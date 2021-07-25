https://ru.sputnik.md/20210725/putin---na-parade-v-chest-dnya-vmf-u-rossii-est-vse-dlya-zaschity-strany-43139538.html
Путин - на параде в честь Дня ВМФ: у России есть все для защиты страны
Путин - на параде в честь Дня ВМФ: у России есть все для защиты страны
В морской столице России прошел главный парад в честь Дня Военно-морского флота. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T12:55+0300
2021-07-25T12:55+0300
2021-07-25T12:55+0300
россия
санкт-петербург
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/19/43139492_0:262:3073:1990_1920x0_80_0_0_2b11aff8fa3de6bce787bb7ba4156370.jpg
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны, РФ способна найти и нанести военный удар любому противнику, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер в воскресенье принял участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 325-летия создания российского флота, передает РИА Новости.Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения, добавил Путин."Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития - от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - сказал он.Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, отметил глава государства.Он добавил, что служба на флоте никогда не была легкой, но всегда одной из самых почетных и востребованных.
санкт-петербург
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/19/43139492_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ae38fe1c9b4ab32f4a46a3fcd6d2f942.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
санкт-петербург, владимир путин
Путин - на параде в честь Дня ВМФ: у России есть все для защиты страны
В морской столице России прошел главный парад в честь Дня Военно-морского флота.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik.
У ВМФ России
есть все необходимое для гарантированной защиты страны, РФ способна найти и нанести военный удар любому противнику, заявил президент Владимир Путин
.
Российский лидер в воскресенье принял участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге
в честь 325-летия создания российского флота, передает РИА Новости
.
"Сегодня у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар".
Владимир Путин
Президент России
Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения, добавил Путин.
"Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития - от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - сказал он.
Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, отметил глава государства.
Он добавил, что служба на флоте никогда не была легкой, но всегда одной из самых почетных и востребованных.