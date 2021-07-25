https://ru.sputnik.md/20210725/naskolko-shtamm-gamma-zarazen-sredi-privitykh-mneniya-ekspertov-43136958.html

Насколько штамм "гамма" заразен среди привитых: мнения экспертов

Насколько штамм "гамма" заразен среди привитых: мнения экспертов

Эксперты оценили данные о заразности бразильского штамма среди тех, кто уже получил вакцину против коронавируса. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T11:02+0300

2021-07-25T11:02+0300

2021-07-25T11:07+0300

коронавирус

бразилия

россия

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Делать однозначные выводы относительно заразности штамма "гамма" среди привитых от COVID-19 пока рано, так как информации о бразильском штамме еще недостаточно, рассказали эксперты в беседе с РБК.Как пишут "Известия", в субботу было опубликовано исследование ученых из Франции и Гвианы. Они выяснили, что заразность бразильского штамма достигает 60% среди привитых и 75% среди непривитых. Соответствующие выводы ученые сделали после вспышки коронавируса COVID-19 у коллектива вакцинированных препаратом Pfizer золотодобытчиков в Гвиане.Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что любой вирус может "пробить" иммунную систему, однако, по ее словам, ущерб будет сильнее, если организм не подготовлен. Она также уточнила: никто не гарантировал, что все вакцинированные будут защищены на 100%.По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, при высокой концентрации вируса возможно частое появление новых штаммов.Он напомнил, что пока распространение получали те штаммы, которые "уходят" от вакцины. Вместе с этим эксперт указал на отсутствие полной информации о бразильском штамме для соответствующих выводов.Штаммы "гамма" и "дельта" отнесены к категории "вызывающих озабоченность" по причине того, что они более трансмиссивны и могут снижать эффективность антител.

https://ru.sputnik.md/20210713/vrach-zarazitsya-neskolkimi-shtammami-koronavirusa-35499955.html

https://ru.sputnik.md/20210723/podtverzhdeno-v-moldove-zaregistrirovan-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-delta-43104057.html

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