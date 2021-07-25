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Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе
Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе
Каждый день для граждан должен быть безопасным, считают в полиции. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T11:28+0300
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КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Сотрудники органов охраны правопорядка продолжают патрулировать парки, зоны отдыха, дворы жилых домов, отдаленные улицы, а также дороги для поддержания общественного порядка, контроля за соблюдением мер по распространению и заболеванию COVID-19, а также безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram канале сообщает Генеральный инспекторат полиции.Полиция просит граждан:
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Евгений Чебан
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Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе

11:28 25.07.2021 (обновлено: 11:34 25.07.2021)
81
© Sputnik / Mihai CarausPoliția Chișinău
Poliția Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Каждый день для граждан должен быть безопасным, считают в полиции.
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Сотрудники органов охраны правопорядка продолжают патрулировать парки, зоны отдыха, дворы жилых домов, отдаленные улицы, а также дороги для поддержания общественного порядка, контроля за соблюдением мер по распространению и заболеванию COVID-19, а также безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram канале сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Полиция просит граждан:
не выходить за рамки приличия в поведении;
не употреблять алкоголь в общественных местах;
не оставлять детей без присмотра;
уделять больше внимания тому, как хранить личные вещи и предметы;
соблюдать чистоту в общественных местах;
избегать конфликтов и ссор;
не садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде.
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