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Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ
Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ
День Военно-морского флота России страна отмечает в последнее воскресенье июля. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T10:32+0300
2021-07-25T10:32+0300
россия
владимир путин
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт, передает РИА Новости.Главный парад пройдет в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота.Участвовать будут 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.Предусмотрено два парадных строя — на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера.В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части будут показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".
https://ru.sputnik.md/20210623/predupreditelnyi-vystrel-esmints-defender-35223303.html
https://ru.sputnik.md/20210518/khvatit-desyati-korabley-Severnyy-flot-osvaivaet-novyy-udarnyy-kompleks-34784738.html
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владимир путин

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ

10:32 25.07.2021
194
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПарад ВМФ в Сирии
Парад ВМФ в Сирии - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
Перейти в фотобанк
День Военно-морского флота России страна отмечает в последнее воскресенье июля.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт, передает РИА Новости.
Главный парад пройдет в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота.
Участвовать будут 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.
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Предусмотрено два парадных строя — на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера.
В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.
Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте - Sputnik Молдова, 1920, 18.05.2021
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Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части будут показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".
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