Самый точный прогноз погоды: жара возвращается

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 июля: ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28.Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 26 июля, начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой же температурный режим продержится до 31 июля.Праздники и народные приметыВ этот день, 25 июля, православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Согласно преданию, святые были родом из селения Калипта, близ Анкиры и жили в I-II веках, в период правления императора Траяна, ярого ненавистника и гонителя христиан.В народном календаре праздник получил название Прокл Плакальщик из-за обилия утренней росы.В былые времена люди верили в сверхъестественное происхождение росы. Существовало поверье, что росу по ночам "сеют" звезды или русалки, также крестьяне ее считали потом или выдохом земли. С зарождением православного христианства роса на траве стала называться слезами Богородицы,"слезами умиления, сострадания и чистоты".Девушки умывали росой лицо, веря, что это процедура подарит им красоту и молодость. А знахари в этот день собирали лечебные травы, на основе которых готовили снадобья, используемые в народной медицине.
Вдали от плавящегося асфальта и перегретого бетона.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 июля: ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28.
Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 26 июля, начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой же температурный режим продержится до 31 июля.
Праздники и народные приметы
В этот день, 25 июля, православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Согласно преданию, святые были родом из селения Калипта, близ Анкиры и жили в I-II веках, в период правления императора Траяна, ярого ненавистника и гонителя христиан.
В народном календаре праздник получил название Прокл Плакальщик из-за обилия утренней росы.
В былые времена люди верили в сверхъестественное происхождение росы. Существовало поверье, что росу по ночам "сеют" звезды или русалки, также крестьяне ее считали потом или выдохом земли. С зарождением православного христианства роса на траве стала называться слезами Богородицы,"слезами умиления, сострадания и чистоты".
Девушки умывали росой лицо, веря, что это процедура подарит им красоту и молодость. А знахари в этот день собирали лечебные травы, на основе которых готовили снадобья, используемые в народной медицине.