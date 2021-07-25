https://ru.sputnik.md/20210725/putin---na-parade-v-chest-dnya-vmf-u-rossii-est-vse-dlya-zaschity-strany-43139538.html

Путин - на параде в честь Дня ВМФ: у России есть все для защиты страны

Путин - на параде в честь Дня ВМФ: у России есть все для защиты страны

В морской столице России прошел главный парад в честь Дня Военно-морского флота. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T12:55+0300

2021-07-25T12:55+0300

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россия

санкт-петербург

владимир путин

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны, РФ способна найти и нанести военный удар любому противнику, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер в воскресенье принял участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 325-летия создания российского флота, передает РИА Новости.Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения, добавил Путин."Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития - от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - сказал он.Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, отметил глава государства.Он добавил, что служба на флоте никогда не была легкой, но всегда одной из самых почетных и востребованных.

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санкт-петербург, владимир путин