https://ru.sputnik.md/20210725/net-svobody-bez-obyazatelstv-makron-vyskazalsya-o-protestakh-protiv-covid-ogranicheniy-43141360.html

"Нет свободы без обязательств": Макрон высказался о протестах против COVID-ограничений

"Нет свободы без обязательств": Макрон высказался о протестах против COVID-ограничений

Президент Франции прокомментировал манифестации, которые прошли в стране против введения санитарных пропусков. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T15:32+0300

2021-07-25T15:32+0300

2021-07-25T15:32+0300

коронавирус

общество

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя масштабные манифестации в стране против введения санитарных пропусков, призвал нацию к единству и подчеркнул, что не существует свободы без обязательств, передает РИА Новости.По всей Франции 17 и 24 июля прошли манифестации против расширения практики введения санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) и обязательной вакцинации медперсонала. Участники протестных акций называют вводимые меры "санитарной диктатурой"."Если вы не хотите вакцинироваться, а завтра вы заразите вашего отца, мать или меня. Значит, я стану жертвой вашей свободы, в то время как у вас есть возможность себя защитить и меня защитить. Возможно, у вас будет тяжелая форма заболевания, вы попадете в больницы. И весь медперсонал должен будет вас лечить, и, возможно, он должен будет перенести запланированные операции во имя вашей свободы. Это не свобода. Это называется безответственностью и эгоизмом", - считает французский лидер.Он отметил, что уважительно относится к людям, которые сомневаются в необходимости проходить вакцинацию. "Я уважаю сомнения. Думаю, что на сомнения надо отвечать терпением, убеждением, сопровождением. И вместе с тем я констатирую, что на протестных акциях есть люди, которые действуют иррационально, цинично и прибегая к манипуляциям", - подчеркнул Макрон.Французский лидер призвал к объединению. "Я продолжу эту работу спокойно, уважая других… Наши сограждане должны сегодня объединиться, чтобы вакцинацию прошли как можно больше людей", - призвал президент Французской Республики.Законопроект о санитарных пропусках и обязательный вакцинации медперсонала прошел первое чтение в Нацсобрании и был одобрен Сенатом с рядом поправок. В воскресенье документ должна рассмотреть смешанная парламентская комиссия.

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