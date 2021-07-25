https://ru.sputnik.md/20210725/politsiya-prodolzhaet-sledit-za-soblyudeniem-anti-covid-ogranicheniy-v-kishineve-43137566.html
Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе
Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе
Каждый день для граждан должен быть безопасным, считают в полиции. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T11:28+0300
2021-07-25T11:28+0300
2021-07-25T11:34+0300
молдова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/01/35325146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83590f1b53e383731cee9962577e1b02.jpg
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Сотрудники органов охраны правопорядка продолжают патрулировать парки, зоны отдыха, дворы жилых домов, отдаленные улицы, а также дороги для поддержания общественного порядка, контроля за соблюдением мер по распространению и заболеванию COVID-19, а также безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram канале сообщает Генеральный инспекторат полиции.Полиция просит граждан:
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/01/35325146_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1927481f93575f574cee11df7d10a560.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
молдова
Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе
11:28 25.07.2021 (обновлено: 11:34 25.07.2021)
Каждый день для граждан должен быть безопасным, считают в полиции.
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Сотрудники органов охраны правопорядка продолжают патрулировать парки, зоны отдыха, дворы жилых домов, отдаленные улицы, а также дороги для поддержания общественного порядка, контроля за соблюдением мер по распространению и заболеванию COVID-19, а также безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram канале сообщает Генеральный инспекторат полиции.
не выходить за рамки приличия в поведении;
не употреблять алкоголь в общественных местах;
не оставлять детей без присмотра;
уделять больше внимания тому, как хранить личные вещи и предметы;
соблюдать чистоту в общественных местах;
избегать конфликтов и ссор;
не садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде.