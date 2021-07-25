https://ru.sputnik.md/20210725/potseluy-v-den-rozhdeniya-lopes-i-afflek-snova-vmeste-43144273.html
Поцелуй в день рождения: Лопес и Аффлек снова вместе
Поцелуй в день рождения: Лопес и Аффлек снова вместе
Слухи о том, что некогда "сладкая парочка" Джей Ло - Аффлек возобновила отношения, нашли подтверждение. Теперь поговаривают о помолвке - но информации пока... 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T20:30+0300
2021-07-25T20:30+0300
2021-07-25T20:30+0300
общество
дженнифер лопес
бен аффлек
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Актриса и певица Дженнифер Лопес в свой день рождения опубликовала на странице в Instagram серию фотографий в бикини, продемонстрировав фигуру и пресс, пишет МИР24.Но едва ли не больший, чем шикарные формы артистки, ажиотаж вызвал завершающий серию снимок. На романтическом фото Джей Ло целуется с актером Беном Аффлеком. Они крепко держат друг друга в объятьях.Свое 52-летие американская артиста отпраздновала 24 июля.В комментариях, кроме поздравлений, подписчики выражают восхищение физической формой Лопес и отмечают, что актриса является для них примером, чтобы стремиться выглядеть также в таком возрасте."Я так рада за вас обоих. Да здравствует любовь!" – пишут поклонники.Вездесущие таблоиды утверждали, что в этот день Аффлек и Лопес обручатся - но пока официальной информации, которая бы это подтверждала, нет.
https://ru.sputnik.md/20210615/djenifer-lopez-i-ben-aflek-snova-vmeste-goreacie-momenti-istorii-liubvi-35130021.html
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дженнифер лопес, бен аффлек
Поцелуй в день рождения: Лопес и Аффлек снова вместе
Слухи о том, что некогда "сладкая парочка" Джей Ло - Аффлек возобновила отношения, нашли подтверждение. Теперь поговаривают о помолвке - но информации пока нет.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik.
Актриса и певица Дженнифер Лопес в свой день рождения опубликовала на странице в Instagram серию фотографий в бикини, продемонстрировав фигуру и пресс, пишет МИР24
.
Но едва ли не больший, чем шикарные формы артистки, ажиотаж вызвал завершающий серию снимок. На романтическом фото Джей Ло целуется с актером Беном Аффлеком. Они крепко держат друг друга в объятьях.
Свое 52-летие американская артиста отпраздновала 24 июля.
В комментариях, кроме поздравлений, подписчики выражают восхищение физической формой Лопес и отмечают, что актриса является для них примером, чтобы стремиться выглядеть также в таком возрасте.
"Я так рада за вас обоих. Да здравствует любовь!" – пишут поклонники.
Вездесущие таблоиды утверждали, что в этот день Аффлек и Лопес обручатся - но пока официальной информации, которая бы это подтверждала, нет.