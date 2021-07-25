https://ru.sputnik.md/20210725/putin-pribyl-v-kronshtadt-dlya-osmotra-korabley-pered-paradom-v-chest-dnya-vmf-43136449.html

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ

День Военно-морского флота России страна отмечает в последнее воскресенье июля. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T10:32+0300

2021-07-25T10:32+0300

2021-07-25T10:32+0300

россия

владимир путин

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт, передает РИА Новости.Главный парад пройдет в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота.Участвовать будут 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.Предусмотрено два парадных строя — на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера.В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части будут показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".

https://ru.sputnik.md/20210623/predupreditelnyi-vystrel-esmints-defender-35223303.html

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владимир путин