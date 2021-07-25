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Погодные рекорды Молдовы 24 июля

Погодные рекорды Молдовы 24 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 25.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Самое холодное 25 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце позапрошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1898 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 25 июля зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +36,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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