канистру с дымом во время демонстрации в Марселе - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© AFP 2021 / Gerard Julien
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Более 160 тысяч человек вышли в субботу на улицы во Франции, выступая против введения санитарных пропусков.
Как сообщает РИА Новости, через некоторое время между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ, как и несколько лет назад, когда подобные стычки имели место между полицией и "желтыми жилетами".
Протесты прошли и в Италии: там тысячи людей вышли на акции, чтобы выразить несогласие с политикой введения "ковидных", или "зеленых", паспортов - такой документ необходим для посещения ряда учреждений.
В Греции граждане протестовали против принудительной вакцинации сотрудников сферы здравоохранения - это уже третий такой протест за месяц.
Антиковидные протесты прошли и в Лондоне, там тоже не обошлось без инцидентов.

Нокаут на футболе? Почему бы и нет!

Курьез, однако довольно болезненный для участников, случился во время матча по футболу между клубами "Сан-Хосе Эрткуэйкс" и "Хьюстон Динамо" в США. Как сообщают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ, головами столкнулись футболист и рефери.
Фото: ЕВРО-2020 - национальная еда на празднике большого футбола
© REUTERS / Marton Monus Болельщики Франции собираются перед матчем - разумеется, прихватив с собой багет.
Болельщики Франции собираются перед матчем - разумеется, прихватив с собой багет. - Sputnik Молдова
1/8
© REUTERS / Marton Monus
Болельщики Франции собираются перед матчем - разумеется, прихватив с собой багет.
© AFP 2021 / John Thys / PoolБолельщик из Нидерландов на арене Йохана Кройфа в Амстердаме - в головном уборе в виде сыра.
Болельщик из Нидерландов на арене Йохана Кройфа в Амстердаме - в головном уборе в виде сыра. - Sputnik Молдова
2/8
© AFP 2021 / John Thys / Pool
Болельщик из Нидерландов на арене Йохана Кройфа в Амстердаме - в головном уборе в виде сыра.
© AFP 2021 / Filippo MonteforteБолельщик Италии ест пиццу в фан-зоне на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме.
Болельщик Италии ест пиццу в фан-зоне на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме. - Sputnik Молдова
3/8
© AFP 2021 / Filippo Monteforte
Болельщик Италии ест пиццу в фан-зоне на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме.
© AFP 2021 / Robert Perry / PoolБолельщики из Украины ждут начала футбольного матча.
Болельщики из Украины ждут начала футбольного матча. - Sputnik Молдова
4/8
© AFP 2021 / Robert Perry / Pool
Болельщики из Украины ждут начала футбольного матча.
© AFP 2021 / Andrew Medichini Болельщик из Италии в "шляпе-спагетти" делает селфи перед началом футбольного матча.
Болельщик из Италии в шляпе-спагетти делает селфи перед началом футбольного матча. - Sputnik Молдова
5/8
© AFP 2021 / Andrew Medichini
Болельщик из Италии в "шляпе-спагетти" делает селфи перед началом футбольного матча.
© AFP 2021 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix Молодой болельщик из Дании в ожидании начала футбольного матча.
Молодой болельщик из Дании в ожидании начала футбольного матча. - Sputnik Молдова
6/8
© AFP 2021 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
Молодой болельщик из Дании в ожидании начала футбольного матча.
© AP Photo / Dmitri LovetskyБолельщики Бельгии ждут начала матча, попивая пенный напиток.
Болельщики Бельгии ждут начала матча, попивая пенный напиток. - Sputnik Молдова
7/8
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Болельщики Бельгии ждут начала матча, попивая пенный напиток.
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneБолельщики из Швейцарии за пределами стадиона перед матчем - тоже в сыре.
Болельщики из Швейцарии за пределами стадиона перед матчем - тоже в сыре. - Sputnik Молдова
8/8
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Болельщики из Швейцарии за пределами стадиона перед матчем - тоже в сыре.
1/8
© REUTERS / Marton Monus
Болельщики Франции собираются перед матчем - разумеется, прихватив с собой багет.
2/8
© AFP 2021 / John Thys / Pool
Болельщик из Нидерландов на арене Йохана Кройфа в Амстердаме - в головном уборе в виде сыра.
3/8
© AFP 2021 / Filippo Monteforte
Болельщик Италии ест пиццу в фан-зоне на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме.
4/8
© AFP 2021 / Robert Perry / Pool
Болельщики из Украины ждут начала футбольного матча.
5/8
© AFP 2021 / Andrew Medichini
Болельщик из Италии в "шляпе-спагетти" делает селфи перед началом футбольного матча.
6/8
© AFP 2021 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
Молодой болельщик из Дании в ожидании начала футбольного матча.
7/8
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Болельщики Бельгии ждут начала матча, попивая пенный напиток.
8/8
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Болельщики из Швейцарии за пределами стадиона перед матчем - тоже в сыре.
Удар был настолько сильным, что судья покинул поле весь в крови.
А произошло вот что. Игрок "Сан-Хосе Эрткуэйкс" Натан сделал попытку прервать опасную атаку, которая разыгрывалась на воротах его команды, однако в районе центрального круга он столкнулся головой с наблюдавшим за игрой главным арбитром Анкелем.
UK: Tensions with police amid celebrations over Euro 2020 semifinal victory - Sputnik Молдова, 1920, 08.07.2021
Видео
Видео: болельщики Англии ликуют - полиция вынуждена выйти на улицы
8 июля, 14:30
86
В чувство рефери приводили довольно долго, на его место заступил резервный арбитр.
Пострадавший футболист после оказанной медицинской помощи сумел продолжить игру.

