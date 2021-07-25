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Погодные рекорды Молдовы 24 июля
Погодные рекорды Молдовы 24 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Самое холодное 25 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце позапрошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1898 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 25 июля зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +36,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210718/devyat-chelovek-postradali-ot-zhary-v-moldove-35563159.html
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Евгений Чебан
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молдова, погода

Погодные рекорды Молдовы 24 июля

00:01 25.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЛето в Кишиневе
Лето в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Самое холодное 25 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце позапрошлого века.
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1898 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 25 июля зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +36,4 градуса.
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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