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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210725/moldavskie-plovtsy-ne-smogli-proyti-kvalifikatsiyu-na-olimpiade-v-tokio-43141557.html
Молдавские пловцы не смогли пройти квалификацию на олимпиаде в Токио
Молдавские пловцы не смогли пройти квалификацию на олимпиаде в Токио
Даже победа в квалификационном заплыве не помогла молдавской спортсменке Татьяне Салкуцан пройти в следующий круг соревнований. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T14:40+0300
2021-07-25T14:40+0300
олимпиада в токио-2020
спорт
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik Молдова. Молдавские пловцы Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков не смогли пройти квалификационный заплыв на Олимпийских играх в Токио. Оба пловца показали недостаточные результаты для того, чтобы пройти в следующей круг.Татьяна Салкуцан в своем заплыве на 50 метров на спине одержала победу, но показала время, недостаточное для попадания в следующий этап. Дистанцию она преодолела за 1:01:59.В четверг, 29 июля, она будет участвовать в заплыве на дистанции 200 метров на спине.Алексей Саньков в заплыве на 200 метров вольным стилем в своей восьмерке показал четвертый результат - 1:47:46, что также не позволило ему квалифицироваться.В понедельник, 26 июля, он примет участие в розыгрыше медалей на дистанции 200 метров баттерфляем.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании - Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
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спорт

Молдавские пловцы не смогли пройти квалификацию на олимпиаде в Токио

14:40 25.07.2021
26
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТренировка олимпийской сборной России по плаванию
Тренировка олимпийской сборной России по плаванию - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Даже победа в квалификационном заплыве не помогла молдавской спортсменке Татьяне Салкуцан пройти в следующий круг соревнований.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik Молдова. Молдавские пловцы Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков не смогли пройти квалификационный заплыв на Олимпийских играх в Токио. Оба пловца показали недостаточные результаты для того, чтобы пройти в следующей круг.
© PhotoТатьяна Салкуцан на открытии Олимпиады в Токио
Татьяна Салкуцан на открытии Олимпиады в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Татьяна Салкуцан на открытии Олимпиады в Токио
© Photo
Татьяна Салкуцан в своем заплыве на 50 метров на спине одержала победу, но показала время, недостаточное для попадания в следующий этап. Дистанцию она преодолела за 1:01:59.
В четверг, 29 июля, она будет участвовать в заплыве на дистанции 200 метров на спине.
© Sputnik / Vadim RusuТатьяна Салкуцан
Татьяна Салкуцан - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Татьяна Салкуцан
© Sputnik / Vadim Rusu
Алексей Саньков в заплыве на 200 метров вольным стилем в своей восьмерке показал четвертый результат - 1:47:46, что также не позволило ему квалифицироваться.
© фото министерства молодежи и спорта РММолдавский пловец Алексей Саньков
Молдавский пловец Алексей Саньков - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Молдавский пловец Алексей Саньков
© фото министерства молодежи и спорта РМ
В понедельник, 26 июля, он примет участие в розыгрыше медалей на дистанции 200 метров баттерфляем.
© Sputnik / Vadim RusuАлексей Саньков
Алексей Саньков - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Алексей Саньков
© Sputnik / Vadim Rusu
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании - Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Календарь олимпиады обложка - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
22 июля, 14:25
148
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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