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Путин - на параде в честь Дня ВМФ: у России есть все для защиты страны
Путин - на параде в честь Дня ВМФ: у России есть все для защиты страны
В морской столице России прошел главный парад в честь Дня Военно-морского флота. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T12:55+0300
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россия
санкт-петербург
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны, РФ способна найти и нанести военный удар любому противнику, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер в воскресенье принял участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 325-летия создания российского флота, передает РИА Новости.Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения, добавил Путин."Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития - от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - сказал он.Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, отметил глава государства.Он добавил, что служба на флоте никогда не была легкой, но всегда одной из самых почетных и востребованных.
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санкт-петербург, владимир путин

Путин - на параде в честь Дня ВМФ: у России есть все для защиты страны

12:55 25.07.2021
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Президент РФ В. Путин принял участие в Главном военно-морском параде - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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В морской столице России прошел главный парад в честь Дня Военно-морского флота.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны, РФ способна найти и нанести военный удар любому противнику, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер в воскресенье принял участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 325-летия создания российского флота, передает РИА Новости.

"Сегодня у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар".

Президент РФ В. Путин принял участие в открытии МАКС-2021 - Sputnik Молдова
Владимир Путин
Президент России
Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения, добавил Путин.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Илья Питалев
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"Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития - от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - сказал он.
Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, отметил глава государства.
Он добавил, что служба на флоте никогда не была легкой, но всегда одной из самых почетных и востребованных.
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