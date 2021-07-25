https://ru.sputnik.md/20210725/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-vozvraschaetsya-43125014.html

Самый точный прогноз погоды: жара возвращается

Самый точный прогноз погоды: жара возвращается

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 25.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-25T07:00+0300

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2021-07-25T07:00+0300

погода

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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 июля: ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28.Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 26 июля, начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой же температурный режим продержится до 31 июля.Праздники и народные приметыВ этот день, 25 июля, православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Согласно преданию, святые были родом из селения Калипта, близ Анкиры и жили в I-II веках, в период правления императора Траяна, ярого ненавистника и гонителя христиан.В народном календаре праздник получил название Прокл Плакальщик из-за обилия утренней росы.В былые времена люди верили в сверхъестественное происхождение росы. Существовало поверье, что росу по ночам "сеют" звезды или русалки, также крестьяне ее считали потом или выдохом земли. С зарождением православного христианства роса на траве стала называться слезами Богородицы,"слезами умиления, сострадания и чистоты".Девушки умывали росой лицо, веря, что это процедура подарит им красоту и молодость. А знахари в этот день собирали лечебные травы, на основе которых готовили снадобья, используемые в народной медицине.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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