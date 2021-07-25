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Насколько штамм "гамма" заразен среди привитых: мнения экспертов
Насколько штамм "гамма" заразен среди привитых: мнения экспертов
Эксперты оценили данные о заразности бразильского штамма среди тех, кто уже получил вакцину против коронавируса. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T11:02+0300
2021-07-25T11:07+0300
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Делать однозначные выводы относительно заразности штамма "гамма" среди привитых от COVID-19 пока рано, так как информации о бразильском штамме еще недостаточно, рассказали эксперты в беседе с РБК.Как пишут "Известия", в субботу было опубликовано исследование ученых из Франции и Гвианы. Они выяснили, что заразность бразильского штамма достигает 60% среди привитых и 75% среди непривитых. Соответствующие выводы ученые сделали после вспышки коронавируса COVID-19 у коллектива вакцинированных препаратом Pfizer золотодобытчиков в Гвиане.Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что любой вирус может "пробить" иммунную систему, однако, по ее словам, ущерб будет сильнее, если организм не подготовлен. Она также уточнила: никто не гарантировал, что все вакцинированные будут защищены на 100%.По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, при высокой концентрации вируса возможно частое появление новых штаммов.Он напомнил, что пока распространение получали те штаммы, которые "уходят" от вакцины. Вместе с этим эксперт указал на отсутствие полной информации о бразильском штамме для соответствующих выводов.Штаммы "гамма" и "дельта" отнесены к категории "вызывающих озабоченность" по причине того, что они более трансмиссивны и могут снижать эффективность антител.
https://ru.sputnik.md/20210713/vrach-zarazitsya-neskolkimi-shtammami-koronavirusa-35499955.html
https://ru.sputnik.md/20210723/podtverzhdeno-v-moldove-zaregistrirovan-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-delta-43104057.html
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Насколько штамм "гамма" заразен среди привитых: мнения экспертов

11:02 25.07.2021 (обновлено: 11:07 25.07.2021)
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© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Эксперты оценили данные о заразности бразильского штамма среди тех, кто уже получил вакцину против коронавируса.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Делать однозначные выводы относительно заразности штамма "гамма" среди привитых от COVID-19 пока рано, так как информации о бразильском штамме еще недостаточно, рассказали эксперты в беседе с РБК.
Как пишут "Известия", в субботу было опубликовано исследование ученых из Франции и Гвианы. Они выяснили, что заразность бразильского штамма достигает 60% среди привитых и 75% среди непривитых. Соответствующие выводы ученые сделали после вспышки коронавируса COVID-19 у коллектива вакцинированных препаратом Pfizer золотодобытчиков в Гвиане.
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Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что любой вирус может "пробить" иммунную систему, однако, по ее словам, ущерб будет сильнее, если организм не подготовлен. Она также уточнила: никто не гарантировал, что все вакцинированные будут защищены на 100%.
"Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред", — сказала эксперт.
По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, при высокой концентрации вируса возможно частое появление новых штаммов.

"Изменения случайны, и отбираются те мутации, которые выгодны вирусу, — в данном случае это повышенная заразность. Или уход от вакцины влияет: во многих странах есть вакцинированный фон, и вирусом отбираются такие варианты [которые могут заражать даже привитых]", — подчеркнул вирусолог.

Он напомнил, что пока распространение получали те штаммы, которые "уходят" от вакцины. Вместе с этим эксперт указал на отсутствие полной информации о бразильском штамме для соответствующих выводов.
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Штаммы "гамма" и "дельта" отнесены к категории "вызывающих озабоченность" по причине того, что они более трансмиссивны и могут снижать эффективность антител.
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