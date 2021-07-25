https://ru.sputnik.md/20210725/mir-za-sutki-stolknoveniya-na-proteste-nokaut-ot-futbolista-i-trolling-trampa-43135123.html

Мир за сутки: столкновения на протесте, нокаут от футболиста и троллинг Трампа

Мир за сутки: столкновения на протесте, нокаут от футболиста и троллинг Трампа

Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T09:05+0300

2021-07-25T09:05+0300

2021-07-25T09:52+0300

общество

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Более 160 тысяч человек вышли в субботу на улицы во Франции, выступая против введения санитарных пропусков. Как сообщает РИА Новости, через некоторое время между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ, как и несколько лет назад, когда подобные стычки имели место между полицией и "желтыми жилетами". Протесты прошли и в Италии: там тысячи людей вышли на акции, чтобы выразить несогласие с политикой введения "ковидных", или "зеленых", паспортов - такой документ необходим для посещения ряда учреждений.В Греции граждане протестовали против принудительной вакцинации сотрудников сферы здравоохранения - это уже третий такой протест за месяц.Антиковидные протесты прошли и в Лондоне, там тоже не обошлось без инцидентов.Нокаут на футболе? Почему бы и нет!Курьез, однако довольно болезненный для участников, случился во время матча по футболу между клубами "Сан-Хосе Эрткуэйкс" и "Хьюстон Динамо" в США. Как сообщают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ, головами столкнулись футболист и рефери.Удар был настолько сильным, что судья покинул поле весь в крови.А произошло вот что. Игрок "Сан-Хосе Эрткуэйкс" Натан сделал попытку прервать опасную атаку, которая разыгрывалась на воротах его команды, однако в районе центрального круга он столкнулся головой с наблюдавшим за игрой главным арбитром Анкелем.В чувство рефери приводили довольно долго, на его место заступил резервный арбитр. Пострадавший футболист после оказанной медицинской помощи сумел продолжить игру.Трамп посмеялся над версией с "русскими хакерами"Экс-президент США все чаще напоминает о себе. На этот раз Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего главы Белого дома, пишет РИА Новости.Содержимое ноутбука Хантера Байдена "утекло" в прессу, после того как он оставил его в ремонте и не забрал. Ряд изданий публиковали содержимое ноутбука, в том числе фотографии Хантера Байдена с проститутками и другую компрометирующую информацию. В прессе появлялись также предположения, что Россия причастна к утечке этих данных, но доказательств предоставлено не было, и официальные власти США Россию в этом не обвиняли.Политические противники Трампа обвиняли его в "сговоре с Россией", но спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не нашел этому подтверждений.

https://ru.sputnik.md/20210715/Desyat-millionov-dollarov-predlozhili-SShA-za-informatsiyu-o-khakerakh-35532216.html

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