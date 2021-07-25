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Самый точный прогноз погоды: жара возвращается
Самый точный прогноз погоды: жара возвращается
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 25.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-25T07:00+0300
2021-07-25T07:00+0300
погода
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КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 июля: ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28.Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 26 июля, начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой же температурный режим продержится до 31 июля.Праздники и народные приметыВ этот день, 25 июля, православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Согласно преданию, святые были родом из селения Калипта, близ Анкиры и жили в I-II веках, в период правления императора Траяна, ярого ненавистника и гонителя христиан.В народном календаре праздник получил название Прокл Плакальщик из-за обилия утренней росы.В былые времена люди верили в сверхъестественное происхождение росы. Существовало поверье, что росу по ночам "сеют" звезды или русалки, также крестьяне ее считали потом или выдохом земли. С зарождением православного христианства роса на траве стала называться слезами Богородицы,"слезами умиления, сострадания и чистоты".Девушки умывали росой лицо, веря, что это процедура подарит им красоту и молодость. А знахари в этот день собирали лечебные травы, на основе которых готовили снадобья, используемые в народной медицине.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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Евгений Чебан
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погода

Самый точный прогноз погоды: жара возвращается

07:00 25.07.2021
150
© Sputnik / Mihai CarausСотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Фото: знойное, городское, твое - лето в Кишиневе
© Sputnik / Mihai CarausХорошо, что есть пляжи - тенек создаем себе сами.
Хорошо, что есть пляжи - тенек создаем себе сами. - Sputnik Молдова
1/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Хорошо, что есть пляжи - тенек создаем себе сами.
© Sputnik / Mihai CarausПлескаться, нырять, кувыркаться!
Плескаться, нырять, кувыркаться! - Sputnik Молдова
2/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Плескаться, нырять, кувыркаться!
© Sputnik / Mihai CarausНа пляжах работает душ, иногда водопроводная вода холодней, чем озерная.
На пляжах работает душ, иногда водопроводная вода холодней, чем озерная. - Sputnik Молдова
3/11
© Sputnik / Mihai Caraus
На пляжах работает душ, иногда водопроводная вода холодней, чем озерная.
© Sputnik / Mihai CarausЛето в Кишиневе - это, в основном, отдых на городских озерах.
Лето в Кишиневе - это, в основном, отдых на городских озерах. - Sputnik Молдова
4/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Лето в Кишиневе - это, в основном, отдых на городских озерах.
© Sputnik / Mihai CarausВечная слава воде!
Вечная слава воде! - Sputnik Молдова
5/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Вечная слава воде!
© Sputnik / Mihai CarausМалышам в зной приходится несладко, но прогулки - дело обязательное.
Малышам в зной приходится несладко, но прогулки - дело обязательное. - Sputnik Молдова
6/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Малышам в зной приходится несладко, но прогулки - дело обязательное.
© Sputnik / Mihai CarausВ принципе, пляж - прекрасное место для дневного сна, но не без последствий для кожи.
В принципе, пляж - прекрасное место для дневного сна, но не без последствий для кожи. - Sputnik Молдова
7/11
© Sputnik / Mihai Caraus
В принципе, пляж - прекрасное место для дневного сна, но не без последствий для кожи.
© Sputnik / Mihai CarausНа водоемах бывает достаточно многолюдно.
На водоемах бывает достаточно многолюдно. - Sputnik Молдова
8/11
© Sputnik / Mihai Caraus
На водоемах бывает достаточно многолюдно.
© Sputnik / Mihai CarausТем, кто нырять не намерен, тоже хорошо, но на берегу, в траве.
Тем, кто нырять не намерен, тоже хорошо, но на берегу, в траве. - Sputnik Молдова
9/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Тем, кто нырять не намерен, тоже хорошо, но на берегу, в траве.
© Sputnik / Mihai CarausЕсли есть большой пляжный зонт, под открытым небом можно провести весь день.
Если есть большой пляжный зонт, под открытым небом можно провести весь день. - Sputnik Молдова
10/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Если есть большой пляжный зонт, под открытым небом можно провести весь день.
© Sputnik / Mihai CarausВдали от плавящегося асфальта и перегретого бетона.
Вдали от плавящегося асфальта и перегретого бетона. - Sputnik Молдова
11/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Вдали от плавящегося асфальта и перегретого бетона.
1/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Хорошо, что есть пляжи - тенек создаем себе сами.
2/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Плескаться, нырять, кувыркаться!
3/11
© Sputnik / Mihai Caraus
На пляжах работает душ, иногда водопроводная вода холодней, чем озерная.
4/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Лето в Кишиневе - это, в основном, отдых на городских озерах.
5/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Вечная слава воде!
6/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Малышам в зной приходится несладко, но прогулки - дело обязательное.
7/11
© Sputnik / Mihai Caraus
В принципе, пляж - прекрасное место для дневного сна, но не без последствий для кожи.
8/11
© Sputnik / Mihai Caraus
На водоемах бывает достаточно многолюдно.
9/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Тем, кто нырять не намерен, тоже хорошо, но на берегу, в траве.
10/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Если есть большой пляжный зонт, под открытым небом можно провести весь день.
11/11
© Sputnik / Mihai Caraus
Вдали от плавящегося асфальта и перегретого бетона.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 июля: ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28.
Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 26 июля, начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. Такой же температурный режим продержится до 31 июля.

Праздники и народные приметы

В этот день, 25 июля, православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Согласно преданию, святые были родом из селения Калипта, близ Анкиры и жили в I-II веках, в период правления императора Траяна, ярого ненавистника и гонителя христиан.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
8241
В народном календаре праздник получил название Прокл Плакальщик из-за обилия утренней росы.
В былые времена люди верили в сверхъестественное происхождение росы. Существовало поверье, что росу по ночам "сеют" звезды или русалки, также крестьяне ее считали потом или выдохом земли. С зарождением православного христианства роса на траве стала называться слезами Богородицы,"слезами умиления, сострадания и чистоты".
Девушки умывали росой лицо, веря, что это процедура подарит им красоту и молодость. А знахари в этот день собирали лечебные травы, на основе которых готовили снадобья, используемые в народной медицине.
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