Трамп посмеялся над версией с "русскими хакерами"

Экс-президент США все чаще напоминает о себе. На этот раз Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего главы Белого дома, пишет РИА Новости.
"(Хантер Байден) сказал, что это была Россия… Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно", - сказал Трамп.
Содержимое ноутбука Хантера Байдена "утекло" в прессу, после того как он оставил его в ремонте и не забрал. Ряд изданий публиковали содержимое ноутбука, в том числе фотографии Хантера Байдена с проститутками и другую компрометирующую информацию. В прессе появлялись также предположения, что Россия причастна к утечке этих данных, но доказательств предоставлено не было, и официальные власти США Россию в этом не обвиняли.
Хакеры из Fancy Bears опубликовали третью часть данных, полученных после взлома базы ВАДА - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
Десять миллионов долларов предложили США за информацию о хакерах
15 июля, 20:15
84
Политические противники Трампа обвиняли его в "сговоре с Россией", но спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не нашел этому подтверждений.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:28Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе
11:02Насколько штамм "гамма" заразен среди привитых: мнения экспертов
10:32Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ
10:00Стефан III Великий против Мехмеда II Великого
09:45Где в Кишиневе 25 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:28Точно в цель: первое олимпийское золото России принесла пулевая стрельба
09:05Мир за сутки: столкновения на протесте, нокаут от футболиста и троллинг Трампа
09:00Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
08:50Дневник Олимпиады: два молдавских спортсмена завершили участие в Играх в Токио
08:14На Шерпенском плацдарме открыли памятник воинам-казахстанцам
08:00Почему "счастье" есть, а "щастья" нет? О букве Щ и ее сложностях
07:30Дайджест недели: наступит ли разочарование граждан политикой PAS
07:00Самый точный прогноз погоды: жара возвращается
00:01Погодные рекорды Молдовы 24 июля
ВчераЖизнь после COVID-19: какое меню выбирать
ВчераЖара в Токио: более 30 человек в больнице, двое - в тяжелом состоянии
ВчераМАКС-2021: выступление "группы в полосатых самолетах"
ВчераЮг Африки заморозило: синоптики фиксируют температурную аномалию
ВчераСовместимы ли пляж и варикоз: ответ специалиста
ВчераВ Кишиневе мужчину сбила машина