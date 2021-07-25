https://ru.sputnik.md/20210725/politsiya-prodolzhaet-sledit-za-soblyudeniem-anti-covid-ogranicheniy-v-kishineve-43137566.html

Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе

Полиция продолжает следить за соблюдением анти-COVID-ограничений в Кишиневе

Каждый день для граждан должен быть безопасным, считают в полиции. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T11:28+0300

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молдова

общество

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КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Сотрудники органов охраны правопорядка продолжают патрулировать парки, зоны отдыха, дворы жилых домов, отдаленные улицы, а также дороги для поддержания общественного порядка, контроля за соблюдением мер по распространению и заболеванию COVID-19, а также безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram канале сообщает Генеральный инспекторат полиции.Полиция просит граждан:

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2021

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