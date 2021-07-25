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На Шерпенском плацдарме открыли памятник воинам-казахстанцам
© Photo : Алексей ПетровичВ Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников Содружества Независимых государств.
© Photo : Алексей Петрович
В Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников СНГ.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Ровно за месяц до 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" был торжественно открыт памятник уроженцам Казахстана, павшим в годы Великой Отечественной войны на молдавской земле.
© Photo : Алексей ПетровичВ Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников Содружества Независимых государств.
В Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников Содружества Независимых государств.
© Photo : Алексей Петрович
Памятный знак, установленный в рамках совместного проекта Павлодарского поискового отряда "Майдан жолы" и поискового движения Молдовы, стал первым в Аллее Памяти народов государств-участников СНГ.
© Photo : Алексей ПетровичВ Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников Содружества Независимых государств.
В Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников Содружества Независимых государств.
© Photo : Алексей Петрович
В торжественной церемонии приняли участие генеральный секретарь Министерства обороны Республики Молдова Ростислав Ротарь, мэр города Новые Анены Александр Мацарин, представители районного совета Новоаненского района, члены Союза офицеров РМ, участники международной экспедиции "Вахта Памяти".
© Photo : Алексей ПетровичВ Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников Содружества Независимых государств.
В Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников Содружества Независимых государств.
© Photo : Алексей Петрович
Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Молдова Ерлан Мукашев поблагодарил казахстанских и молдавских поисковиков за самоотверженный труд по увековечению памяти павших героев, отметив почетными грамотами посольства активистов отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба.
Командир поискового отряда "Майдан жолы" Александр Шитов вручил молдавским коллегам стилизованную капсулу с землей из Казахстана, которая станет экспонатом поискового музея "Ратная слава". Он также поблагодарил спонсоров проекта - евразийскую группу ERG, Республика Казахстан, благодаря которым на территории бывшего СССР установлено уже 22 памятника в честь земляков, погибших в годы войны.
© Photo : Алексей ПетровичВ Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников Содружества Независимых государств.
В Молдове заложили Аллею Памяти народов государств-участников Содружества Независимых государств.
© Photo : Алексей Петрович
Воинские почести в рамках мероприятия обеспечил военный оркестр, почетный караул и салютная команда Министерства обороны Республики Молдова.
Открытие памятника воинам-казахстанцам стало завершающим мероприятием международной поисковой экспедиции, проходившей на Шерпенском плацдарме. В ходе работы экспедиции поисковики вели исследования на местах боев апреля-августа 1944 года.